Allianz Partners fortalece su red de Proveedores en la 25ª Convención Anual de Vehículos Ligeros

La compañía ha puesto sobre la mesa los grandes desafíos del sector, como la agilidad, la digitalización o la sostenibilidad, que marcan su hoja de ruta para seguir ofreciendo una asistencia de máxima calidad

Allianz Partners ha celebrado en Madrid la vigesimoquinta edición de su Convención Anual de Proveedores de Asistencia en Carretera para Vehículos Ligeros, un encuentro que ha reunido a los principales colaboradores de su red en toda España.



Durante las jornadas, representantes de las áreas de Operaciones, Comercial y Calidad de Allianz Partners compartieron con los proveedores los principales objetivos, retos y estrategias de la compañía para los próximos meses, fomentando un diálogo abierto y constructivo orientado a la mejora continua del servicio.



El encuentro ha servido para compartir las claves que marcan la evolución del sector, como la rapidez y agilidad en la atención, el trato humano al cliente, la profesionalidad de la red de proveedores y el impulso de la digitalización de los procesos, factores que sitúan a Allianz Partners como empresa líder en asistencia en carretera.



Además, se destacó el papel de la reparación in situ siempre que es posible, una práctica que no solo mejora la experiencia del cliente, al resolver las incidencias de forma más ágil y cercana, sino que también contribuye a la sostenibilidad, al reducir los desplazamientos y las emisiones.



"En Allianz Partners estamos muy orgullosos de nuestra red de proveedores. Gracias a su profesionalidad y compromiso, somos capaces de mantener los más altos estándares de calidad en la asistencia en carretera y de seguir siendo líderes en el sector", ha señalado Álvaro Novillo, director de Operaciones de Allianz Partners.



La Convención se consolida así como un punto de encuentro esencial entre Allianz Partners y sus socios estratégicos, reforzando la colaboración y el compromiso común por ofrecer una asistencia rápida, eficaz y de máxima calidad. Este evento reafirma el liderazgo de Allianz Partners en soluciones de movilidad y asistencia, marcando el camino hacia un futuro más sostenible y digitalizado.

