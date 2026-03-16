La alta joyería de Jorge Juan Joyeros apuesta por anillos de pedida únicos con diamantes certificados - Jorge Juan

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de marzo de 2026.-

La alta joyería se define por la combinación de conocimiento gemológico, selección rigurosa de piedras preciosas y procesos de fabricación que priorizan la precisión artesanal. Cada pieza se concibe a partir de la calidad de las gemas y del trabajo técnico necesario para integrarlas en diseños capaces de realzar su brillo natural.

En este marco, los diamantes certificados y los metales nobles constituyen la base de las creaciones destinadas a momentos especialmente significativos. Dentro de esta línea, Jorge Juan Joyeros desarrolla una colección de anillos de pedida elaborados en oro de 18 quilates y diamantes certificados, piezas realizadas en su propio taller siguiendo los criterios tradicionales de la alta joyería.

Alta joyería artesanal con diamantes certificados

La colección desarrollada por Jorge Juan Joyeros se basa en la creación de anillos de pedida únicos con todas las garantías, desde diamantes certificados GIA hasta joyas de compromiso como collares y colgantes de diamantes. Todas estas piezas se realizan en alta joyería en su taller de la calle Serrano 81 y forman parte de la propuesta que la firma presenta en sus dos joyerías en Madrid (Serrano 81 y Fernando el Santo 24), reflejando su expertise en alta joyería de lujo.

Las piezas se elaboran en oro de ley de 18 quilates, metal elegido por su resistencia y estabilidad, y se acompañan de gemas seleccionadas mediante criterios gemológicos. En determinadas piezas, los diamantes cuentan con certificación GIA, documento internacional que acredita aspectos técnicos como la talla, la pureza, el color y el peso en quilates.

“Cada joya se desarrolla en nuestro taller siguiendo los criterios propios de la alta joyería y con diamantes certificados que garantizan la autenticidad de la piedra”, señalan desde la firma.

Además de anillos, la colección incluye joyas de compromiso como collares y colgantes de diamantes, elaborados con la misma atención al detalle y a la calidad de las gemas que caracteriza a las piezas principales de la colección.

Diseños de anillos con diamantes que combinan tradición artesanal y elegancia

Dentro de esta propuesta destacan diferentes modelos de anillos elaborados con diamantes y oro de 18 quilates. Uno de ellos es el solitario Safed, realizado en oro blanco con diamante desde 0,15 quilates, cuyo diseño eleva el brillante para potenciar su luminosidad. Otro ejemplo es el modelo Praia, una sortija clásica en oro blanco con diamante central concebida para ofrecer una estética sobria y elegante.

La colección también incluye piezas con composiciones más elaboradas, como la sortija Boston, donde un diamante central se acompaña de brillantes adicionales engastados en garras. De manera similar, el modelo Cairo presenta una estructura de brillantes que rodean la gema principal, generando un efecto luminoso en el conjunto.

Entre los diseños más distintivos se encuentra también la sortija Etoile, cuyo diamante central aparece rodeado por una orla con forma de estrella inspirada en el estilo Art Déco. Asimismo, modelos como Hikari o Glow, ambos elaborados en oro de 18 quilates con brillantes, destacan por su línea limpia y contemporánea.

La colección se completa con piezas que incorporan piedras preciosas de color como esmeraldas, rubíes o zafiros acompañadas de diamantes. Con esta variedad de diseños, Jorge Juan Joyeros desarrolla una propuesta que reúne fabricación artesanal, selección gemológica y creación de joyas concebidas bajo los estándares de la alta joyería.

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