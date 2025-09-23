Allwyn adquirirá una participación mayoritaria en PrizePicks (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Allwyn adquirirá una participación mayoritaria en PrizePicks, creando una nueva fuerza en el entretenimiento global

Líder multinacional de loterías ingresará a la industria del deporte y el entretenimiento de Estados Unidos con la adquisición de aproximadamente el 62,3 % de la plataforma de deportes de fantasía diarios más grande del país.

La transacción implica un valor empresarial inicial de 2.500 millones de dólares para PrizePicks.

Allwyn y PrizePicks combinarán sus fortalezas para impulsar la innovación y la participación de los aficionados.

LUCERNA, Suiza y ATLANTA, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Allwyn International AG, la empresa de entretenimiento de juegos de lotería, y PrizePicks, el mayor operador de deportes de fantasía diarios ("DFS") de Norteamérica, anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo para que Allwyn adquiera una participación mayoritaria en PrizePicks. Allwyn ha acordado comprar aproximadamente el 62,3 % de PrizePicks por una contraprestación inicial en efectivo de 1.600 millones de dólares, lo que implica un valor empresarial inicial de 2.500 millones de dólares. Si PrizePicks alcanza ciertas métricas de rendimiento durante los próximos tres años, una contraprestación adicional en efectivo según el acuerdo podría elevar el valor empresarial implícito a un máximo de 4.150 millones de dólares.

Desde su fundación en 2015, PrizePicks se ha convertido en líder en DFS gracias a la innovación de productos líder en la industria y a un profundo compromiso con su comunidad de jugadores. PrizePicks ha ofrecido a los aficionados nuevas formas de disfrutar de sus deportes favoritos, incluyendo juegos gratuitos y una oferta de torneos entre pares, que permite a los aficionados poner a prueba sus habilidades contra otros jugadores. Ha atraído a una apasionada base de millones de usuarios activos mensuales en más de 45 jurisdicciones de Estados Unidos y se ha convertido en uno de los operadores de DFS de más rápido crecimiento del país. La compañía ha registrado de forma constante un alto crecimiento anual de ingresos de dos dígitos y una sólida rentabilidad.

Para Allwyn, esta transacción representa una oportunidad única para entrar en la estratégicamente importante industria del deporte y el entretenimiento en Estados Unidos, expandiendo su negocio en el país más allá de su actual operación en la Lotería de Illinois. Con la convicción compartida de que la tecnología es el poder de la tecnología y el compromiso con el juego responsable y el impacto en la comunidad, PrizePicks complementa a la creciente cartera de Allwyn en entretenimiento casual, en línea con su visión de convertirse en la empresa líder mundial en entretenimiento de juegos.

Gracias a la escala y los recursos de Allwyn, PrizePicks contará con el apoyo necesario para expandirse e innovar con mayor rapidez, llegando a más fans que nunca.

PrizePicks operará como una marca independiente dentro de Allwyn, liderada por su consejero delegado, Mike Ybarra, y el equipo directivo actual, que conservará la mayor parte de su participación actual. El equipo ejecutivo de la compañía aporta una amplia experiencia en las industrias de los videojuegos y el entretenimiento, con una trayectoria demostrada en el desarrollo de productos que conectan con las comunidades de jugadores. Adam Wexler, cofundador de PrizePicks, seguirá siendo miembro de la Junta Directiva de PrizePicks.

Información de la transacción

La contraprestación inicial en efectivo prevista para la adquisición por parte de Allwyn de una participación de aproximadamente el 62,3 % en PrizePicks es de 1.600 millones de dólares estadounidenses, sujeta a los ajustes habituales posteriores al cierre y basada en una expectativa de cero efectivo y cero deuda al cierre[1]. Además, los accionistas vendedores de PrizePicks podrían recibir pagos adicionales, sujetos al rendimiento, de hasta aproximadamente 1.000 millones de dólares estadounidenses en 2029, según las métricas de rendimiento durante el período 2026-28, lo que podría aumentar el valor implícito de la empresa hasta un máximo de 4.150 millones de dólares estadounidenses. Los accionistas minoritarios se beneficiarán de ciertas disposiciones de liquidez habituales cinco años después del cierre.

Se prevé que la transacción se cierre en el primer semestre de 2026, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones de cierre, incluyendo la notificación y/o aprobación de las autoridades reguladoras correspondientes. Allwyn espera financiar el precio de compra mediante una combinación de efectivo en balance y financiación de deuda.

PrizePicks generó un EBITDA Ajustado[2] de 339 millones de dólares en los 12 meses hasta junio de 2025, logrando un crecimiento de ingresos superior al 60 % interanual y generando un sólido flujo de caja durante el mismo período.

Karel Komarek, fundador y presidente de Allwyn, afirmó: "Esta adquisición seguirá impulsando el crecimiento de Allwyn y expandirá nuestro negocio en Estados Unidos. PrizePicks se ha consolidado como pionero en la industria, revolucionando la forma en que los aficionados interactúan con sus atletas favoritos, haciendo que las competiciones sean más emocionantes e inmersivas. Nos entusiasma trabajar con PrizePicks para definir el futuro de esta nueva frontera del entretenimiento casual".

Robert Chvatal, consejero delegado de Allwyn, añadió: "Esta es una importante inversión europea, la mayor de Allwyn en Estados Unidos hasta la fecha. PrizePicks es una empresa emprendedora que empodera a una nueva generación de aficionados que desean conectar con sus deportes y atletas favoritos, no solo ser espectadores. PrizePicks ha creado una plataforma intuitiva que simplifica el proceso de realizar predicciones acertadas. Espero colaborar con Mike y el equipo de PrizePicks para impulsar el crecimiento del negocio".

Stepan Dlouhy, director de inversiones de Allwyn Chief, dijo: "La adquisición de PrizePicks subraya nuestra capacidad para ejecutar nuestra ambiciosa estrategia de inversión. El mercado estadounidense de juegos y entretenimiento siempre ha sido una oportunidad atractiva, y nos hemos centrado en encontrar las oportunidades de entrada adecuadas. Dimos el primer paso en 2023 con la adquisición del operador de la lotería de Illinois y, posteriormente, nos complace adquirir una participación mayoritaria en IWG, con una sólida presencia en Estados Unidos, en 2024. Hoy anunciamos el siguiente gran hito en nuestra trayectoria. PrizePicks encaja a la perfección con nuestra visión de forjar el futuro del entretenimiento digital casual para el mercado masivo y está preparada para un sólido crecimiento."

Mike Ybarra, consejero delegado de PrizePicks, comentó: "Hoy marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo para PrizePicks y nuestra creciente comunidad de jugadores. Nunca ha habido un momento más emocionante para dar forma al futuro del entretenimiento centrado en los fans. Al unir fuerzas con Allwyn, una empresa innovadora y con ideas afines que comparte nuestra pasión por la innovación audaz de productos, impulsaremos nuestra misión de hacer que nuestros juegos sean más interactivos, atractivos y gratificantes para los fans de todo el mundo."

Adam Wexler, fundador de PrizePicks, añadió: "Desde el primer día, nos propusimos crear un estilo de deportes de fantasía más accesible que pudiera atraer a jugadores ocasionales. A medida que la industria evolucionó, PrizePicks fue el primero en apostar por el modelo de predicción más simple y llevarlo a escala, transformando la forma en que los aficionados interactúan con los deportes de fantasía. Ahora, con el respaldo de Allwyn, aceleraremos nuestra visión y llevaremos nuestros juegos a aún más jugadores en un escenario mucho más grande."

La adquisición de PrizePicks llega en un momento emocionante y transformador para Allwyn. En 2024, la compañía completó la adquisición del 70 % de Instant Win Gaming, proveedor líder de apuestas deportivas instantáneas, y anunció su intención de adquirir una participación mayoritaria en Novibet, el operador de juegos y apuestas deportivas en línea. Junto con el anuncio de nuevas alianzas globales con la Fórmula 1 y McLaren a principios de 2025, estas transacciones aumentan la exposición de Allwyn a mercados de rápido crecimiento y con abundantes oportunidades, en beneficio tanto de los jugadores como de las comunidades.

Información adicional sobre deportes de fantasía diarios

Los Deportes de Fantasía Diarios (DFS) son juegos de habilidad que ofrecen a los aficionados la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos deportivos en competiciones estructuradas regidas por normas y reglamentos específicos. A diferencia de las apuestas deportivas, donde los resultados dependen de las cuotas establecidas por las casas de apuestas, los DFS requieren que los jugadores utilicen su experiencia, desde el análisis del rendimiento de los jugadores hasta la comprensión de los enfrentamientos, para crear alineaciones y competir por premios. Este formato, basado en la habilidad, se ha convertido en una forma popular para que los aficionados se involucren más profundamente con los deportes que les apasionan, creando una experiencia interactiva de segunda pantalla que complementa los deportes en vivo. PrizePicks se creó con esto en mente, ofreciendo una plataforma sencilla y accesible que refleja cómo los aficionados actuales ven deportes, consumen entretenimiento y construyen comunidad.

Notas para los editores

Freshfields US LLP proporciona asesoramiento legal a Allwyn en esta transacción. Para PrizePicks, Moelis & Company LLC actúa como asesor financiero y Cooley LLP como asesor legal.

Acerca de PrizePicks

PrizePicks es el mayor operador de deportes de fantasía diarios de Estados Unidos. Con sede en Atlanta, Georgia, PrizePicks ofrece innovadores juegos de fantasía basados en la habilidad que atraen y entusiasman a los aficionados al deporte de todo el país. Con presencia en más de 45 jurisdicciones y en constante expansión, PrizePicks se dedica a mejorar la experiencia deportiva para todos. Para más información, visite www.prizepicks.com.

Acerca de Allwyn

Allwyn es una empresa multinacional de entretenimiento de juegos, liderada por loterías, con posiciones de liderazgo en el mercado y marcas de confianza en Europa y Norteamérica. Nuestro propósito es mejorar el juego para todos, centrándonos en la innovación, la tecnología, la seguridad del jugador y contribuyendo más a causas benéficas a través de nuestra creciente cartera de entretenimiento de juegos casuales.

Declaraciones prospectivas

Este anuncio puede incluir declaraciones prospectivas sobre algunos de nuestros planes y objetivos, intenciones, creencias y expectativas actuales en relación, entre otros aspectos, con nuestros resultados operativos futuros, situación financiera, liquidez, perspectivas, crecimiento, estrategias, adquisiciones pendientes u otras transacciones (incluida la adquisición anunciada de una participación mayoritaria en PrizePicks), planes de financiación y las industrias en las que operamos. Estas declaraciones prospectivas se identifican por no referirse únicamente a hechos históricos o actuales. Generalmente, pero no siempre, términos como "puede", "podría", "debería", "esperará", "pretende", "estima", "anticipa", "asumir", "cree", "planea", "busca", "continúa", "objetivo", "sería", o sus variaciones negativas o expresiones similares, identifican declaraciones prospectivas. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres, ya que se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Le advertimos que las declaraciones prospectivas no garantizan resultados futuros y que nuestros resultados operativos, situación financiera y liquidez, así como el desarrollo de las industrias en las que operamos, pueden diferir sustancialmente de los expresados o sugeridos por las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio. Además, incluso si nuestros resultados operativos, situación financiera y liquidez, así como el desarrollo de las industrias en las que operamos, son consistentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, dichos resultados o desarrollos pasados podrían no ser indicativos de resultados o desarrollos en períodos futuros. Debe considerar cuidadosamente los riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de Riesgo" del informe anual publicado por Allwyn International AG y otros documentos que publicamos en nuestro sitio web. La mayoría de estos factores escapan a nuestro control y son difíciles de predecir. No asumimos ninguna obligación de revisar, actualizar o confirmar expectativas o estimaciones ni de publicar ninguna revisión de ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos que ocurran o circunstancias que surjan después de la fecha de este documento.

[1] Con excepción del capital de trabajo, para el cual se aplicará un mecanismo de ajuste habitual.

[2] Basado en el resultado operativo según los GAAP de EE.UU. y ajustado por partidas no recurrentes o no operativas (USD 10 millones; incluye costes legales y de litigio, y la normalización de bonificaciones; el gasto por compensación basada en acciones no se incluye en el cálculo del EBITDA Ajustado). El EBITDA Ajustado no está definido ni reconocido según IFRS ni los GAAP de EE.UU., y no debe considerarse un sustituto de las medidas determinadas de acuerdo con dichas normas. Otras empresas pueden calcular estas medidas de forma diferente o utilizarlas para distintos fines; por lo tanto, se recomienda precaución al comparar estas medidas, tal como se incluyen en este anuncio, con estas mismas medidas u otras similares publicadas por otras empresas.

