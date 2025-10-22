Alps Blockchain anuncia el cambio de marca corporativa a Alps

(Información remitida por la empresa firmante)

Reflejando su evolución hacia un constructor global de infraestructura de centros de datos de próxima generación que impulsa Bitcoin y, en el futuro, la computación de IA.

TRENTO, Italia, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Alps Blockchain, líder europeo en infraestructura digital y minería de Bitcoin, anunció hoy su próximo cambio de marca corporativa aAlps, marcando un nuevo capítulo en su crecimiento como empresa de infraestructura totalmente integrada.

El cambio de marca subraya la transformación de Alps de un operador pionero de minería de Bitcoin a un constructor y administrador integrado verticalmente de centros de datos avanzados, capaces de convertir energía en computación digital, desde la minería de Bitcoin con sistemas ASIC hasta, en el futuro, computación de alto rendimiento (HPC) para inteligencia artificial.

"Este cambio de marca refleja en qué se ha convertido Alps", afirmó Francesco Buffa, consejero delegado y cofundador de Alps. "Ya no somos solo una empresa de blockchain, sino una empresa de infraestructura. Diseñamos, construimos y operamos centros de datos de alta eficiencia desde cero, convirtiendo la energía en la potencia computacional que impulsa la economía digital".

"Desde una perspectiva financiera, la producción de potencia computacional para la red Bitcoin siempre ha proporcionado, y continúa proporcionando, un flujo de caja constante y sin precedentes en la industria de la infraestructura digital", añadió Francesca Failoni, directora financiera y cofundadora de Alps. "Esta sólida base nos permite planificar con una visión a largo plazo e integrar estratégicamente nuevas aplicaciones, como la computación de IA, en nuestra infraestructura existente".

Desde su fundación en 2018, Alps ha desarrollado y gestionado centros de datos modulares y energéticamente eficientes en Italia, Paraguay, Ecuador, Omán y Estados Unidos, con contratos de infraestructura y energía ya establecidos para alcanzar 15 EH/s de potencia informática en un futuro próximo, equivalente a aproximadamente el 1,5 % de la tasa de hash global de Bitcoin.

Alps controla y opera más de 250 MW de capacidad instalada o lista para desplegar, con una eficiencia energética líder en la industria de 15,4 J/TH, entre las mejores del mundo. La compañía continúa con un ambicioso plan de expansión hasta 2029.

La transición a Alps representa mejor esta misión ampliada y posiciona a la empresa como un actor clave en la creciente intersección entre la energía y la infraestructura digital. Alps integra toda la cadena de valor, desde el desarrollo del sitio y la ingeniería eléctrica hasta la fabricación de centros de datos en contenedores y las operaciones in situ, lo que permite una implementación escalable y sostenible en todo el mundo.

La estructura jurídica de la empresa, la composición accionarial y los proyectos en curso permanecen sin cambios.

Acerca de Alps

Alps es una empresa de infraestructura digital que diseña, construye y gestiona centros de datos modulares y energéticamente eficientes que transforman la energía en computación. A través de su red global de instalaciones, Alps produce potencia informática para la minería de Bitcoin y se prepara para expandirse a aplicaciones informáticas de alto rendimiento. Fundada en Trento en 2018, Alps opera en Europa, Oriente Medio y América.

