El almacenamiento de energía residencial de GREE Altairnano redefine la máxima experiencia de seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

La seguridad llama la atención. La solución de almacenamiento de energía de escenario completo de Gree Altairnano hizo su debut en Solar & Storage LIVE UK.

BIRMINGHAM, Inglaterra, 18 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- El 17 de octubre se inauguró Solar & Storage LIVE UK en Birmingham. Gree Altairnano New Energy presentó sus series de baterías de alta seguridad, sistemas de almacenamiento de energía en serie resistentes a bajas temperaturas y sistemas de almacenamiento de energía para el hogar, ofreciendo al mundo soluciones de energía inteligentes seguras, fiables, estables y eficientes.

En el área de exposición de Gree Altairnano New Energy, pasando por corte, penetración con punción, extrusión y otras pruebas extremas, la batería Gree Altairnano atrajo la atención de todos. No solo ganó el Premio de Patente de Oro de China, el Campeón Nacional de Fabricación de Artículo Único de China y otros honores, sino que también mejoró esencialmente el rendimiento de seguridad de la batería, superando el cuello de botella técnico del dilema desequilibrado entre carga/descarga con una alta tasa de C y logrando un ciclo de vida prolongado. Los vehículos de nueva energía y los sistemas de almacenamiento de energía equipados con baterías Gree Altairnano llevan muchos años en funcionamiento sin ningún accidente de seguridad relacionado con las baterías.

El innovador logro de la tecnología de almacenamiento de energía en el campo de gran altitud y temperatura ultrabaja, la solución del sistema de almacenamiento de energía de "temperatura ultrabaja" de Gree Altairnano, que aún funciona de manera eficiente y estable en temperaturas extremas que oscilan entre -50 ℃ y 60 ℃, es muy adecuado para países europeos con inviernos fríos y veranos calurosos, y se ha exportado a más de 30 países y regiones de todo el mundo.

Los sistemas de almacenamiento de energía residencial Gree Altairnano, que debutaron en Europa por primera vez, proporcionan una experiencia segura y definitiva con baterías LTO para satisfacer las complejas y diversas necesidades de almacenamiento de energía del hogar. "Se trata de una 'máquina de energía' que conduce a una hermosa imagen de la energía del futuro", afirman expertos y académicos del Reino Unido. "La conexión al sistema de almacenamiento de energía residencial de Gree Altairnano crea para nosotros un entorno de vida y de trabajo verdaderamente limpio, seguro, eficiente, cómodo, con bajas emisiones de carbono y respetuoso con el medio ambiente".

Explorando activamente tecnologías de energía clave, cada producto Gree Altairnano de "Made in China" está lleno de tecnología innovadora, brindando infinitas sorpresas a los participantes.

Sitio web oficial: http://www.greelto.com/en/

E-mail: greelto@gmail.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=52dYceTe85E

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2249703/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2249704/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-almacenamiento-de-energia-residencial-de-gree-altairnano-redefine-la-maxima-experiencia-de-seguridad-301960006.html