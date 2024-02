El alquiler vacacional impulsa la economía de la Costa del Sol

(Información remitida por la empresa firmante)

Costa del Sol, 28 de febrero

Alfresco Stays, líder en el mercado de alquileres vacacionales, destaca el crecimiento económico impulsado por el turismo en la Costa del Sol

La Costa del Sol continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más codiciados de Europa. En este contexto, el alquiler vacacional emerge como un pilar fundamental para el impulso económico de la región, beneficiando no solo a los propietarios de estas propiedades sino también a la economía local en su conjunto. Por este motivo, las empresas turísticas de alquiler vacacional se han visto incrementadas en la última década.



El aumento de la demanda turística y su impacto en la economía local

El crecimiento de la demanda por alojamientos vacacionales en la Costa del Sol ha generado un incremento significativo en las reservas, especialmente en temporadas alta y media, beneficiando económicamente a los propietarios. Este auge no solo promueve la creación de empleo en áreas como mantenimiento, limpieza y gestión profesional de las propiedades, sino que también incentiva el gasto turístico en comercios y servicios locales, fortaleciendo el tejido económico de la región.



Fomento del Turismo Responsable

Las empresas de alquiler vacacional en la Costa del Sol no solo buscan maximizar los ingresos de los propietarios y enriquecer la experiencia turística, sino que también se comprometen con el turismo responsable, implementando prácticas sostenibles y promoviendo el valor de la cultura y tradiciones locales. Este enfoque contribuye tanto a la preservación del patrimonio como al dinamismo económico de la región, evidenciando que el crecimiento económico puede ser compatible con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la comunidad local.



Inversiones en alquiler vacacional en la Costa del Sol

El alquiler vacacional en la Costa del Sol representa una oportunidad de inversión que se sustenta en los últimos datos registrados de turismo y en el comportamiento de los visitantes. Por este motivo, se ha visto un aumento en el número de empresas de alquiler vacacional que ayudan a gestionar los apartamentos y las inversiones en esta actividad.



La colaboración con una empresa especializada en la gestión de alquileres vacacionales asegura no solo un retorno de inversión óptimo a través de la maximización de ingresos y la oferta de experiencias auténticas para los turistas, sino también fomentando el turismo responsable y la sostenibilidad.



El futuro del turismo de la Costa del Sol y de Alfresco Stays

El alquiler vacacional se ha establecido no solo como una vía para que visitantes de todo el mundo exploren la Costa del Sol, sino también como base para el desarrollo económico local, generando empleo y fomentando el gasto en el comercio y servicios de la región, contribuyendo así a una imagen vibrante y acogedora. Es aquí donde Alfresco Stays se revela como un aliado clave para los propietarios de alojamientos vacacionales que desean aprovechar esta tendencia creciente de manera responsable y sostenible, ofreciendo su vasta experiencia en la gestión de propiedades en Mijas Costa, Marbella y Estepona. De esta forma, se logra maximizar rendimientos en alojamientos vacacionales en la Costa del Sol y apoyar el bienestar económico y social de la zona.







Contacto

Nombre contacto: Ruben Calvente Gil

Descripción contacto: Head of operations

Teléfono de contacto: +34 619 421 799

