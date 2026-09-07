Álvaro Tadeo presenta 'La Promesa', una canción sobre lealtad, amor propio y sanación

Alvaro Tadeo - La Promesa - Worldwide Entertainment & Music, LLC

(Información remitida por la empresa firmante)

Álvaro Tadeo estrena 'La Promesa', un sencillo pop fusión mexicano sobre la lealtad y el amor propio, disponible desde el 18 de agosto bajo el sello Altafonte y con distribución exclusiva de Worldwide Entertainment & Music, LLC

Madrid, 7 de septiembre de 2026.- El tema fue escrito por Álvaro Tadeo junto a Rayco Alejandro Silva Guerrero, José Javier Marcheco Fernández y Giovel Simón Figueredo, con producción de Paulo Simeón y Jay Simon. La canción se presenta como una propuesta cargada de emoción, autenticidad y reflexión, abordando el valor de la lealtad y la importancia de cerrar ciclos para avanzar con serenidad.



"Esta canción nace de la necesidad de honrar la propia lealtad, incluso cuando la otra persona no supo hacer lo mismo. Es un recordatorio de que soltar una mentira es el primer paso para recuperar la paz interior", explica Álvaro Tadeo sobre el concepto de la obra. Con una interpretación honesta y cercana, el cantautor transforma una experiencia universal en un mensaje de fortaleza y crecimiento personal.



La Promesa llega después de un debut que ya había captado la atención de la escena tropical. Su primera producción discográfica, Algo De Mí, rindió homenaje a los grandes éxitos españoles de las décadas de los 70 y 80, reinterpretados con un enfoque de música tropical tradicional. El álbum fue producido por Roniel Alfonso y Paulo Simeón junto a destacados músicos cubanos, consolidando la identidad artística de Tadeo. Además, el proyecto marcó su primera colaboración con la multipremiada Aymée Nuviola, ganadora de los premios GRAMMY y Latin GRAMMY.



Acerca de Álvaro Tadeo

Álvaro Tadeo es un cantautor que ha hecho de la honestidad narrativa su sello distintivo. Tras reinterpretar clásicos españoles bajo una perspectiva tropical en Algo De Mí, ahora apuesta por la composición propia con La Promesa, reafirmando su capacidad para convertir experiencias personales en relatos musicales directos, emotivos y auténticos.



Acerca de Worldwide Entertainment & Music, LLC

Worldwide Entertainment & Music, LLC es una compañía discográfica dedicada a la producción y promoción de música latina de alta calidad, impulsando tanto a artistas consolidados como a nuevas generaciones de talento.



La Promesa ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. El vídeo oficial puede verse en YouTube.

Contacto

Emisor: La Promesa

Nombre contacto: Charlie Perez

Descripción contacto: Tumbao Media PR

Teléfono de contacto: 8299653863