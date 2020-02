COMUNICADO: Alzheimer Europe: El número de personas con demencia se duplicará en 2050

Publicado 18/02/2020 13:51:22 CET

- A pesar de una marcada reducción en la prevalencia de la demencia, según el nuevo informe de Alzheimer Europe, el número de personas con demencia se duplicará en 2050,

BRUSELAS, 18 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Hoy, en un almuerzo-debate en el Parlamento Europeo presidido por Christophe Hansen MEP (Luxemburgo), Alzheimer Europe ha presentado un nuevo informe que incluye los resultados de su meta-análisis de estudios recientes de prevalencia y establece tasas de prevalencia actualizadas para la demencia en Europa. Los hallazgos clave del informe de Alzheimer Europe son:

-- En los hombres y mujeres, y en la mayoria de grupos de edad, ha habido una reducción en la prevalencia de demencia en los últimos 10 años en comparación con las estimaciones de 2008. -- El número de personas que viven con demencia en la Unión Europea (UE27) se estima en 7.853.705 y en los países europeos representados por miembros de AE, 9.780.678. En comparación con sus estimaciones anteriores, esto constituye una importante reducción de la anterior estimación de 8.785.645 para la UE27 y 10.935.444 para toda la región europea. -- Las mujeres siguen estando afectadas desproporcionadamente por la demencia con 6.650.228 mujeres y 3.130.449 hombres viviendo con demencia en Europa. -- El número de personas con demencia en Europa será casi duplicado en 2050, aumentando a 14.298.671 en la Unión Europea y a 18.846.286 en toda la región europea.

En cuanto a los hallazgos, el director ejecutivo de Alzheimer Europe, Jean Georges, dijo: "Es prometedor ver que estilos de vida más sanos, mejor educación y un mejor control de los factores de riesgo cardiovasculares parecen haber contribuido a una reducción de la prevalencia de la demencia. Sin embargo, nuestro informe también demuestra que el número de personas que viven con la condición aumentará sustancialmente en los próximos años, lo que supondrá mayor presión en los servicios de asistencia y cuidados a menos que se encuentren mejores maneras de tratar y prevenir la demencia. Si las personas con demencia, sus familias y cuidadores van a recibir los cuidados centrados en la persona y de alta calidad que necesitan, los gobiernos deben asegurar que sus sistemas de salud y atención estén preparados para cubrir esta demanda y se necesitan mayores inversiones en investigación en el tratamiento y la prevención de la demencia".

El informe 2019 "Estimating the prevalence of dementia in Europe" recibió financiación bajo una subvención operativa del Programa de Salud de la Unión Europea (2014-2020). El informe se elaboró por el Project Officer Christophe Bintener y el Policy Officer Owen Miller. Puede adquirirse o descargarse a través del sitio web de AE: https://www.alzheimer-europe.org/Publications/ [https://www.alzheimer-europe.org/Publications/].

Alzheimer Europe es la organización paraguas de las asociaciones nacionales para el Alzheimer y actualmente tiene 39 organizaciones miembro en 35 países europeos. La declaración de misión de la organización es cambiar las percepciones, práctica y política para asegurar un igual acceso de las personas con demencia a un alto nivel de servicios de atención y opciones de tratamiento.

Alzheimer Europe calculó el número de personas con demencia que viven en la Unión Europea (UE27) y los países representados por los miembros de la organización (UE27 + Bosnia y Herzegovina, Islas del Canal, Islandia, Israel, Montenegro, Norte de Macedonia, Noruega, Suiza, Turquía y Reino Unido)

En 2008, Alzheimer Europe publicó los resultados de su meta-análisis de estudios de prevalencia publicados entre 1998 y 2008. Este meta-análisis fue parte de su proyecto European Collaboration on Dementia (EuroCoDe).

Los hallazgos presentados arriba se basan en un meta-análisis de los estudios de prevalencia publicados desde la conclusión del proyecto EuroCoDe. Un total de 16 estudios que cumplían criterios de calidad predefinidos se incluyeron en el análisis.

