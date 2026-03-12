AlphaTracker crece un 32% en 2025 y se consolida como referente global en agrovoltaica

José Antonio Maldonado, CEO y fundador de AlphaTracker - AlphaTracker

Fundada en 2022 por el emprendedor José Antonio Maldonado, AlphaTracker es una compañía especializada en el diseño y fabricación de estructuras y sistemas de seguimiento solar para grandes plantas fotovoltaicas, con una apuesta firme por la agrovoltaica que ya representa más del 60% de sus ingresos

Madrid, 12 de marzo de 2026.- AlphaTracker, compañía líder en innovación, diseño y desarrollo de sistemas como estructuras fijas y trackers solares para grandes plantas fotovoltaicas en todo el mundo, y muy especialmente en el ámbito de la agrovoltaica, ha cerrado el ejercicio 2025 con un crecimiento anual del 32%, lo que eleva la facturación del Grupo (especializado en desarrollo de proyectos fotovoltaicos en todo el mundo, estudios de proyectos agrovoltaicos, movilidad, fabricación de trackers y servicios de ingeniería) por encima de los 75 millones de euros.



Fundada en 2022 por el emprendedor José Antonio Maldonado, la compañía se distingue de otros fabricantes por su especialización en soluciones totalmente a medida para grandes proyectos en todo tipo de terrenos, incluidos los más complejos, con cultivos existentes, pendientes o irregularidades, con el objetivo de compatibilizar la producción de energía con el mantenimiento de la actividad agrícola bajo los paneles.



En este sentido, AlphaTracker, que aumentó su volumen de negocio en más del 200% entre 2023 y 2024 en su fase de arranque, continúa su consolidación como una empresa puntera en plena expansión, en su actividad industrial y tecnológica, gracias a su apuesta firme por la innovación y desarrollo de nuevas soluciones de futuro.



"2025 ha sido un año de consolidación para AlphaTracker. Hemos demostrado que nuestro modelo de negocio basado en la especialización técnica y la innovación aplicada funciona, y que hay una demanda real de soluciones eficaces que van más allá del producto estándar", explica José Antonio Maldonado, CEO y fundador de AlphaTracker.



Apuesta por la I+D como motor de diferenciación en agrovoltaica

Además de su crecimiento, AlphaTracker ha realizado una inversión relevante en I+D, desarrollando más de 20 productos y soluciones propias aplicadas a estructuras fijas y seguidores solares. La compañía cuenta con varias patentes que refuerzan su posición tecnológica y diferencial en el mercado, con el objetivo de adaptarse a las condiciones específicas del terreno, el clima, la estrategia energética y, en el caso de proyectos agrovoltaicos, a las necesidades del cultivo.



De hecho, uno de los datos más destacados de la evolución de AlphaTracker es el peso creciente de la agrovoltaica en su cartera. Si en 2023 el 100% de sus ingresos provenía de ventas de fotovoltaica estándar, en 2025 el porcentaje se ha redistribuido en más del 60% en favor de la agrovoltaica, una tendencia que posiciona a esta tecnología como una de las grandes protagonistas de los próximos años.



"En AlphaTracker creemos que el futuro del sector no es energía o agricultura, sino energía y agricultura. Por eso seguimos desarrollando soluciones específicas que permiten la actividad agrícola sin ninguna dificultad, adaptación a cualquier tipo de cultivo y optimización de control dinámico del sombreado mediante seguidores, que favorecen y no perjudican la producción agrícola", explica Maldonado. "Nuestro objetivo es convertirnos en un referente técnico en soluciones avanzadas para proyectos de agrovoltaica, aportando rigor técnico y enfoque industrial a un mercado que exige cada vez mayor especialización".



Fruto de su crecimiento acelerado basado en la innovación, especialización y su clara apuesta por liderar la evolución técnica, la compañía cuenta con una experiencia de más de 10 GW de suministro de estructuras fijas y sistemas de seguimiento para proyectos fotovoltaicos estándar y agrovoltaicos, y como consecuencia, se ha asociado con más de 500 clientes con proyectos activos en todo el mundo.



Con sede en Portugal, AlphaTracker opera a través de sus equipos en España, Italia y Chile, contando con proyectos internacionales en Alemania, Francia, Colombia, República Dominicana y Malasia entre otros.

