Allianz Partners estrena su mes por la igualdad con el certificado EDGE y más del 60% de mujeres líderes

La compañía de Seguros y Asistencia dedica su compromiso mensual a la igualdad de oportunidades entre géneros y al impulso del liderazgo femenino, reforzando y ofreciendo visibilidad a las distintas herramientas y acciones desarrolladas por la empresa en aras de la calidad de empleo, flexibilidad, apoyo a la familia y desarrollo profesional

Según datos aportados por la Comisión Europa, la brecha salarial en España entre hombres y mujeres es del 11,9%, es decir, los hombres ganan casi un 12% más respecto a las mujeres. Allianz Partners hace frente a esta realidad apostando por la igualdad y la conciliación en todos los ámbitos.



El 71% de la plantilla total de Allianz Partners está compuesta por mujeres, de las cuales el 63% se encuentran en puestos de responsabilidad y el 44% de dirección y liderazgo. “Estos números son el reflejo de una compañía que entiende la importancia de la igualdad de género y acceso a las oportunidades profesionales”, destaca Borja Díaz, CEO de Allianz Partners, quien asegura que “facilitar el acceso de la Mujer a roles de liderazgo es una prioridad para Allianz Partners España y esperamos que podamos servir de inspiración para otros agentes sociales”.



Recientemente, Allianz Partners España recibió la certificación EDGE (Economic Dividends for Gender Equality). Concretamente segundo nivel: EDGE MOVE, que la sitúa como empresa proactiva en torno a la Igualdad de Oportunidades entre géneros. Esta certificación se suma al también nivel B del certificado EFR (Empresa Familiarmente Responsable), otorgado a la compañía el pasado año por la Fundación MásFamilia.



Las certificaciones obtenidas por Allianz Partners responden al grado de implicación y compromiso que tiene la entidad en términos de igualdad de género, pago equitativo, y prácticas de Igualdad y Cultura inclusiva.



Marta Artieda, Directora de RRHH de Allianz Partners España respecto a la certificación EDGE indica “Estamos muy orgullosos de haber obtenido esta certificación, reforzando nuestro compromiso, lo que nos permite seguir progresando en nuestro Plan de Igualdad, en el que llevamos años trabajando con la Comisión de Igualdad, y gracias al cual, hemos conseguido grandes avances”.



La certificación EDGE pone en valor las prácticas que ha desempeñado la entidad para ser un ejemplo en términos de igualdad de oportunidades, que además, son visibles desde el momento en que un empleado inicia su camino en la compañía.



“En los procesos de selección, evitamos cualquier tipo de sesgo: desde la publicación de la oferta que se hace con un lenguaje neutro; hasta su incorporación donde siempre ocupará el puesto la persona con mayor cualificación y aptitudes, independientemente de su sexo”, explica Amparo Merino, responsable de Bienestar y Prevención de Allianz Partners España.



Respecto a las promociones internas, según los últimos datos aportados por Allianz Partners, el 73% corresponde a mujeres. La conciliación es una de las claves que ha permitido impulsar el crecimiento profesional de la población femenina dentro de la organización. Según los datos más recientes, del total de la plantilla, un 12% de mujeres han sido promocionadas en el último año y el 3% tienen familiares a su cargo.



La empresa líder en Seguros y Asistencia apuesta por proveer de trato equitativo, pero también de herramientas que faciliten la conciliación familiar, tanto para mujeres como hombres. Un ejemplo de ello, es su adhesión a los principios del compromiso BabyFriendly, entre los que destacan:



• No discriminar a los padres, por el hecho de ser hombres, buscando la visibilidad de la igualdad de género en la conciliación.



• Ofrecer información a sus empleados/as sobre sus trámites y derechos legales por paternidad/maternidad.



• Ser flexible ante la realidad a la que se enfrenta cada empleado/a.



• Apoyar su crecimiento laboral sin discriminación por género.



Celebrando el mes de la mujer con co-responsabilidad

Contribuyendo a disminuir la brecha creada por las funciones socialmente atribuidas a mujeres y trabajar el concepto de co-responsabilidad, la entidad lanza una serie de encuestas breves a su audiencia en redes sociales e internamente entre sus colaboradores. Se trata de plantear diferentes escenarios y acompañarlos de la pregunta: ¿de quién es la responsabilidad?



“A día de hoy no se trata de lo que las mujeres somos capaces de hacer física e intelectualmente. Debemos cambiar nuestra forma de hacer las cosas, asumiendo que no existen tareas intrínsecamente vinculadas al sexo, como se pudiera pensar sobre el cuidado de los hijos o familiares. Para que exista una plena igualdad, ambos sexos tienen que asumir su responsabilidad. La conciliación sin co-responsabilidad no tiene sentido”, agrega Amparo Merino responsable de Bienestar y Prevención de Allianz Partners España.



