El alquiler con opción a compra; la alternativa ideal ante la crisis de vivienda en España

Madrid, 28 de enero de 2025.- El acceso a la vivienda en España se ha convertido en un desafío notable para los jóvenes, especialmente en ciudades como Madrid, Valencia y Alicante. La tasa de emancipación juvenil ha alcanzado mínimos históricos, situándose en el 14,8% en 2024, el peor dato desde 2006. A este retraso en la independencia residencial se atribuye, en parte, al incremento constante de los precios de la vivienda ocasionado por la oferta insuficiente que presenta el mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2024, el precio medio de la vivienda en España registró una subida interanual del 10,7%, alcanzando los 2.244 euros por metro cuadrado

En la Comunidad Valenciana, los precios de la vivienda han experimentado incrementos significativos. En la provincia de Valencia, el precio medio se situó en 1.602 euros/m, reflejando un aumento del 14,6% durante el último año. Alicante también se ha visto afectada por la subida del precio de la vivienda de segunda mano, con un crecimiento interanual del 8,4% en 2024. El mercado de alquiler, no se queda atrás, en el tercer trimestre de 2024, los precios aumentaron un 10,2% interanual, alcanzando incrementos del 15% en ciudades como Valencia y Madrid.

El alquiler con opción a compra: una alternativa viable

La limitada disponibilidad de viviendas asequibles, la poca capacidad de ahorro de muchas personas que viven de alquiler, que no les permite contar con la entrada de una hipoteca, complica el proceso de compra. En este contexto tan complicado, el alquiler con opción a compra emerge como una alternativa viable y atractiva, que facilita el acceso a la vivienda a aquellas personas que no disponen de los ahorros suficientes que pide el banco para otorgar la hipoteca o que no quieren descapitalizarse, pero al mismo tiempo, quieren invertir su dinero y dejar de tirarlo en el alquiler tradicional.

Este modelo ofrece varios beneficios:

Flexibilidad financiera: Permite pagar un alquiler mientras se ahorra, destinando una parte del mismo al precio final de compra.

Acceso más sencillo a la propiedad: No es necesario disponer de todos los ahorros desde el inicio; solo se requiere una entrada mínima del 5%.

Planificación sin estrés: Brinda la posibilidad de decidir cuándo comprar, según las condiciones del contrato y sin prisas.

Vivienda desde el primer día: Ofrece la oportunidad de vivir en el futuro hogar y disfrutarlo como si ya se fuera el propietario.

Facilitando el acceso a la propiedad

Gradual Homes se presenta como una solución innovadora para aquellos que buscan acceder a una vivienda sin necesidad de una gran inversión inicial. Su modelo de alquiler con opción a compra permite a los inquilinos vivir en la vivienda de su elección mientras destinan parte del alquiler a la compra futura. Esto ofrece tranquilidad financiera, flexibilidad y la posibilidad de convertirse en propietarios en condiciones accesibles.

La empresa compra la vivienda elegida por el inquilino de entre aquellas disponibles en el mercado. Este vivirá en ella bajo un contrato de alquiler con opción de compra en el que desde el primer momento se fijan de manera transparente todas las condiciones -como por ejemplo, el precio futuro de compra- y en el que además acumulará una parte relevante del alquiler como ahorro para dicha compra.

Este modelo permite planificar el acceso a la propiedad y ahorrar mientras se disfruta viviendo en la que será la futura casa. En un contexto en el que los precios de venta y alquiler siguen en aumento, esta opción se presenta como una solución ideal, especialmente para jóvenes y familias que buscan adquirir su primera vivienda sin realizar grandes desembolsos iniciales.

