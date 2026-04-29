Allianz Seguros y BBVA Allianz amplían la protección del hogar contra la ocupación ilegal, sin coste

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(Información remitida por la empresa firmante)

Las nuevas coberturas se integrarán sin coste adicional tanto en nuevas pólizas como en las ya existentes en cartera. Incorpora protección específica frente a la ocupación ilegal y la "inquiocupación", una casuística creciente en el mercado del alquiler

Madrid, 29 de abril de 2026.- Allianz Seguros y BBVA Allianz, la ‘joint venture’ de banca seguros entre Allianz y BBVA, siguen reforzando sus soluciones aseguradoras en el entorno del Hogar con actualizaciones orientadas a garantizar que sus clientes estén protegidos frente a cualquier contingencia, tanto las tradicionales como aquellas que surgen con la evolución de la sociedad y los nuevos modelos de convivencia y arrendamiento.



En este contexto, han incorporado nuevas coberturas específicas frente a la ocupación ilegal y la denominada "inquiocupación", ampliando la protección jurídica y económica de propietarios e inquilinos ante una realidad que viene ganado relevancia en los últimos años. Las nuevas coberturas están ya disponibles para todos los clientes de BBVA Allianz y se incorporarán el próximo 1 de junio a los condicionados de los clientes de Allianz Seguros.



Respuesta integral ante la ocupación

La actualización contempla un conjunto de servicios que combinan asesoramiento preventivo, defensa jurídica y acompañamiento especializado. Incluye asesoramiento jurídico telefónico para resolver consultas legales relacionadas con la vivienda, asistencia urgente 24 horas en caso de ocupación y orientación inmobiliaria para proteger los intereses del asegurado desde el primer momento.



En el ámbito jurídico, la póliza cubre los procedimientos derivados de la ocupación ilegal, la "inquiocupación" y los conflictos vinculados al contrato de arrendamiento. El objetivo es ofrecer una respuesta estructurada y eficaz que reduzca la incertidumbre y facilite la defensa de los derechos del asegurado desde las primeras fases del proceso.



Protección específica frente a la "inquiocupación"

Entre las novedades destaca la cobertura frente a la "inquiocupación", entendida como la situación en la que un inquilino accede a la vivienda tras formalizar un contrato de alquiler válido y posteriormente incumple sus obligaciones dejando de pagar la primera o segunda mensualidad de renta, permaneciendo en el inmueble y oponiéndose a su devolución.



La incorporación de esta cobertura responde a una casuística cada vez más presente en el mercado del alquiler y refuerza la seguridad del propietario a través de la defensa jurídica ante escenarios que, aunque distintos de la ocupación ilegal clásica, generan consecuencias económicas y legales relevantes.



Apoyo económico y continuidad habitacional

Además de la defensa jurídica, la actualización incorpora medidas de protección económica orientadas a mitigar el impacto financiero que puede derivarse de estos supuestos. Entre ellas se contemplan ayudas para alojamiento temporal en caso de ocupación de la vivienda habitual, compensaciones por pérdida de alquileres en viviendas alquiladas o puestas en alquiler y cobertura de determinados gastos de suministros durante el periodo de ocupación.



Asimismo, la póliza contempla protección frente a daños derivados de actos vandálicos tanto en el continente como en el contenido, gastos de limpieza tras el desalojo, el cambio de cerradura y responsabilidad civil por daños a terceros que pudieran producirse durante la ocupación.



Incorporación automática para clientes actuales y nuevos

Las nuevas coberturas se incorporarán de manera gratuita tanto en las pólizas de nueva contratación como en todas las pólizas de hogar actualmente en vigor. Los clientes en cartera recibirán una comunicación informativa específica, mientras que en las nuevas contrataciones la información se integrará en la documentación contractual correspondiente.



La ocupación de viviendas provoca una creciente preocupación en la sociedad española, especialmente en un contexto de mayor tensión en el mercado inmobiliario. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron 16.426 denuncias por ocupación ilegal de viviendas, lo que supone un incremento del 7,4 % respecto a 2023 (15.289 casos). Además, en los primeros meses de 2026 ya se han registrado miles de procedimientos vinculados a usurpación y allanamiento, manteniendo una tendencia sostenida en los últimos ejercicios. Estas cifras, unidas a la complejidad jurídica y al impacto económico que puede generar una ocupación —especialmente en viviendas en alquiler—, refuerzan la necesidad de contar con soluciones aseguradoras que ofrezcan defensa jurídica especializada, apoyo económico y acompañamiento integral desde el primer momento.



Sobre Allianz Seguros

Allianz Seguros, la principal filial del Grupo Allianz en España, destaca como líder en el sector asegurador español. Proporciona una combinación única de proximidad física y avanzada tecnología para satisfacer las necesidades de sus clientes. Con más de 2.000 empleados en sus sucursales y delegaciones y una red extensa de más de 7.000 mediadores, Allianz Seguros garantiza un servicio cercano y personalizado.



La compañía utiliza herramientas innovadoras como su aplicación para smartphones y tabletas, un área de eCliente en su web corporativa, y la comunicación directa a través de más de 500.000 SMS enviados anualmente a sus clientes. Allianz Seguros ofrece una de las gamas de productos más completas e innovadoras del mercado, fundamentada en el concepto de seguridad integral. Sus productos abarcan desde seguros personales y familiares, como Vida, Autos, Hogar, Accidentes y Salud, hasta soluciones empresariales como Multirriesgos para empresas y comercios, además de opciones aseguradoras personalizadas para necesidades más complejas.



Como parte del Grupo Allianz, uno de los principales aseguradores y gestores de activos del mundo, Allianz Seguros se beneficia de la solidez y experiencia global del grupo, que atiende a más de 122 millones de clientes en más de 70 países. Con un enfoque en la integración de criterios ecológicos y sociales en sus procesos de negocio, Allianz se posiciona como líder en sostenibilidad en la industria aseguradora, según el Dow Jones Sustainability Index



Sobre BBVA Allianz

BBVA Allianz Seguros, la ‘joint venture’ de bancaseguros entre Allianz y BBVA, comenzó a operar en España en diciembre de 2020. La compañía aúna la capacidad de distribución en canales físicos y digitales de BBVA con el conocimiento de Allianz para desarrollar seguros de no vida simples y digitales.



BBVA Allianz Seguros es fruto de una de las mayores alianzas de bancaseguros en el ramo de no vida, que une a dos líderes globales con prioridades estratégicas comunes. La compañía atiende de forma exclusiva a los clientes de la entidad bancaria en España para productos de no vida (excluyendo los seguros de salud).

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