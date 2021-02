Alvarez & Marsal - Sigue el crecimiento y la expansion

Alvarez & Marsal - Sigue el crecimiento y la expansión con el lanzamiento del Negocio Global de Portfolio Advisory Business

Amo Chahal pasa a ocupar el cargo de Managing Director para desarrollar la práctica

LONDRES, 18 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Alvarez & Marsal [https://www.alvarezandmarsal.com/] (A&M), firma líder mundial de servicios profesionales, sigue con su crecimiento y expansión a través del lanzamiento del Negocio Global de Portfolio Advisory Business. Amo Chahal [https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/amo-chahal] se une como director administrativo desde Deloitte, con el objetivo de desarrollar la práctica, uniéndose dentro de un equipo inicial de cinco profesionales senior, incluyendo Nahuel Callieri y Ankur Patodi. Este nombramiento se produce tras una serie de contrataciones senior recientes realizadas en Deloitte dentro del negocio de reestructuración [https://www.alvarezandmarsal.com/expertise/restructuring-tur...], incluyendo a Christian Ebner [https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/christian-ebner], James Dervin, Michael Magnay y Floris Hovingh.

Chahal cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector de los servicios financieros, cubriendo reestructuraciones y también transacciones. Dispone además de una amplia experiencia en lo que respecta a las liquidaciones bancarias y la implementación de las estrategias de carteras.

La experiencia de Chahal en el sector de la asesoría de transacciones incluye diferentes tipos de activos dentro del sector de la deuda comercial y consumo en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, España, Países Bajos, CEE, los países nórdicos y Asia. Antes de formar parte de A&M, Chahal ocupó el cargo de socio en la práctica de servicios de Global Portfolio Advisory Business de Deloitte.

La puesta en marcha de Global Portfolio Advisory Business de A&M encaja a la perfección con el crecimiento del negocio de reestructuración de la firma, los cuales, en los últimos doce meses, ampliaron sus equipos de reestructuración financiera en Reino Unido, España, los países nórdicos, Francia y Suiza, disponiendo de varias contrataciones provenientes de la Big 4, en Alemania y en Italia. Marca además el siguiente paso dentro del plan de crecimiento estratégico europeo de A&M, generando con ello tres años de crecimiento beneficioso que ha sumado dos dígitos.

Durante el año, como respuesta a la demanda cada vez mayor de los clientes, la firma abrió cinco nuevas oficinas sitas en Ginebra, Düsseldorf, Oslo, Helsinki y Glasgow. De forma adicional, la firma ascendió a 11 de sus profesionales para ocupar cargos de Managing Director, junto con más de 30 nuevos directores Managing Directors en el mercado.

Richard Fleming [https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/richard-fleming], Managing Director y responsable europeo de reestructuración en A&M, explicó: "Al tiempo que salimos de la actual crisis sanitaria, empezará a salir a la luz una crisis financiera mayor. Va a impulsar a los bancos a redefinir su negocio principal, aplicando estrategias de cara a reforzar sus estructuras de capital. Amo y el equipo cuentan con la experiencia para ayudar a nuestros clientes a poder navegar a través de estos problemas complicados. Nos comprometemos a construir una práctica líder dentro del mercado como respuesta a los desafíos cada vez mayores a los que se enfrenta el sector".

Antonio Alvarez III [https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/antonio-alvarez-...], Managing Director y líder en prácticas europeas de A&M, comentó: "Hemos ampliado de forma continuada nuestra oferta y geografías desde que entramos en Europa hace unos 20 años, proporcionando liderazgo, acción y resultados y atrayendo y desarrollando los mejores talentos disponibles. No ha habido precedentes como los del año pasado en términos de crisis que enfrentan las empresas por medio de las que nuestro modelo operativo ágil y la independencia nos ha permitido proporcionar resultados destacados de cara a nuestros clientes. La llegada de Amo supone otro paso importante en nuestro viaje de crecimiento".

Acerca de Alvarez & Marsal

Empresas privadas, inversionistas y entidades públicas de todo el mundo acuden a Alvarez & Marsal (A&M) por nuestro liderazgo y orientación a resultados. A&M, empresa privada fundada en 1983, es una firma de servicios profesionales líder a nivel global que brinda asesoría, mejora del rendimiento empresarial y servicios de gestión de cambio estratégico. Cuando el enfoque convencional no es suficiente para lograr una transformación y generar cambios, los clientes buscan nuestra amplia experiencia y capacidad para brindar soluciones prácticas que se adaptan a sus problemas únicos.

Con más de 5.000 empleados en cuatro continentes, brindamos resultados tangibles a corporaciones, consejos, firmas de capital privado, bufetes jurídicos y agencias gubernamentales que se enfrentan a retos complejos. Nuestros líderes con amplia experiencia, junto con sus equipos aprovechan el legado y experiencia de A&M como firma de reestructuras para ayudar a las compañías a actuar con decisión, acelerar el crecimiento y potenciar los resultados. Somos operadores experimentados, consultores de clase mundial, ex reguladores y autoridades de la industria con un compromiso común para comunicar a los clientes lo que necesitan para el cambio en un activo empresarial estratégico, manejar riesgos y generar valor en cada etapa de crecimiento.

