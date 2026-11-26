ALTUM CAPITAL y el reto de acercar la vivienda a las familias canarias - ALTUM CAPITAL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de noviembre de 2026.-

Tener un empleo estable, disponer de ingresos suficientes para afrontar una cuota mensual y llevar años ahorrando no siempre es garantía de poder comprar una vivienda en Tenerife. Para muchas familias, el desembolso inicial que exige la adquisición de un inmueble supone una barrera difícil de superar. Ante esta realidad, ALTUM CAPITAL plantea un modelo empresarial que combina el asesoramiento financiero y la gestión inmobiliaria con el propósito de acercar el acceso a la vivienda a más familias canarias.

La preocupación tiene un respaldo estadístico. Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en el cuarto trimestre de 2024, el 90,1 % de los canarios consideraba desproporcionado el precio de las viviendas respecto a los salarios. Entre los menores de 35 años, este porcentaje alcanzaba el 96,2 %.

Cuando los ahorros condicionan el acceso a la vivienda

Las entidades bancarias suelen financiar hasta el 80 % del valor de tasación de un inmueble. Esto significa que, para adquirir una vivienda de 200.000 euros cuya tasación coincida con su precio, una familia necesitaría disponer habitualmente de 40.000 euros, además de los gastos e impuestos asociados a la compraventa.

En este escenario adquiere relevancia la figura del bróker hipotecario en Tenerife, cuya labor consiste en estudiar el perfil económico del comprador y explorar las alternativas de financiación disponibles.

Una de ellas es la hipoteca con financiación del 100 %, una posibilidad que depende de factores como la solvencia del solicitante, su estabilidad laboral, las garantías aportadas y los criterios de cada entidad bancaria. Su concesión no está garantizada ni implica necesariamente prescindir de los ahorros.

Una empresa que nació para unir la financiación y la vivienda

Yunier García Soler, fundador de ALTUM CAPITAL, desarrolló el proyecto a partir de su experiencia en los sectores financiero, hipotecario e inmobiliario, con la intención de integrar disciplinas que tradicionalmente se han abordado por separado.

Entiendo cada operación como una decisión patrimonial, no como una simple compraventa, explica García Soler en su presentación corporativa.

Esta perspectiva sitúa el estudio de las circunstancias económicas del comprador como punto de partida. Tanto quienes buscan un asesor hipotecario en La Laguna como quienes desean adquirir una propiedad en otros municipios de la isla comparten la necesidad de conocer sus posibilidades financieras antes de comprometerse con una compraventa.

Con oficina en Arona, ALTUM CAPITAL combina su actividad como inmobiliaria en Tenerife Sur con el asesoramiento financiero y la gestión de proyectos de inversión inmobiliaria en Tenerife. Su equipo desarrolla su actividad en municipios como Adeje, Granadilla de Abona y San Miguel de Abona.

Detrás de cada hipoteca hay un proyecto de vida

La emancipación de un joven, una pareja que quiere formar una familia o unos padres que buscan una vivienda adaptada a sus nuevas necesidades representan realidades distintas que no siempre encajan en las mismas fórmulas de financiación.

Aunque el asesoramiento hipotecario no puede resolver por sí solo el encarecimiento de la vivienda, conocer las alternativas existentes permite tomar decisiones mejor fundamentadas.

En ese equilibrio entre las posibilidades económicas y las aspiraciones personales se encuentra la filosofía que ALTUM CAPITAL quiere trasladar al mercado canario: que la falta de información financiera no se convierta en un obstáculo añadido para quienes aspiran a tener un hogar propio.

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