AM Technical Solutions adquiere Sequence y refuerza sus capacidades de ingeniería y CQV

AM Technical Solutions adquiere Sequence - AM Technical Solutions

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 07 de julio de 2026.-

La adquisición de Sequence, Inc. refuerza la oferta de AM Technical Solutions en ingeniería, puesta en marcha, cualificación y validación (CQV) para las industrias farmacéutica y biotecnológica, ampliando su capacidad para ofrecer soluciones integrales a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos

AM Technical Solutions (AM), firma global de arquitectura, ingeniería, construcción y puesta en marcha especializada en mercados de alta tecnología, anuncia la adquisición de Sequence, Inc., una empresa líder de ingeniería especializada en diseño de procesos y soluciones de puesta en marcha, cualificación y validación (CQV) para las ciencias de la vida y otros sectores de alta tecnología relacionados.



Sequence, con sede en Morrisville (Carolina del Norte), aporta una amplia experiencia en CQV, validación de sistemas informáticos (CSV), integración de tecnologías de la información y tecnologías operativas (IT/OT), preparación operativa y excelencia en ingeniería para el sector de las ciencias de la vida. Su enfoque multidisciplinar en ingeniería de procesos y puesta en marcha de instalaciones le ha permitido consolidar una sólida trayectoria acelerando la salida al mercado de productos farmacéuticos y biofarmacéuticos a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde el diseño conceptual hasta la obtención de licencias y el inicio de las operaciones comerciales.



Esta adquisición refuerza las capacidades ya existentes de AM en ingeniería y CQV, incorporando equipos con una trayectoria demostrada en la prestación de soluciones de alto valor para el sector de las ciencias de la vida. La metodología, el equipo humano y las relaciones con los clientes de Sequence constituyen una extensión natural y estratégica de la misión de AM de ofrecer resultados correctos desde la primera ejecución en algunos de los entornos tecnológicos más exigentes del mundo.



"Sequence ha construido algo excepcional: un equipo consolidado, con una gran profundidad técnica y una cultura basada en el cuidado de las personas y de sus clientes", afirma Dave Watrous, director ejecutivo de AM Technical Solutions. "Su conocimiento de todo el ciclo de vida de la fabricación, unido a un profundo conocimiento práctico de cada una de las etapas del proceso que permiten hacer realidad terapias innovadoras, refuerza directamente nuestra capacidad para prestar servicio a nuestros clientes del sector de las ciencias de la vida en todas las fases de un proyecto. Es la alianza adecuada en el momento oportuno".



La cultura de Sequence, basada en valores, y su compromiso con el desarrollo de sus profesionales y de la comunidad encajan plenamente con los principios de integridad, innovación y compromiso de AM. El equipo de Sequence continuará operando bajo su actual dirección, con el respaldo de la plataforma global, los recursos y la red internacional de ejecución de proyectos de AM.



"Unirnos a AM Technical Solutions ofrece a nuestro equipo acceso a una red global de experiencia en ingeniería y construcción que ampliará de forma significativa lo que podemos ofrecer a nuestros clientes", señala Mike Putnam, fundador y director ejecutivo de Sequence, Inc. "Nuestro compromiso con la calidad, el cumplimiento normativo y los resultados para el cliente permanece intacto. La plataforma de AM fortalece y acelera lo que ya habíamos construido".



Esta integración aporta al mercado una propuesta única, respaldada tanto por su fortaleza técnica como por su capacidad de ejecución, que mejora los resultados de los proyectos y reduce la carga de coordinación para los clientes al ofrecer un único responsable desde la fase de diseño conceptual hasta el inicio de la fabricación comercial.



Más información sobre AM Technical Solutions en AMTS.com.



Más información sobre Sequence en SequenceQCS.com.



Acerca de AM Technical Solutions

Fundada en 1994, AM es una empresa global de arquitectura, ingeniería, construcción y puesta en marcha especializada en mercados de alta tecnología. La compañía desarrolla proyectos para los sectores de los semiconductores, las ciencias de la vida, los centros de datos, la energía solar, la industria aeroespacial, la investigación, las universidades y otras instalaciones tecnológicas avanzadas. AM ha gestionado con éxito más de 30.000 millones de dólares en proyectos de inversión, construcción de salas blancas y ampliaciones de instalaciones para más de 170 clientes en 26 países. Su sede mundial se encuentra en Austin (Texas) y cuenta con diversas oficinas regionales en Norteamérica, Asia y Europa.



Acerca de Sequence, Inc.

Sequence es una firma de consultoría de ingeniería especializada en garantizar que las instalaciones y los procesos de fabricación se diseñen y validen conforme a los requisitos finales de los usuarios en industrias reguladas. A través de una planta piloto de formación que reproduce una instalación farmacéutica plenamente operativa, sus consultores reciben formación práctica en un entorno único en el sector que integra tanto equipos como software. Fundada en 2002, Sequence presta servicios de consultoría a clientes de Norteamérica y parte de Europa. La compañía tiene su sede en el Research Triangle Park (RTP), en 1400 Perimeter Park Drive, Morrisville (Carolina del Norte), y dispone además de un segundo centro en Framingham (Massachusetts).







Contacto

Nombre contacto: Tim Glasson

Descripción contacto: Presidente de Ciencias de la Vida, AM Technical Solutions

Teléfono de contacto: 214-287-0432



