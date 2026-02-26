Alumnos de Bachillerato del Colegio Juan Pablo II de Parla, recibidos en Cracovia por el cardenal Dziwisz

Alumnos de Bachillerato del Colegio Juan Pablo II de Parla - Colegio Juan Pablo II de Parla

Los alumnos de Bachillerato del Colegio Juan Pablo II de Parla han vivido un momento excepcional durante su viaje por Polonia al ser recibidos en Cracovia por el cardenal Dziwisz, Arzobispo emérito de la ciudad y secretario personal de San Juan Pablo II durante casi cuarenta años. Un encuentro poco habitual para un grupo escolar que refuerza el vínculo entre el ideario del centro y las raíces históricas y espirituales que lo inspiran

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Los alumnos de Bachillerato del Colegio Juan Pablo II de Parla han sido recibidos en Cracovia por el cardenal Stanisław Dziwisz, Arzobispo emérito de la ciudad y secretario personal de San Juan Pablo II durante casi cuarenta años, incluso antes de su elección como Pontífice.



La audiencia, poco habitual tratándose de un grupo escolar extranjero, adquiere un significado especial para una comunidad educativa que lleva el nombre del Santo Pontífice polaco. No se trata únicamente de una visita institucional, sino del encuentro con uno de los testigos más cercanos de la vida y la espiritualidad de San Juan Pablo II, cuya figura inspira el ideario del centro.



Durante la recepción, los alumnos se encontraron con el cardenal en un momento cercano y entrañable, en el que incluso compartieron con él la conocida canción "El pescador de hombres", tradicionalmente vinculada a la figura de San Juan Pablo II. El gesto simbolizó la continuidad entre la historia viva del Pontífice y las nuevas generaciones que hoy se forman bajo su inspiración.



Este encuentro se enmarca dentro del viaje que realizan los alumnos del Colegio Juan Pablo II de Parla a Polonia, 'Tras las huellas de San Juan Pablo II', una experiencia que combina cultura, historia y espiritualidad, desde el encuentro con las huellas más intimas y cercanas del santo patrón del colegio. El itinerario incluye visitas a lugares de profunda memoria histórica, entre otros al campo de concentración de Auschwitz, así como a Wadowice, ciudad natal de Karol Wojtyła; Zakopane, estrechamente vinculada a su vida; Cracovia, centro espiritual y académico de su trayectoria; y el santuario de Czestochowa, uno de los principales lugares de peregrinación mariana de Europa.



Para el Colegio Juan Pablo II de Parla, este viaje no es una excursión cultural más, sino una prolongación natural de su proyecto educativo. Existe, además, un precedente significativo en la relación con el cardenal Dziwisz: fue él quien entregó al centro una reliquia de sangre de San Juan Pablo II y una reliquia de hueso de Santa Faustina Kowalska. Desde entonces, el colegio mantiene viva esa herencia espiritual mediante el rezo diario de la Coronilla de la Divina Misericordia y la presencia de una Capilla dedicada a esta advocación.



Ser recibidos por quien acompañó durante décadas a San Juan Pablo II supone para estos jóvenes una experiencia difícilmente repetible. Más allá de la emoción del momento, el encuentro refuerza el sentido profundo del viaje: comprender que la educación no se limita al aula, sino que implica también el contacto con la historia, la memoria y los referentes que configuran una identidad.



Para el centro, experiencias como esta consolidan un proyecto educativo que busca formar no solo alumnos competentes, sino personas con raíces, criterio y capacidad de reflexión ante los grandes acontecimientos de la historia.

