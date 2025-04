Allianz Partners ofrece 5 consejos para disfrutar sin imprevistos de los viajes de Semana Santa

(Información remitida por la empresa firmante)

Contratar un seguro, hacerse un chequeo médico antes de un viaje internacional, asegurar los objetos de valor o hacer copias y recopilar toda la documentación del viaje, son algunas de las recomendaciones que Allianz Partners, compañía líder en Seguros y Asistencia, propone para viajar sin preocupaciones en estas vacaciones de Semana Santa, en las que se prevé récord de ocupación

Según el informe Smart Observatory Primavera 2024/25 de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y PwC, el sector turístico mejorará sus cifras durante las vacaciones de Semana Santa. De hecho, la llegada del sol y del buen tiempo han disparado un 30% las reservas en hoteles en los últimos días. Estas cifras acompañan al buen ritmo de crecimiento del sector, después de que el pasado invierno se registrara un aumento del 3,4% de los ingresos hoteleros.



Este interés por viajar hace que aumenten las preocupaciones y los riesgos que pueden experimentar los viajeros. Según datos recientes del Customer Lab de Allianz Partners, más de la mitad de los encuestados (51,3%) se preocupa por el robo, la pérdida o el daño del equipaje, mientras que al 48% le preocupa sufrir accidentes o problemas de salud en el extranjero. Al mismo tiempo, casi el 50% de los viajeros busca activamente un seguro de viaje que cubra la cancelación, lo que refleja una creciente demanda de flexibilidad y protección en caso de interrupciones.



Fernando Barcenilla, Head comercial de Viaje de Allianz Partners España, comenta: "Viajar al extranjero es una experiencia enriquecedora, pero también puede conllevar ciertos riesgos que a menudo pasamos por alto. Muchas veces no somos conscientes de los imprevistos a los que nos podemos enfrentar y los gastos que pueden surgir, como un ingreso hospitalario inesperado durante las vacaciones. En México, por ejemplo, atender una apendicitis puede suponer unos gastos de hasta 6.000 €. Por ello, es esencial contar con un seguro de viaje que cubra, entre otros, la asistencia médica, la cancelación o la pérdida de equipaje. Este tipo de protección no solo ofrece tranquilidad, sino que también asegura que los viajeros puedan disfrutar plenamente de sus vacaciones, sabiendo que están respaldados".



Allianz Partners propone las siguientes consideraciones antes de iniciar las vacaciones:



1. El seguro no protege únicamente en caso de siniestro

El seguro de viaje ofrece mucho más que una compensación económica en caso de que algo salga mal, ya que cuenta con otros servicios que pueden utilizarse durante las vacaciones. La aplicación móvil de Allianz Partners, Allyz, ofrece la posibilidad de disponer en todo momento del itinerario, el acceso a salas VIP en aeropuertos, alertas de seguridad, notificación de alertas de vuelo o un repositorio de los documentos de viaje. También incluye un verificador de síntomas digital y una herramienta de telemedicina con línea directa las 24 horas, 7 días a la semana, para que el viajero pueda disfrutar de la experiencia sabiendo que dispone en todo momento de asistencia médica.



2. Proteger los objetos de valor

Los ordenadores, tabletas, relojes, joyas u otros artículos de lujo que tienen un valor elevado pueden necesitar una cobertura adicional. Esta capa adicional de protección será crucial para proteger debidamente los objetos ante cualquier pérdida o robo.



3. Hacer un chequeo médico antes de un viaje internacional

Las emergencias médicas pueden ocurrirle a cualquiera en cualquier momento, por lo que contar con un seguro de viaje que cubra la asistencia médica es esencial. Allianz Partners ofrece distintos tipos de pólizas que cubren diferentes importes, por ello, lo ideal es comprobar el estado de salud antes de un viaje. De esta manera, el viajero podrá adecuar el seguro contratado y garantizar su protección.



4. Pensar antes de cancelar

El seguro de viaje puede ofrecer seguridad económica en caso de cancelación, sin embargo, se aplica solo a escenarios específicos como la muerte de un familiar, una enfermedad personal, la convocatoria a un examen de la oposición o la entrada a un nuevo trabajo. Las pólizas no cubren cambios espontáneos en los viajes, como querer cambiar de destino o de medio de transporte.



5. Recopilar toda la documentación para hacer correctamente las reclamaciones

Si algo sale mal durante el viaje, tener la documentación adecuada es crucial para presentar una reclamación. Esto puede incluir obtener un informe policial por robo, asegurar la confirmación de la aerolínea por interrupciones en el vuelo u obtener un certificado médico por problemas médicos. Estar preparado y actuar con rapidez para reunir la documentación necesaria ayudará a evitar retrasos y complicaciones al presentar la reclamación.

