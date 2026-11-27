(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 27 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- AlphaESS presentó sus soluciones de almacenamiento de energía para los sectores residencial, comercial e industrial (C&I), así como a escala de red, en la feria GENERA 2026, celebrada del 24 al 26 de noviembre en IFEMA MADRID. Este evento supuso un paso más en la expansión de AlphaESS en el mercado español, poniendo de relieve sus operaciones a nivel local, su completa cartera de productos y su compromiso por establecer colaboraciones a largo plazo.

Fortalecimiento de la presencia local y las alianzas en España

A medida que España acelera la adopción de energías renovables, la demanda de soluciones de almacenamiento energético fiables y flexibles sigue creciendo en los ámbitos residencial, comercial y a escala de red.

Con el fin de atender mejor al mercado español, AlphaESS ha constituido AlphaESS Spain S.L., combinando su experiencia global en almacenamiento de energía con operaciones a nivel local. Respaldada por un equipo de ventas en España, almacenes locales y servicios de atención al cliente dedicados, la empresa tiene como objetivo ofrecer una respuesta ágil y fortalecer la colaboración con instaladores, distribuidores y desarrolladores de proyectos.

AlphaESS también promueve su Programa de Socios Instaladores, ofreciendo formación profesional, oportunidades de desarrollo empresarial y apoyo conjunto en marketing para ayudar a sus socios locales a hacer crecer sus negocios.

Soluciones integrales de almacenamiento de energía para diversas aplicaciones

En GENERA 2026, AlphaESS presentó una amplia cartera de soluciones de almacenamiento de energía diseñadas para atender diversas necesidades energéticas.

Para aplicaciones residenciales, AlphaESS presentó las series SMILE-M5 y SMILE-G3, que ofrecen configuraciones de batería flexibles, gestión inteligente de la energía y capacidades de respaldo fiables, ayudando a los propietarios a maximizar el autoconsumo solar y optimizar los costes energéticos. La empresa también dio a conocer el VitaPower 3600 AC, una solución de almacenamiento de energía flexible con una capacidad ampliable de 4 a 16 kWh, diseñada para balcones y aplicaciones domésticas a pequeña escala.

Para aplicaciones comerciales e industriales, AlphaESS presentó la serie STORION-H30/H50-G3, diseñada para ayudar a las empresas a optimizar el consumo energético, gestionar la demanda máxima y mejorar la flexibilidad energética.

Para aplicaciones a escala de servicios públicos, AlphaESS destacó sus soluciones ASTER 6260, ASTER 5000 y STORION-LC836, demostrando sus capacidades en el almacenamiento de energía a gran escala, la integración de energías renovables y la flexibilidad de la red.

Apoyo a la transición energética de España mediante experiencia local

Más allá de su cartera de productos, AlphaESS destacó la importancia de ofrecer un servicio local y contar con experiencia técnica para respaldar la adopción del almacenamiento de energía. GENERA 2026 sirvió como plataforma para interactuar con instaladores locales, contratistas EPC, desarrolladores de proyectos e inversores, explorando oportunidades en el creciente mercado español de almacenamiento de energía.

Al combinar experiencia global con recursos locales, AlphaESS mantiene su compromiso de ampliar su presencia en España y ofrecer soluciones fiables de almacenamiento de energía que respalden las necesidades energéticas, en constante evolución, del país.

Acerca de AlphaESS

Fundada en 2012, AlphaESS ofrece soluciones de almacenamiento de energía para los sectores residencial, comercial e industrial, así como a escala de red, con instalaciones en más de 130 países.

Sitio web:www.alphaess.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/alphaess-acelera-su-expansion-en-espana-en-genera-2026-302951742.html