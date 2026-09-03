Allianz lleva al Festival de las Ideas los debates sobre cuerpos, salud mental y futuro social

Presentación Festival de las Ideas 2026 - Allianz

(Información remitida por la empresa firmante)

El Escenario Allianz de Plaza de España volverá a ser una de las sedes principales del festival y acogerá conversaciones con figuras como Zadie Smith, Paul B. Preciado, Édouard Louis o Rodrigo Sorogoyen. La compañía contará con dos espacios propios dedicados a la salud y el bienestar y a las familias, reforzando su apuesta por la prevención y el desarrollo del pensamiento crítico. Bajo el lema "Cuerpos", la tercera edición del festival abordará algunos de los grandes desafíos contemporáneos

Madrid, 3 de septiembre de 2026.- Allianz volverá a desempeñar un papel protagonista en el Festival de las Ideas como patrocinador principal de la edición 2026, que reunirá en Madrid del 17 al 20 de septiembre a pensadores, escritores, artistas, científicos e intelectuales de referencia internacional. El Escenario Allianz, ubicado en Plaza de España, acogerá conversaciones con figuras como Zadie Smith, Paul B. Preciado, Édouard Louis, Lydia Cacho, Rodrigo Sorogoyen, Rodrigo Cuevas, Luz Arcas, Niño de Elche y Rocío Molina.



Tercera edición bajo el lema "Cuerpos"

Organizado por el Círculo de Bellas Artes y La Fábrica, el Festival de las Ideas se ha consolidado como una de las grandes citas europeas dedicadas al pensamiento contemporáneo y al debate ciudadano. Esta tercera edición propone una reflexión colectiva bajo el eje temático "Cuerpos", abordando cuestiones relacionadas con la identidad, la salud mental, la tecnología, la creación artística, las relaciones humanas y la vida en sociedad.



El Escenario Allianz funcionará como una gran ágora abierta donde miles de ciudadanos podrán participar de forma gratuita en conversaciones, conferencias, espectáculos y encuentros con destacadas personalidades de la cultura y el pensamiento.



Espacios propios de Allianz: salud, bienestar y familia

La participación de Allianz irá más allá del patrocinio institucional. La compañía impulsará espacios propios dentro de la programación oficial.



Espacio Allianz Salud y Bienestar

Encuentros y talleres centrados en la relación entre cuerpo y mente, el cuidado, el bienestar emocional y los retos de la salud mental. Participarán:



• Chantal Maillard.



• Carolina Alba.



• Joaquín de Luz.



• Mónica Egido.



• Juan Evaristo Valls.



• Carolina Meloni.



Allianz en Familia

Actividades diseñadas para acercar el pensamiento crítico a niños, jóvenes y familias, fomentando la curiosidad, el aprendizaje compartido y la reflexión desde edades tempranas. El programa incluirá talleres participativos y conversaciones sobre crianza, educación, convivencia y desarrollo personal con voces como Diana Oliver y Fidel Moreno.



Protagonismo especial de la salud mental

La salud mental tendrá un papel destacado en esta edición gracias a una programación específica desarrollada junto al Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad. Las sesiones analizarán los factores sociales, culturales y políticos que influyen en el bienestar psicológico y emocional de las personas.



El compromiso de Allianz con la cultura y el diálogo

Olivia Loewe, Chief Corporate Affairs & Sustainability de Allianz Seguros, afirma: "En Allianz nos hace especial ilusión volver a ser, por tercer año consecutivo, el patrocinador principal del Festival de las Ideas. Creemos firmemente en la importancia de apoyar espacios que fomenten el diálogo, la escucha activa, el pensamiento crítico y el intercambio de ideas. Porque es a través de la conversación y del contraste de perspectivas de quienes piensan diferente como se construye la confianza, se fortalece la cohesión social y avanzamos juntos como sociedad".



La implicación de Allianz en el Festival de las Ideas responde a una visión que entiende el bienestar de las personas de forma amplia, integrando la protección, la prevención, la salud y la construcción de una sociedad más cohesionada.



En un contexto marcado por la complejidad social, la transformación tecnológica y la polarización del debate público, Allianz considera especialmente relevante apoyar iniciativas que favorezcan el encuentro entre disciplinas, generaciones y perspectivas distintas.



A través de este respaldo, Allianz contribuye a acercar la cultura y el conocimiento al conjunto de la ciudadanía y a consolidar un espacio de referencia para la conversación pública, la reflexión compartida y la generación de nuevas ideas en torno a algunos de los desafíos más relevantes de este tiempo.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros es la filial principal del Grupo Allianz en España y una de las compañías líderes del sector asegurador español. Con presencia en todo el territorio nacional, la compañía cuenta con más de 2.300 empleados y una red de más de 13.000 mediadores.



Allianz Seguros ofrece seguros para particulares (Vida, Salud, Autos, Hogar y Accidentes) y para empresas (Multirriesgos, responsabilidad civil y soluciones personalizadas), combinando atención presencial en su red de sucursales con servicios digitales a través de su aplicación móvil y área de cliente online. Allianz Seguros forma parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, presente en cerca de 70 países y al servicio de alrededor de 97 millones de clientes particulares y corporativos*.



Más información: https://www.allianz.es/.



Estas aseveraciones quedan, como siempre, sujetas a la siguiente nota preventiva.

Contacto

Nombre contacto: Sonia Rodríguez

Descripción contacto: Allianz

Teléfono de contacto: 638 93 00 08



