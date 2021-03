En AlUla, los arqueólogos descubren las primeras evidencias de un perro domesticado en Arabia (2)

Acerca de la Royal Commission for AlUlaLa Royal Commission for AlUla (RCU) se estableció por real decreto en julio de 2017 con el fin de preservar y desarrollar AlUla, una región de gran importancia natural y cultural situada en el noroeste de Arabia Saudita. El plan a largo plazo de la RCU describe un objetivo responsable, sostenible y sensible para llevar a cabo el desarrollo urbano y económico, preservando además el patrimonio natural e histórico del área, a la vez que establece AlUla como un lugar deseable para vivir, trabajar y visitar. Esto abarca una amplia gama de iniciativas dedicadas a la arqueología, turismo, cultura, educación y artes, siendo un reflejo del compromiso existente para cumplir con las prioridades de diversificación económica, empoderamiento de la comunidad local y capacidad para preservar el patrimonio del programa Vision 2030 del Reino de Arabia Saudita.

Otros trabajos de desarrollo de la RCUEn los últimos tres años, la RCU ha llevado a cabo otras tareas de desarrollo con múltiples socios a nivel mundial. Entre ellos están la expansión de la capacidad en el aeropuerto de AlUla en un 300% y la construcción de Maraya, el destacado lugar dedicado a las conferencias y entretenimiento de usos múltiples. El Maraya de 500 asientos, el edificio con espejos más grande del mundo, ha servido para albergar eventos exclusivos de todo el mundo, como la Hegra Conference of Nobel Laureates y el festival cultural Winter at Tantora, que contó con la presencia de artistas como Andrea Bocelli y Lang Lang. Aparte, los proyectos exclusivos de hotelería anunciados anteriormente incluyen el desarrollo de resorts de lujo realizados junto a Accor, Habitas, Aman y Jean Nouvel.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1473491/Image_1_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1473491/Image_1_1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473492/Image_2_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1473492/Image_2_1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473493/Image_3_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1473493/Image_3_1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473494/Image_4_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1473494/Image_4_1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1473495/Image_5_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1473495/Image_5_1.jpg]

