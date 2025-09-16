Allianz lanza junto a Alex Roca 'Mentes Valientes'

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía apuesta por un proyecto pionero en comunicación que reivindica la fuerza del espíritu humano más allá de las palabras. 'Mentes Valientes' contará con referentes como Thiago Alcántara y Virginia Torrecilla; Ana Peleteiro y Crys Díaz; Irene Villa y Carlos Tatay; Ebbaba Hameida y Antonio Espinosa; y Ana Fernández y Alberto Boniato

Allianz presenta 'Mentes Valientes', el primer videopodcast conducido por una persona que habla lengua de signos. Alex Roca, deportista con un 76% de discapacidad física y referente por haber conquistado grandes desafíos como completar dos maratones, suma ahora un nuevo logro que marca un antes y un después en el ámbito de la comunicación. A través de la voz cedida por Mari Carme Maza, educadora e integradora social, pone de manifiesto que la comunicación no se limita a las palabras, sino que se construye desde la autenticidad, la intimidad y la capacidad de inspirar. Con este proyecto, Allianz quiere ofrecer un espacio de reflexión y aprendizaje que ayude a las personas a descubrir la fuerza interior necesaria para afrontar desafíos, crecer ante la adversidad y vivir con valentía.



A lo largo de cinco episodios con periodicidad quincenal, Alex Roca, reconocido por su trayectoria vital de superación, conversa con distintos invitados para explorar los valores que definen una mente valiente: determinación, propósito, coraje, visión y resiliencia. Cada capítulo se centra en uno de estos conceptos y muestra cómo han marcado la vida de sus protagonistas.



"En Allianz creemos que la valentía es un motor que impulsa a las personas a superar límites y afrontar los desafíos con determinación. Con ‘Mentes Valientes’ queremos mostrar que la comunicación es mucho más que palabras: es conexión, es inspiración y es la fuerza de la autenticidad", afirma Luisa de la Peña, Directora de Customer & Marketing de Allianz Seguros. "Con esta iniciativa queremos ir más allá de la protección y la seguridad, acompañando a las personas también en el terreno de la inspiración y la autenticidad.".



Por su parte, Alex Roca señala "con 'Mentes Valientes' quiero dar voz a personas que, desde ámbitos muy distintos, han demostrado una fuerza y una capacidad de superación extraordinarias. Mi objetivo es inspirar, visibilizar y compartir aprendizajes reales que ayuden a derribar prejuicios y demostrar que la valentía y el esfuerzo humano no tienen límites".



El primer episodio, con los exfutbolistas Thiago Alcántara y Virginia Torrecilla, reflexiona sobre la determinación en momentos clave de la vida personal y profesional. Los siguientes episodios contarán con invitados de gran relevancia en el deporte, la cultura y el impacto social, como:



• Ana Peleteiro (atleta olímpica) y Crys Díaz (entrenadora personal), que abordarán el propósito como guía de vida.

• Irene Villa (escritora y conferenciante) y Carlos Tatay (piloto), quienes compartirán cómo el coraje les permitió reconstruir sus vidas tras la adversidad.

• Ebbaba Hameida (periodista) y Antonio Espinosa (emprendedor social), que reflexionarán sobre la visión como motor de transformación.

• Ana Fernández (actriz) y Alberto Boniato (surfista adaptado), que cerrarán la serie con un episodio dedicado a la resiliencia.



Concebido e impulsado por Allianz, "Mentes Valientes" es una iniciativa inspiradora y disruptiva en el ámbito de la comunicación, desarrollada en alianza con Podium Podcast (Prisa Audio) y El País, que aportan su experiencia en producción de audio y la visibilidad de un medio de referencia. El videopodcast se distribuirá en las principales plataformas y contará además con un hub de contenidos exclusivo en El País.



Con 'Mentes Valientes', Allianz reafirma su compromiso con la innovación en comunicación y su propósito de inspirar a las personas a vivir con valentía, construyendo proyectos que dejan huella y generan un impacto positivo en la sociedad.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países.



Sobre Alex Roca

Alex Roca Campillo (Barcelona, 1991) nunca ha aceptado un "no" por respuesta. A los seis meses sufrió una encefalitis que le provocó una parálisis cerebral y una discapacidad física del 76 %. Los médicos pronosticaron que moriría o quedaría en estado vegetativo, pero sobrevivió. Después le dijeron que no podría andar, correr, montar en bici ni valerse por sí mismo. Hoy ha hecho todo eso. Su lema es claro: el límite te lo pones tú. En los últimos años, ha completado dos Titan Desert, cinco triatlones y doce medios maratones, y es la única persona en el mundo con una discapacidad física del 76 % que ha terminado dos maratones.



Con su vídeopodcast 'Mentes Valientes' by Allianz, Alex quiere ir más allá de su propia historia para dar voz a personas que, desde ámbitos muy diversos, han demostrado una fuerza y una capacidad de superación extraordinarias. Cada invitado es elegido no solo por ser conocido, sino por su trayectoria, su impacto y su mensaje transformador. El objetivo es inspirar, visibilizar y compartir aprendizajes reales que ayuden a derribar prejuicios y demostrar que la valentía y el esfuerzo humano no tienen límites



