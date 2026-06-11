AM General se centra en las capacidades orientadas al futuro en Eurosatory 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 11 de junio de 2026/PRNewswire/ -- AM General, líder en la fabricación de vehículos militares y capacidades de defensa móvil, va a llevar a cabo la presentación en Eurosatory de vehículos de última generación, como el Vehículo Terrestre No Tripulado (UGV) y el JLTV A2, cada uno con sistemas avanzados de defensa antiaérea. La exposición tendrá lugar en el Parc des Expositions de Villepinte, París, Francia, del 15 al 19 de junio de 2026, pabellón 5, expositor nº B189 – Pabellón de Estados Unidos.

"Eurosatory proporciona a los líderes de la industria y las fuerzas armadas la oportunidad de debatir en relación a la evolución del campo de batalla y las maneras en que se puede lograr el éxito en las misiones mediante el uso de tecnología de vanguardia como el UGV de AM General", declaró John Chadbourne, presidente y consejero delegado de AM General. "Gracias a esta plataforma, hemos podido demostrar que la tecnología móvil autónoma se puede aprovechar para múltiples usos, incluyendo apoyo logístico, evacuación de heridos, misiones de letalidad, así como operaciones defensivas, lo cual estamos demostrando con una estación de armas remota Hornet C-UAS en la feria".

El vehículo terrestre no tripulado (UGV) de AM General demuestra cómo las plataformas de vehículos tácticos de eficacia probada pueden transformarse en sistemas no tripulados modulares y listos para la misión. Desarrollada en colaboración con Textron Systems Corporation y Carnegie Robotics, la plataforma integra un robusto chasis de AM General con autonomía avanzada, tecnología de control electrónico y cargas útiles escalables. Con un motor mejorado de 250 caballos de fuerza y una capacidad de carga útil de hasta 2.720 kg, el UGV está diseñado para soportar múltiples misiones, incluyendo logística, reconocimiento, evacuación de heridos y vigilancia armada. Durante la feria, el vehículo estará equipado con la estación de armas remota Hornet, que cuenta con capacidades antidrones. Esta configuración resalta la modularidad de la plataforma y su capacidad para integrar sistemas desplegados y relevantes para el combate que aumentan el alcance operativo, mejoran la protección de los soldados y proporcionan a los comandantes opciones flexibles en el campo de batalla moderno.

También se va a mostrar el JLTV A2, variante para cuatro personas, que incorpora el Hornet Lite, un sistema de armas remoto ligero que ofrece detección, reconocimiento e identificación ampliados para reconocimiento. Además de su capacidad para integrar armamento defensivo, el JLTV A2 presenta mejoras significativas con respecto a la plataforma A1, con más de 1.000 cambios y mejoras en el paquete de datos técnicos (TDP). Lo que comenzó como una plataforma JLTVA1 se ha transformado en un vehículo de nueva generación con mejoras sustanciales, incluyendo una fabricación más eficiente, mayor fiabilidad, mejor mantenimiento y sostenibilidad, y mayor capacidad operativa, lo que consolida aún más al JLTV A2 como el vehículo táctico ligero más capaz jamás producido. El JLTV A2 se está entregando actualmente al Gobierno de los Estados Unidos para su prueba y evaluación.

Acerca de AM General

AM General diseña, fabrica y ofrece soporte para vehículos especializados para clientes militares y comerciales. Su presencia global, con una amplia gama de productos en más de 70 países, posiciona a AM General de manera única para mejorar la interoperabilidad entre aliados y consolidar sus alianzas de larga trayectoria en la industria de defensa y automotriz. El espíritu innovador de AM General ofrece soluciones de movilidad avanzadas, robustas, resistentes y confiables que le permitirán llegar a su destino. Con una cartera de productos integral que incluye los icónicos vehículos HUMVEE, el Vehículo Táctico Ligero Conjunto A2 (JLTV A2) y la revolucionaria tecnología de retroceso suave para plataformas móviles, AM General se esfuerza por ofrecer una mejora continua lista para usar. AM General cuenta con una amplia experiencia satisfaciendo las necesidades cambiantes de las industrias de defensa y automotriz, respaldada por sus empleados en importantes instalaciones en Indiana, Michigan y Ohio, y una sólida red de proveedores que abarca 46 estados. Para obtener más información sobre AM General, visite www.amgeneral.com.

Contacto para medios: Deborah ReyesVicepresidenta de marketing global y comunicaciones estratégicasE-mail: deborah.reyes@amgeneral.com

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