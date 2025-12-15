Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan inaugura "Al Khail Square" en el Club Ecuestre de Abu Dhabi

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DHABI, EAU, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Su Alteza el Jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, viceprimer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente Supremo del Club Ecuestre de Abu Dhabi, ha inaugurado Al Khail Square, un proyecto de desarrollo integral en el Club Ecuestre de Abu Dhabi, diseñado para impulsar el sector ecuestre y celebrar su arraigado legado en un entorno urbano contemporáneo.

Al Khail Square refleja la visión de Abu Dhabi de crear comunidades de alta calidad y preparadas para el futuro que fusionen la tradición con la modernidad. Concebido como un nuevo referente en estilo de vida, deporte y comunidad en la capital, el desarrollo prioriza el bienestar, la sostenibilidad y la calidad de vida. Ubicado dentro de los terrenos que rodean el actual Club Ecuestre de Abu Dhabi, un exuberante enclave verde rodeado de palacios vecinos, embajadas y hoteles de cinco estrellas, el plan maestro presenta senderos peatonales, amplios espacios verdes abiertos, entornos abiertos al cielo, arquitectura diseñada para maximizar la luz natural y mejorar la calidad del aire, e infraestructura avanzada con modernos sistemas de refrigeración para garantizar comodidad durante todo el año para residentes y visitantes.

Durante la inauguración, el Jeque Mansour revisó el nuevo plan maestro del club y recibió información sobre los componentes clave del proyecto por parte de Su Excelencia Mohammed Abdullah Al Junaibi, presidente de la Autoridad Presidencial de Protocolo y Narrativa Estratégica y presidente de la Junta Directiva del Club Ecuestre de Abu Dhabi. El desarrollo contará con instalaciones ecuestres de vanguardia, unidades residenciales de lujo, modernos servicios de salud, una variedad de espacios comerciales y minoristas, y un nuevo club exclusivo para socios que ofrece una experiencia integral de primer nivel.

Su Excelencia el Ingeniero Ali Al Shaiba, director general del Club Ecuestre de Abu Dhabi y del Club de Césped de Abu Dabi, junto con miembros del equipo del proyecto, ofreció información adicional. Describieron el alcance técnico del proyecto, las fases de implementación y el cronograma aprobado hasta su finalización.

Al comentar sobre el proyecto, el jeque Mansour afirmó que Al Khail Square refleja la importancia del deporte ecuestre en Abu Dhabi y el continuo apoyo que recibe. Señaló que el desarrollo creará un destino emblemático que aúna autenticidad y modernidad, a la vez que consolidará la posición de Abu Dabi como centro mundial líder en carreras de caballos y actividades ecuestres.

También destacó la amplia contribución del proyecto al desarrollo urbano, deportivo y cultural de Abu Dhabi, destacando la importancia de cumplir con el cronograma aprobado para garantizar la entrega con los más altos estándares.

El ingeniero Ali Al Shaiba afirmó que Al Khail Square redefinirá la identidad arquitectónica del Club Ecuestre de Abu Dhabi, transformándolo en un destino totalmente integrado que honra su legado histórico y ofrece un modelo contemporáneo de vida, ocio y hospitalidad de primer nivel.

Basándose en el legado del Club Ecuestre de Abu Dhabi, fundado en 1976 por el difunto Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, Al Khail Square continúa la tradición del club de consolidar la equitación como un elemento central de la identidad nacional. Durante más de cinco décadas, el club ha sido sede de importantes eventos deportivos y culturales en el Emirato.

Estratégicamente ubicado en el corazón de la capital, Al Khail Square se convertirá en uno de los destinos inmobiliarios y de estilo de vida más distintivos de Abu Dhabi, consolidando aún más la reputación del Emirato como una ciudad donde el patrimonio ecuestre se fusiona con la vida contemporánea.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2845407/Final_video_with_subtitles.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845404/Al_Khail_Square_Launch.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2845405/Al_Khail_Square_Launch.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/su-alteza-el-jeque-mansour-bin-zayed-al-nahyan-inaugura-al-khail-square-en-el-club-ecuestre-de-abu-dhabi-302642612.html