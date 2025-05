Allianz organiza su primer Foro Anual Allianz Inversiones con 140 participantes

(Información remitida por la empresa firmante)

Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros inauguró esta primera edición del foro. Rafael Hurtado, Chief Investment Officer de Allianz Soluciones de Inversión, y Juan Ramón Caridad, Head de Clientes Estratégicos para Iberia y LATAM de Pictet, intercambiaron impresiones sobre las mejores opciones de inversión en el actual contexto de mercado. El evento contó con la presencia de los mejores agentes financieros de la compañía, llegados desde diferentes puntos de la geografía nacional

Madrid, 12 de mayo de 2025.- Allianz organizó su 'I Foro Anual Allianz Inversiones', un evento que reunió, en el espacio Fundación Telefónica en Madrid, a un selecto grupo de agentes financieros y directivos de la compañía para discutir las estrategias y objetivos en el ámbito de la Gestión de Activos.



La jornada, que fue inaugurada por Veit Stutz, CEO de la compañía, se centró en un análisis profundo sobre la actualidad económica, geopolítica y financiera, con un enfoque en cómo las tendencias globales afectan las decisiones de inversión y el futuro de los ahorradores e inversores.



Carmen González, Directora General Comercial, fue una de las ponentes en el foro, y en sus intervenciones enfatizó el posicionamiento de Allianz en España no solo como una compañía de seguros, sino como el mejor y más fiable partner para gestionar el ahorro y las inversiones de los clientes. "Es esencial dar a conocer nuestra propuesta de valor y el compromiso que tenemos con el servicio a nuestros clientes, también en el ámbito de los seguros de vida e inversión y de la gestión de activos", afirmó. De igual manera, Celso Fernández, Subdirector General de Vida, Salud y Asset Management, hizo especial hincapié en las capacidades y la fortaleza que proporcionan a Allianz Seguros su vinculación con PIMCO (uno de los mayores gestores de activos de inversión globales de renta fija del mundo) y Allianz Global Investors (una de las mayores gestoras de Europa, que gestiona más de 500.000 millones de euros de inversores, familias e instituciones). "El conocimiento de todo el Grupo Allianz, unido a la fortaleza y experiencia global de estas entidades nos permite proporcionar los mejores productos con la mayor rentabilidad para los diferentes perfiles de cliente", apuntó.



No en vano, Allianz gestiona 1,7 billones de euros de terceros a nivel mundial. Este respaldo global se refleja también en la calidad y el reconocimiento de sus soluciones de inversión en España. Así, La publicación FundsPeople situó tres de sus productos entre los primeros puestos de los mejores fondos perfilados. Allianz Cartera Dinámica fue elegido el número 1 entre los perfilados agresivos, mientras que Allianz Cartera Decidida y Allianz Cartera Moderada ocupan el tercer puesto entre los perfilados moderados y el cuarto entre los perfilados conservadores, respectivamente. Este reconocimiento no solo refuerza su posición como líderes en gestión de inversiones, sino que también es una muestra del excelente trabajo de su equipo.



Allianz Seguros hace una clara apuesta por el negocio de ahorro e inversión, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que en 2024 los ingresos de seguros de Vida y Gestión de Activos aumentaron un 30,1%.



Actualidad económica, geopolítica y financiera

Entre los ponentes destacados, Rafael Hurtado, Chief Investment Officer de Allianz Soluciones de Inversión, ofreció una visión clara sobre el entorno macroeconómico actual, mientras que Juan Ramón Caridad, Director de Estrategia para Iberia en Pictet AM, abordó las principales tendencias globales que impactan en el mercado.



Durante el foro, se discutieron temas tan candentes como la volatilidad actual de los mercados, el impacto de los aranceles anunciados por la administración estadounidense y las eventuales bajadas de tipos de interés por parte de los bancos centrales. En este contexto cambiante, entender la evolución de activos clave es esencial para ofrecer un asesoramiento con sentido.



El Foro Anual Allianz Inversiones se posiciona como un evento clave para fortalecer la relación con los asesores de inversión y reafirmar el compromiso de Allianz con la excelencia en el servicio al cliente. La compañía continúa trabajando para ofrecer soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de sus clientes, con el objetivo de liderar el mercado en el ámbito de las inversiones en España, como ya viene haciendo a nivel global.



La inteligencia artificial, así como su rol y aplicación al mundo de las finanzas, fue otro de los temas clave y profundamente vinculado a la actualidad, que tuvo espacio en el "I Foro Anual Allianz Inversiones". Carmen Alonso, como Directora de Desarrollo Comercial y Negocio Digital, experta en la aplicación de las oportunidades que, a día de hoy, ofrecen las herramientas de IA a diferentes entornos profesionales, ofreció a la audiencia una visión práctica y realista sobre todas las oportunidades que la IA pone al alcance de los asesores financieros.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países. Con un enfoque en la integración de criterios ecológicos y sociales en sus procesos de negocio, Allianz se posiciona como líder en sostenibilidad en la industria aseguradora, según el Dow Jones Sustainability Index.







Contacto

Nombre contacto: Sonia Rodríguez

Descripción contacto: Allianz

Teléfono de contacto: 638930008