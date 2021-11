Allianz Partners integra Amadeus para ofrecer una solución personalizada a viajeros que visiten Allyz

Allianz Partners es la primera empresa en adoptar "Amadeus Hey", un nuevo conjunto de APIs de soluciones de servicio al viajero que brindan información y servicios relevantes a los clientes

Viajar a veces puede ser estresante y complicado, aún más durante la situación actual, ya que las reglas y los itinerarios evolucionan con frecuencia. Las empresas que prestan servicios a los viajeros deben proporcionar la información adecuada en el momento adecuado, de forma sencilla y contextualizada.



Para satisfacer las necesidades de los viajeros, Allianz Partners, líder mundial en servicios de asistencia y seguros, se ha convertido en el primer socio en integrar Amadeus Hey!, un nuevo conjunto de APIs de soluciones de servicio al viajero en Allyz, su plataforma de viajes que ofrece una gran variedad de servicios diferentes y que ya se encuentra disponible en España, Francia y Alemania.



Amadeus Hey! actúa como asistente de viaje digital dentro de Allyz e involucra a los viajeros con información y servicios de viaje personalizados en tiempo real, como retrasos en los vuelos, cambio de puerta o número de cinta de equipaje.



Amadeus Hey! es un motor de reglas de negocio que organiza los mensajes relacionados con los viajes y los envía al usuario a través de Allyz. También sirve como "billetera" para los viajeros, donde pueden recuperar o cargar los detalles de su viaje y encontrar información actualizada en un solo lugar, además de recibir notificaciones automáticas.



Lydie Hippon Darde, Head global de Nuevos Modelos de Allianz Partners expresa, asegura estar “muy emocionados de integrar Amadeus Hey! en nuestra plataforma de Viaje. Esta solución nos permite proporcionar información y servicios de viaje contextualizados a nuestros clientes antes, durante y después del viaje. Amadeus Hey! nos brinda la oportunidad de ofrecer servicios diferenciados, todo en un solo lugar, y que facilitan la vida de los clientes”.



Marion Mesnage, Head de Nexwave, Amadeus, afirma por su parte que esta colaboración supone “proporcionar la información correcta en cada etapa del viaje; un elemento clave para aumentar la confianza de los viajeros. Nuestra solución ayuda a Allianz Partners a acompañar a sus clientes cuando viajan, entregándoles información clave justo cuando la necesitan. Los viajeros se sentirán cuidados durante todo su viaje, que ayudará a recuperar la alegría de viajar”.



Se puede visitar Allyz aquí: https://es.allyz.com/



Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.



Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.



Para más información, por favor visitar: http://www.allianz-partners.es



Redes Sociales

Sobre Amadeus

La solución de Amadeus conecta a los viajeros con los destinos que desean a través de agencias de viajes, motores de búsqueda, operadores turísticos, aerolíneas, aeropuertos, hoteles, automóviles y ferrocarriles.



Han desarrollado su tecnología en asociación con la industria del Viaje durante más de 30 años. Combinan un profundo conocimiento de cómo viajan las personas con la capacidad de diseñar y entregar confianza y los sistemas que necesitan sus clientes. En 2019, ayudaron a conectar a más de 1.900 millones de personas con proveedores de viajes locales en más de 190 países.



Son una empresa, con una mentalidad global y presencia local, que se encuentra allí donde sus clientes les necesiten. Su propósito es dar forma al futuro de los viajes. Les apasiona la búsqueda de una mejor tecnología que haga mejores viajes.



Amadeus es una empresa del IBEX 35 que cotiza en la Bolsa de Valores española bajo AMS.MC. La compañía también ha sido reconocida por el Índice de Sostenibilidad Dow Jones durante los últimos nueve años. Para obtener más información sobre Amadeus, visitar: http://www.amadeus.com







