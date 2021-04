Allianz Partners desarrolla una solución integral para conductores al alcance de un botón

El servicio ‘AzP a bordo’ ahorrará tiempo, simplificará la vida a los conductores, e incluye línea ‘concierge’, defensa legal, médico 24 horas y cobertura de accidentes

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara una modificación del Permiso Por Puntos que incluye nuevas sanciones a la hora de utilizar el teléfono con el vehículo en marcha. La multa, que supondría seis puntos menos en el carné de conducir, además de 200 euros de sanción, podría imponerse con tan sólo sujetar el dispositivo mientras se conduce, aunque se encuentre apagado. Esto, sumado a los cerca de 50 minutos diarios de media que se pasan en los vehículos, ha llevado a la compañía Allianz Partners a diseñar una solución integral que permita al conductor disponer al volante y pulsando tan sólo un botón, de los servicios de Asistencia Legal, médico 24 horas, línea ‘concierge’ y cobertura de accidentes

Al ya conocido botón E-Call, que muchas de las nuevas flotas de vehículos integran para llamar a los servicios de Emergencias desde el propio coche, se suma uno nuevo que permitirá a los conductores con Asistencia en Carretera Allianz Partners disponer de prestaciones añadidas en su vehículo mientras conducen. : ‘AzP a bordo’ combina 4 servicios para ofrecer una única solución.

“Al volante no podemos permitirnos distracciones, así que en Allianz Partners hemos buscado ofrecer una solución que permita al conductor, materializar todos aquellos “tengo que reservar…” “tengo que gestionar…” “tengo que mirar …” que no puede hacer durante sus desplazamientos en coche”, destaca Borja Díaz, CEO de Allianz Partners, quien añade “lo que no podemos hacer mientras conducimos, lo hace Allianz Partners por nosotros”.

La línea ‘concierge’ es uno de los servicios destacados y que permite al conductor acceder de forma permanente a un asistente personal que le ayude con las gestiones que al volante son imposibles de hacer de forma autónoma: información y reserva de todo tipo de eventos, compra de entradas, información y reservas de vuelos, hoteles o restaurantes, búsqueda de servicios en ruta, localización de estaciones de servicio, talleres y servicios oficiales, y un sinfín de opciones más.

‘AzP a bordo’ también contempla cobertura de accidentes, mediante la cual el conductor puede solicitar todos los servicios necesarios vinculados al hecho de haber sufrido un accidente y que le ayudarán en la gestión de su día a día. Desde orientación médica telefónica, asistencia psicológica o terapia de recuperación, hasta monitorización médica y alerta, adaptación del hogar o incluso enfermera a domicilio. La cobertura de accidentes en ruta también facilita al lesionado la gestión de actividades relacionadas con los menores del hogar como son el acceso a profesores particulares para sus hijos, ayuda en tareas escolares, desplazamiento al colegio (ida y vuelta), adaptación de casa y vehículo, asistencia psicológica al niño o equipamiento personal.

‘Tu médico 24/7’: es una solución 100% digital, que facilita acceso al médico desde cualquier dispositivo con conexión a Internet y en tiempo real. Para cualquier cuestión relacionada con medicina general o pediatría, el médico estará disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Mientras que las especialidades de dermatología, ginecología, endocrinología, psicología o nutrición, son opcionales.

Por último, ‘AzP a bordo’ integra además un servicio de Defensa Legal para que los conductores puedan solicitar asistencia jurídica desde su vehículo. Un equipo de letrados de Allianz Partners asesorará y defenderá a los clientes en situaciones en las que requieran de un abogado, como puedan ser la gestión del pago del impuesto de circulación, recurso de multas o defensa en juicio ante una demanda recibida injustamente, además de cualquier otra consulta legal.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visita: www.allianz-partners.es

