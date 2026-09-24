Alquiler por habitaciones frente al tradicional; las claves para analizar su rentabilidad - Tripath.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre

El mercado del alquiler en Madrid plantea una cuestión cada vez más relevante para propietarios e inversores: cuánto se puede ganar realmente con una vivienda y qué modalidad permite optimizar mejor su rendimiento. Frente al arrendamiento convencional del inmueble completo, el alquiler por estancias se presenta como una alternativa que permite diversificar los ingresos y adaptar la oferta a estudiantes y jóvenes profesionales. En este escenario, analizar la rentabilidad del alquiler por habitaciones exige considerar no solo los ingresos, sino también la ocupación, los gastos y el tiempo dedicado a la gestión. Tripath, compañía especializada en coliving y gestión de viviendas, desarrolla su actividad precisamente sobre este modelo y gestiona actualmente 300 habitaciones. La empresa mantiene una ocupación anual del 95 %, incluyendo el periodo estival, y plantea diferentes fórmulas destinadas a propietarios que buscan obtener rendimiento de sus inmuebles sin asumir directamente todas las tareas derivadas de la gestión cotidiana.

Rentabilidad del alquiler por habitaciones frente al alquiler tradicional

La comparación entre ambos modelos no debería limitarse a enfrentar la renta mensual obtenida por una vivienda completa con la suma de los importes cobrados por cada habitación. Para conocer la rentabilidad neta resulta necesario descontar gastos como suministros, mantenimiento, reparaciones, periodos sin ocupación y otros costes vinculados a la explotación del inmueble.

El nivel de ocupación adquiere especial importancia. Una vivienda con varias habitaciones permite distribuir el riesgo entre distintos contratos, de modo que la salida de un inquilino no supone necesariamente dejar de percibir todos los ingresos del inmueble. Sin embargo, este modelo también implica una mayor rotación y más tareas administrativas y operativas.

El mercado, además, empieza a mostrar señales de ajuste. Según los datos facilitados por Tripath, el precio del alquiler por habitaciones ha descendido un 7 % respecto al año anterior, después de haber registrado una subida del 10 % durante el periodo precedente. Para la compañía, esta evolución apunta hacia una fase de mayor madurez y a un posible techo de mercado, una situación que incrementa la importancia de profesionalizar la gestión y los servicios asociados al alquiler.

Desde la experiencia de Tripath, los gestores y propietarios posicionados en los segmentos medio y medio-alto y orientados especialmente hacia público extranjero presentan mejores condiciones para afrontar este ajuste. La calidad de las viviendas, los servicios y una gestión especializada adquieren así un peso creciente en un mercado que comienza a mostrar una evolución diferente a la de años anteriores.

Impagos, marco legal y profesionalización de la gestión

Uno de los principales temores asociados al alquiler por habitaciones es el riesgo de impago. La existencia de varios inquilinos diversifica la procedencia de los ingresos, pero también multiplica los contratos, cobros y posibles incidencias que requieren seguimiento.

A ello se suma la regulación aplicable al alquiler por habitaciones. El contrato de cada estancia, la duración del arrendamiento, las condiciones pactadas y las obligaciones de las partes deben definirse correctamente. La normativa aplicable puede variar según las características del arrendamiento y del inmueble, por lo que resulta necesario revisar cada operación y las exigencias administrativas correspondientes.

La profesionalización cobra especial relevancia ante esta evolución del mercado. Captación y selección de inquilinos, contratos, cobros, mantenimiento, incidencias y comercialización forman parte de una actividad que requiere una gestión continuada para mantener niveles elevados de ocupación.

Tripath ofrece dos fórmulas orientadas a propietarios. Por un lado, el alquiler garantizado, mediante el que la compañía alquila el inmueble y abona una renta mensual pactada al propietario, asumiendo posteriormente la gestión de las habitaciones. Por otro, la gestión integral, dirigida a delegar la operativa del alquiler manteniendo un modelo de administración profesionalizada.

La elección entre alquiler tradicional y alquiler por habitaciones depende de factores como la ubicación, la distribución de la vivienda, la demanda, los costes y el nivel de implicación previsto. En una etapa de mayor madurez del mercado, Tripath sitúa la profesionalización, la ocupación sostenida y la orientación hacia segmentos específicos entre los factores relevantes para preservar la rentabilidad del alquiler por habitaciones y adaptar cada inmueble a la evolución de la demanda.

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