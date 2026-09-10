Allianz supera los 1,2 millones de avisos preventivos a clientes ante los incendios forestales este verano

Cuadro resumen verano 2026 - Allianz

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía ha utilizado tecnología de monitorización satelital para anticipar situaciones de riesgo y proteger a particulares y empresas potencialmente afectados. Desde junio, la plataforma de Satellites on Fire ha generado 728 notificaciones. La iniciativa permite a Allianz anticiparse al avance del fuego y facilitar información preventiva a sus clientes antes de que alcance zonas habitadas o de actividad empresarial

Madrid, 10 de septiembre de 2026.- Allianz Seguros ha realizado durante este verano más de 1,2 millones de comunicaciones preventivas a clientes potencialmente expuestos a incendios forestales en España, gracias a la utilización de tecnología de monitorización satelital. La iniciativa, desarrollada en colaboración con Satellites on Fire, permite a la compañía realizar un seguimiento de los incendios forestales y activar avisos preventivos, anticipando la comunicación con particulares y empresas potencialmente afectados.



El sistema permite a la aseguradora centrar la monitorización y los protocolos de comunicación en los incendios con mayor capacidad potencial de impacto. El umbral establecido para la activación de estos avisos se sitúa en 100 hectáreas, muy por debajo de las 500 hectáreas a partir de las cuales un incendio adquiere oficialmente la consideración de Gran Incendio Forestal. La localización del fuego y su potencial afección a clientes son también elementos determinantes para decidir las comunicaciones.



Desde la puesta en marcha del proyecto, Allianz ha recibido 728 notificaciones de incendios a través de la plataforma y ha verificado 126 activaciones de planes de respuesta ante incendios forestales que, en conjunto, han afectado a más de 200.000 hectáreas.



La monitorización permite realizar un seguimiento prácticamente en tiempo real de la evolución del fuego y cruzar esta información con las zonas en las que se encuentran clientes potencialmente afectados. A partir de esta información, Allianz puede activar sus protocolos de prevención y comunicación de manera anticipada.



Durante el periodo analizado se han realizado 95.000 comunicaciones mediante SMS, otras 155.000 a través del sistema Everbridge y 950.000 mediante correo electrónico, superando en conjunto los 1,2 millones de avisos preventivos.



La colaboración con Satellites on Fire forma parte de la apuesta de Allianz por evolucionar desde un modelo centrado únicamente en responder ante un siniestro hacia una gestión cada vez más orientada a la prevención y anticipación del riesgo.



El sistema monitoriza los incendios forestales en todo el territorio nacional y permite priorizar aquellos con mayor capacidad potencial de impacto sobre personas, bienes y actividad económica. Dentro de este modelo, Allianz estableció desde el inicio de la colaboración un umbral de seguimiento y aviso a partir de incendios que alcanzasen las 100 hectáreas, además de considerar factores como su localización y el riesgo potencial para los clientes.



Durante los dos primeros meses de funcionamiento, 77 incendios forestales requirieron la activación de comunicaciones específicas a clientes por su ubicación, dimensión o riesgo potencial, incluyendo algunos de los episodios más significativos registrados en zonas de Madrid y Guadalajara. Estos 77 episodios no representan la totalidad de incendios identificados por la plataforma, sino aquellos cuya evolución hizo aconsejable establecer una comunicación directa con los clientes. Esta capacidad de discriminación permite concentrar los avisos en aquellas situaciones en las que la información preventiva puede resultar especialmente relevante.



Estas aseveraciones quedan, como siempre, sujetas a la siguiente nota preventiva.

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