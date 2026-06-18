Alture da a las pymes un equipo digital completo, guiado por datos, por una fracción de su coste

Fotografía de alto nivel - Alture Digital SL

(Información remitida por la empresa firmante)

La agencia, con sede en Madrid y presencia en Andalucía, sustituye el modelo tradicional de 'entregables' por sistemas de crecimiento medibles. Desarrollo web, marketing, posicionamiento en Google e IA, producción audiovisual y acompañamiento diario bajo una única minuta mensual

Madrid, 18 de junio de 2026.-Contratar a un desarrollador, un especialista en marketing, un editor de vídeo, un gestor de campañas y un analista de datos está fuera del alcance de la mayoría de pequeñas y medianas empresas españolas. Alture ha construido su propuesta sobre esa brecha: ofrecer a cualquier pyme el equivalente a un equipo digital completo, integrado y orientado a resultados, por una fracción de lo que costaría montarlo en plantilla.



La firma, con sede en Madrid y presencia en Granada, Málaga, Jaén y Córdoba, se define como 'partner de crecimiento' y parte de una premisa clara: en 2026, la visibilidad sin conversión es vanidad. Frente a las agencias que venden horas, clics y campañas sueltas, Alture entrega sistemas completos de crecimiento medibles, donde cada acción —una web, una campaña, un vídeo o una optimización— se diseña y mide por su impacto real en la facturación del cliente.



El fin de los 'entregables' sueltos

El modelo tradicional de agencia fragmenta los servicios y cobra extras por cada tarea. Alture invierte esa lógica con una única minuta mensual 'todo incluido': desarrollo web a medida, branding, redes sociales, producción audiovisual de nivel cine, posicionamiento en Google y en motores de IA, automatización e inteligencia artificial aplicada, y acompañamiento diario. Sin sorpresas ni cobros ocultos.



"Las pymes no necesitan más impresiones; necesitan facturar. La clave está en sustituir la intuición por datos y reunir bajo un mismo techo todo lo que antes obligaba a contratar a media docena de profesionales", explica Alejandro García, fundador de Alture. "El cliente no compra entregables: compra un sistema de crecimiento completo, por una fracción de lo que costaría tenerlo en nómina".



Datos, ingeniería y un equipo joven con ideas frescas

La diferencia de Alture es también de perfil. En lugar de diseñadores generalistas, su núcleo lo forman ingenieros de marketing, desarrolladores y productores audiovisuales. Las webs que construye se levantan con tecnología de vanguardia —React y Next.js— y superan los 95 puntos en Lighthouse, el estándar de rendimiento de Google. A ello suma una de sus especialidades actuales: lograr que las marcas aparezcan no solo en las primeras posiciones de Google, sino también en las respuestas de la inteligencia artificial.



"Se trata de un equipo joven, multidisciplinar y obsesionado con el detalle. Esa frescura, combinada con ingeniería real e IA aplicada, permite a Alture moverse a la velocidad que las pymes necesitan", añade Alejandro García. La compañía garantiza, además, atención prioritaria con respuesta en 24 horas y un acompañamiento que va más allá del informe mensual: gestión de reseñas, creación de materiales al instante y optimización continua de la operativa del cliente.



Resultados que ya hablan por la marca

En poco más de tres años, Alture ha escalado más de 40 marcas y superado los 5 millones de impactos audiovisuales en redes en los últimos seis meses. Sus casos de éxito lo respaldan: el famoso restaurante La Telefónica de Granada duplicó sus reservas, alcanzó más de 4.000 reseñas en Google Maps y se posicionó como número uno de la ciudad; el asador AROVEINTIUNO logró un +300 % en visibilidad y casi duplicó su EBITDA en un año; y la marca de telecomunicaciones Telwitel pasó de competir en local a hacerlo a nivel nacional. A ellos se suman clínicas, hoteles y proyectos de e-commerce.



Nacida en el sector de la consultoría, la metodología de Alture es hoy transversal a cualquier negocio que entienda internet como su principal motor de facturación. La agencia ofrece a las empresas interesadas una auditoría gratuita de velocidad, SEO y conversión, con recomendaciones concretas y sin compromiso.



Acerca de Alture

Alture es una agencia de marketing digital y desarrollo de software con sede en Madrid y presencia además en Granada, Málaga, Jaén y Córdoba, bajo el lema 'Tu partner de crecimiento'. Fundada hace más de tres años, fusiona estrategia basada en datos, desarrollo web de alto rendimiento, producción audiovisual de nivel cine, posicionamiento en Google y en IA, y automatización inteligente, todo integrado en un único modelo de suscripción mensual. Su equipo multidisciplinar trabaja con un único indicador como brújula: el retorno de la inversión del cliente. Más información en https://alture.es

Contacto

Emisor: Alture

Nombre contacto: Marina Espadero

Descripción contacto: Cofundadora Alture

Teléfono de contacto: 633299300