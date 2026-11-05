(Información remitida por la empresa firmante)

- AlphaESS, designado fabricante de sistemas de almacenamiento de energía de Nivel 1 por BloombergNEF por quinto trimestre consecutivo en el cuarto trimestre de 2026

NANTONG, China, 5 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- AlphaESS ha sido reconocida, una vez más, como fabricante global de sistemas de almacenamiento de energía de Nivel 1 por BloombergNEF (BNEF) en su lista correspondiente al cuarto trimestre de 2026, lo que reafirma su consolidada trayectoria en proyectos de almacenamiento de energía y su creciente presencia en el mercado global a escala de servicios públicos.

Este trimestre, BNEF introdujo criterios de bancabilidad más estrictos, exigiendo a los proveedores de equipos de almacenamiento de energía que demuestren experiencia en proyectos respaldada por financiación sin recurso proveniente de, al menos, dos bancos comerciales en proyectos elegibles. El hecho de que AlphaESS siga estando incluida ofrece a los desarrolladores, inversores y socios EPC una referencia adicional a la hora de evaluar a posibles proveedores de sistemas de almacenamiento de energía.

Expansión de proyectos a escala industrial en toda Europa

AlphaESS sigue avanzando en proyectos de almacenamiento de energía a gran escala en toda Europa, con recientes desarrollos en Lituania, Austria y Alemania que suman un total de 200 MWh.

En Lituania, un proyecto de almacenamiento de energía mediante baterías de 120 MWh, que incorpora el sistema Aster 5000 de AlphaESS, ha superado con éxito la prueba de aceptación en fábrica (FAT), y el equipo ya está listo para su envío.

En Austria, AlphaESS suministró el sistema de baterías en el lado de CC para un proyecto de 30 MW / 60 MWh en Hörsching. El proyecto, que integra generación solar, almacenamiento en baterías y carga de camiones eléctricos, también proporciona servicios a la red y energía de respaldo. Su sección de 40 MWh destinada a servicios a la red entró en funcionamiento en septiembre de 2026.

En Alemania, AlphaESS suministra el sistema de baterías en el lado de CC para un proyecto de 20 MWh en Baviera, destinado al equilibrio de la red y al arbitraje energético, cuya puesta en marcha está prevista para 2027.

Impulsado por la tecnología Aster 5000

Como parte de su oferta para proyectos a gran escala, el sistema Aster 5000 de AlphaESS consiste en una solución de almacenamiento de energía mediante baterías con refrigeración líquida, integrada en un contenedor de 20 pies y con una capacidad aproximada de 5 MWh por unidad. Gracias a su gestión térmica inteligente, un avanzado sistema de gestión de baterías y una protección de seguridad multicapa, está diseñado para una implementación flexible en aplicaciones a gran escala, tales como la estabilización de la red eléctrica y la integración de energías renovables.

En conjunto, estos proyectos y tecnologías demuestran las capacidades en expansión de AlphaESS para ofrecer soluciones de almacenamiento de energía escalables destinadas a diversas necesidades del mercado.

Acerca de AlphaESS

Fundada en 2012 y con sede en Nantong, China, AlphaESS ofrece soluciones de almacenamiento de energía para los sectores residencial, comercial e industrial, así como a escala de red. Con presencia en más de 130 países y regiones y más de 400 puntos de servicio en todo el mundo, AlphaESS tiene el compromiso de respaldar una infraestructura energética fiable y flexible.

Para obtener más información, visite www.alphaess.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/alphaess-designado-fabricante-de-sistemas-de-almacenamiento-de-energia-de-nivel-1-por-bloombergnef-302930706.html