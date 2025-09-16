La alternativa al alquiler turístico que los propietarios ya están explorando

(Información remitida por la empresa firmante)

El verano llega a su fin y, con él, se acaba también la temporada alta del alquiler turístico. Septiembre marca el inicio de la cuesta abajo para miles de propietarios que, tras unos meses de alta ocupación, ven cómo su rentabilidad empieza a desinflarse. La estacionalidad vuelve a hacer mella, pero este año el contexto es aún más restrictivo: muchos han cerrado el verano sin lograr el rendimiento esperado y otros, directamente, sin haber podido operar con normalidad por los nuevos requisitos normativos.

Un balance agridulce para muchos propietarios

Para algunos, la experiencia con el alquiler turístico no ha sido lo rentable que imaginaban. Los costes operativos (limpieza, mantenimiento, entradas y salidas constantes) se han comido buena parte del beneficio, y los incidentes con huéspedes poco cuidadosos han incrementado el desgaste de la vivienda. A eso se suman ahora las exigencias del Número de Registro Único de Alquiler (NRUA), la creciente presión inspectora sobre las plataformas y las nuevas restricciones impuestas por muchas comunidades de vecinos. El resultado: menos margen de maniobra, más incertidumbre y una temporada baja que se anticipa larga.

¿Qué alternativas tienen los propietarios?

En este nuevo escenario, muchos propietarios están reconsiderando su estrategia. Quienes no tienen licencia turística (o temen perderla) valoran otras vías más estables. Quienes han visto que la rentabilidad real del alquiler turístico es menor de lo esperado, buscan fórmulas más sostenibles a medio plazo. Y todos ellos coinciden en una preocupación común: cómo mantener su vivienda alquilada durante todo el año, sin perder dinero en los meses de temporada baja y manteniéndose dentro de la ley.

El alquiler temporal a empresas: una opción en auge

Una de las soluciones que más interés está despertando es el alquiler temporal a empresas. Este modelo permite alquilar por meses a trabajadores desplazados por motivos laborales, sanitarios o formativos, con contratos regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). A diferencia del alquiler turístico, no requiere licencia específica y reduce al mínimo la rotación de inquilinos, lo que se traduce en menos costes y mayor tranquilidad.

Las ventajas de este modelo son evidentes. Para empezar, ofrece una mayor estabilidad de ingresos, ya que no depende de la estacionalidad del turismo, sino de las necesidades reales y constantes de empresas que desplazan a sus trabajadores por proyectos concretos. Además, al tratarse de estancias más largas (normalmente de varias semanas o meses), se reduce notablemente la rotación de inquilinos. Esto se traduce en menos check-in, menos gastos de limpieza y menor desgaste en la vivienda.

Otro de los aspectos más valorados por los propietarios es el perfil del inquilino: trabajadores enviados por empresas, que llegan a la ciudad por motivos laborales, no vacacionales. Son usuarios más responsables, con horarios estructurados y un uso más respetuoso del inmueble. Esto, a su vez, contribuye a minimizar los conflictos con los vecinos, uno de los puntos más delicados en los alquileres turísticos.

A todo ello se suma una ventaja decisiva en el contexto actual: se trata de un modelo legal, regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos y compatible con las normativas urbanísticas municipales, lo que permite operar con seguridad y sin sorpresas normativas.

Más allá del turismo: alquilar con garantías en cualquier época del año

Desde Homyspace, plataforma especializada en alquiler temporal a empresas, confirman que cada vez más propietarios optan por este sistema. Gestionan la relación entre empresas que necesitan un alojamiento y propietarios dispuestos a alquilar su inmueble, asegurando contratos claros, pagos seguros y un acompañamiento durante toda la estancia. “Lo que antes era una opción para unos pocos, ahora es una alternativa real para cualquier propietario que quiera alquilar su vivienda sin depender del turismo ni enfrentarse a tanta burocracia”, señalan desde la plataforma.

Homyspace opera en toda España, desde ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Málaga, hasta pequeños municipios donde también hay demanda de alojamiento para proyectos profesionales, obras o desplazamientos de personal.

Con la temporada alta finalizada y un panorama cada vez más complejo para el alquiler vacacional, apostar por la estabilidad y la previsibilidad se ha convertido en una decisión estratégica para muchos propietarios. Y el alquiler temporal a empresas se perfila como la alternativa que mejor combina rentabilidad, legalidad y tranquilidad.

