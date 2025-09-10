(Información remitida por la empresa firmante)

AlphaESS lanza Aster 5000: Sistema avanzado de almacenamiento de energía con refrigeración líquida de 5 MWh y equilibrio activo

FRANKFURT, Alemania, 10 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- AlphaESS, un líder mundial en soluciones avanzadas de almacenamiento de energía, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su último producto — Aster 5000, un sistema de almacenamiento de energía de refrigeración líquida de 5 MWh de última generación y un contenedor de 20 pies totalmente integrado. Con un sistema de doble núcleo con balanceo activo patentado y gestión térmica líquida, está diseñado para satisfacer la creciente demanda mundial de almacenamiento de energía seguro, eficiente, fiable y de larga duración.

Almacenamiento compacto y de alta densidad

Aster 5000 cuenta con 12 clústeres, cada uno compuesto por 4 módulos que utilizan celdas de batería de alto rendimiento de 314 Ah para ofrecer una capacidad de 5 MWh. Con un peso de 42,5 toneladas y clasificación IP55, funciona de forma fiable en condiciones extremas de -40 °C a 50 °C. Su innovador diseño de una sola puerta permite una instalación en paralelo, lo que aumenta la densidad de potencia en un 35 % y reduce el espacio ocupado en un 40 % en comparación con la generación anterior del Aster 3720, lo que reduce significativamente los costes de terreno e infraestructura.

Equilibrio activo, mejor rendimiento

Aster 5000 incorpora la tecnología patentada de Equilibrio Activo de AlphaESS, que permite la redistribución de energía en tiempo real entre las celdas de la batería. En comparación con los sistemas pasivos tradicionales, el Equilibrio Activo ofrece un equilibrio hasta 23 veces más rápido, prolonga la vida útil de la batería en más de un 10 % y reduce la pérdida de energía y los costes operativos.

El sistema está equipado con una plataforma de refrigeración líquida totalmente integrada, compatible con modos inteligentes de refrigeración, calefacción, circulación y reposición automática de fluidos. La deshumidificación activa y los ventiladores silenciosos garantizan un funcionamiento silencioso y estable con niveles de ruido bajos.

Seguridad total, certificación global

La seguridad es la base del Aster 5000, que cumple con las principales normas internacionales, como IEC 62619, IEC 62933, UL 9540A, UL 1973, NFPA68 y NFPA69. Sus características incluyen monitorización en tiempo real, extinción de incendios por aerosoles multietapa, venteos de explosión y protección contra incendios a base de agua opcional, lo que protege tanto a los activos como al personal.

Diseñado para el almacenamiento de larga duración en constante evolución

Diseñado para los mercados energéticos en evolución, el Aster 5000 es ideal para descargas de 4 a más de 8 horas, reducción de picos de red, regulación de frecuencia, integración de energías renovables y mejora de la autonomía energética. Con el respaldo del sistema de gestión de edificios (BMS) interno de AlphaESS y la gestión térmica avanzada, ofrece una solución fiable, eficiente y escalable para proyectos energéticos globales.

Servicios y soporte globales

AlphaESS proporciona soporte integral para proyectos, desde la planificación e instalación hasta la puesta en marcha, la formación técnica y el mantenimiento a largo plazo. La operación y el mantenimiento cuentan con el respaldo de formación técnica experta, respuesta rápida ante fallos y gestión de repuestos, lo que garantiza un rendimiento confiable del sistema durante toda la vida útil del producto. Para ello, utiliza su red global de 40 filiales y más de 300 centros de servicio para garantizar un servicio puntual y localizado.

