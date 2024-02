Allianz Partners España participa en Summit 2024 con el compromiso de impulsar la movilidad sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

El sector del automóvil apuesta por soluciones sostenibles que responden a las necesidades de los usuarios, respetan el entorno y reduzcan las emisiones de dióxido de carbono

MADRID, 26 de febrero de 2024.- Empresas por la Movilidad Sostenible (EMS) ha celebrado este jueves en Madrid la octava edición de ‘Summit 2024: Impulsando la Movilidad Sostenible de las Empresas’. Este foro reúne a los actores más importantes del sector con el objetivo de que intercambien opiniones y visiones sobre cómo abordar la movilidad del presente y del futuro. José María Moreno, Business Development Manager Automotive de Allianz Partners España, ha participado como ponente en la mesa redonda ‘Conduciendo hacia el mañana: tecnologías disruptivas y servicios innovadores para una movilidad segura y sostenible’.



José María Moreno ha destacado la importancia del cliente en la construcción de los valores de la compañía: "Nuestra visión es la que nos trasladan nuestros clientes. Estamos muy comprometidos con la Sostenibilidad y nos esforzamos en identificar los puntos de impacto más notables en el desarrollo de nuestra actividad para poder actuar. Realizamos una escucha activa a nuestros clientes, hacemos encuestas de todos los servicios y contamos con especialistas externos que nos ayudan a complementar esa información con estudios y encuestas sobre la visión del mercado". Gracias a ello, la compañía ha podido concluir que más del 80% de los usuarios se preocupan por la Sostenibilidad y el cambio climático, que el 46% está dispuesto a utilizar el transporte público en lugar del vehículo privado y, por último, que el 58% pretende adquirir un coche híbrido o eléctrico en los próximos años.



Esta radiografía de los consumidores está cambiando el paradigma de los Seguros y la Asistencia. "El sector del Seguro", añade José María Moreno, "está en plena transformación. Hemos pasado de asegurar vehículos a asegurar la movilidad, independientemente del medio utilizado para sus desplazamientos". En Allianz Partners España cuentan con soluciones para todos los sectores, Aseguradoras, Fabricantes, Renting, Rent a Car y nuevos players de movilidad, destacando la micro movilidad en núcleos urbanos. También, en torno al vehículo eléctrico, desarrollando garantías y coberturas adaptadas.



En la parte de Asistencia, José María Moreno también destaca las alternativas tecnológicas que han desarrollado desde Allianz Partners, con el objetivo de reducir al máximo el impacto en el medio ambiente. "Continuamos desarrollando nuestras capacidades en el phone fix como solución inmediata en la primera llamada con el cliente o interacción por un medio digital, y estamos impulsando cada vez más las reparaciones in situ", apunta. "En este sentido, hemos conseguido que el 31% del total de los servicios realizados, se solucionen en el lugar del incidente. Esto supone reducir la distancia realizada a la mitad y emitir 400 toneladas menos de dióxido de carbono a la atmósfera".



También, destaca Customer Web App, como la principal solución digital de Allianz Partners: "Hemos podido comprobar que en torno al 50% de los servicios han sido gestionados a través de una solución digital, alcanzando el 70% con Partners con un perfil de cliente más digital". La conclusión, dice Moreno, "es centrarnos en los clientes y en la calidad, sumando varios elementos: la sostenibilidad, la mejor atención al cliente, la agilidad y la mejor solución posible, donde la tecnología y la digitalización juegan un papel fundamental".



Junto a José María Moreno han participado Raquel González, Marketing Director de Renault Trucks, Jocelyne Bravo, Client and Digital Marketing Director de Midas, y Carlos Reina, Chief de Astara Move, orquestados por Rubén Gómez, Head of Hunting de Bosch.







