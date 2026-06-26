AlphaESS presenta en Intersolar 2026 un ecosistema ampliado de almacenamiento de energía para Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Del hardware al ecosistema: AlphaESS traza su próximo capítulo en Europa con software, conectividad y almacenamiento para todo tipo de escenarios.

MÚNICH, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AlphaESS concluyó Intersolar Europe 2026 con una visión europea más clara: tras más de diez años de localización, AlphaESS está ampliando su gama de productos integrales y pasando de la fabricación de productos de almacenamiento al software, la conectividad y el valor del ecosistema. En la feria de Múnich, AlphaESS destacó STORION-LC-TB150 para aplicaciones comerciales e industriales, Aster 6260 para despliegues a gran escala y AlphaConnect como plataforma que conecta baterías, socios y mercados energéticos.

La presentación reflejó la transición de Europa de baterías independientes a sistemas de almacenamiento integrados. Ante la creciente demanda de energía, la presión sobre la red eléctrica y la complejidad de las tarifas, AlphaESS hizo hincapié en soluciones que combinan experiencia local, capacidad de producto e integración digital para la integración solar, la flexibilidad y la optimización energética.

El STORION-LC-TB150 ha llamado la atención como sistema comercial e industrial para entornos de trabajo cotidianos. Con una potencia nominal de 150 kW / 313 kWh, este sistema integral refrigerado por líquido está diseñado para integrar la energía limpia en fábricas, oficinas y edificios comerciales. Bajo el lema 'Silencioso por diseño, potente por naturaleza', mantiene un nivel de ruido de ≤60 dB(A), similar al de una conversación normal, lo que permite a los usuarios instalar sistemas de almacenamiento cerca de sus áreas de actividad sin generar ruido. Además, cumple con los criterios de seguridad contra incendios UL 9540A a nivel de unidad y soporta hasta 12.000 ciclos.

En el ámbito de los proyectos a gran escala, AlphaESS combinó el desarrollo de productos con la experiencia en la ejecución de proyectos. Sus más de diez años en Europa, respaldados por filiales, equipos locales y socios, han permitido a la empresa incursionar en proyectos de mayor envergadura. El proyecto checo de 320 MWh en Chvaletice y Kladno demuestra su capacidad de ejecución. Esta experiencia se está incorporando ahora a Aster 6260, una plataforma refrigerada por líquido de 3,13 MW / 6,26 MWh para despliegues de alta densidad, seguridad integrada, puesta en marcha remota y operación y mantenimiento con inteligencia artificial.

El software representa la siguiente etapa en la creación de valor, y AlphaConnect lo proporciona como capa de conectividad entre activos y mercados. La plataforma ofrece API abiertas para operadores de centrales eléctricas virtuales (VPP), agregadores de energía y sistemas de terceros, lo que permite la interoperabilidad entre dispositivos y aplicaciones. En Reino Unido, esto incluye una profunda integración con Octopus Energy, una de las plataformas de energía inteligente líderes en Europa, que admite la programación inteligente de carga y descarga, así como la gestión remota de activos. Al conectar a más de 100 socios y plataformas energéticas, más de 100.000 sistemas y 12 países, ayuda a los usuarios a obtener valor del software, las tarifas y los mercados energéticos, al tiempo que facilita la integración de los socios en tan solo cuatro semanas.

El mensaje más amplio de AlphaESS sobre Europa se vio reforzado por la apertura de su filial en España, la expansión en el Benelux y el progreso de su proyecto en la República Checa, lo que subraya la localización, la capacidad de entrega y el compromiso a largo plazo con la transición energética limpia de Europa.

Acerca de AlphaESS

Fundado en 2012, AlphaESS es un proveedor líder mundial de soluciones y servicios de almacenamiento de energía. AlphaESS se distingue por ofrecer soluciones a medida para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo proyectos residenciales, comerciales e industriales, a gran escala y de servicios públicos. AlphaESS cuenta con más de 40 filiales que prestan servicios locales y más de 300.000 sistemas operativos en más de 130 países, lo que permite a millones de personas disfrutar de energía fiable, accesible y limpia.

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