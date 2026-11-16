AMADEI, la firma sevillana de escapularios que conquista a los famosos y a la alta sociedad - Amadei

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.-

De los rostros más conocidos de la televisión a empresarios, artistas, modelos, influencers y figuras de la alta sociedad, los escapularios de AMADEI se convierten en el complemento que une moda, tradición, espiritualidad y lujo artesanal.

Hay accesorios que van mucho más allá de las tendencias y que consiguen convertirse en auténticas señas de identidad. Es el caso de los escapularios de AMADEI, una firma sevillana que está despertando interés entre personajes conocidos, personalidades de la alta sociedad y amantes de los complementos exclusivos.

En un momento en el que la moda busca recuperar piezas con historia, significado y personalidad, esta joven marca española ha conseguido dar una nueva vida al escapulario tradicional, transformándolo en una joya contemporánea que combina espiritualidad, artesanía y estilo.

De Sonsoles Ónega a Cayetano Martínez de Irujo: los famosos que se rinden a AMADEI

Los escapularios de AMADEI han encontrado su lugar entre algunos de los nombres más reconocidos del panorama nacional, convirtiéndose en un complemento que traspasa generaciones, profesiones y estilos.

Entre las personalidades que lucen sus creaciones se encuentran Colate Vallejo-Nágera, Sonsoles Ónega, Álvaro Muñoz Escassi, Cayetano Martínez de Irujo y Belén Esteban, rostros populares que representan diferentes ámbitos de la sociedad española.

A ellos se suma Borja Vázquez, fundador de Scalpers, una de las firmas españolas de moda más reconocidas, así como los cantantes David DeMaría y Hugo Salazar, demostrando que los diseños de AMADEI también han encontrado su espacio en el mundo de la música.

El universo de la moda y las redes sociales tampoco ha permanecido ajeno a esta tendencia. Modelos y creadores de contenido como el estilista Manuel Zamorano’ Manuel Ordovás, Javier Moreno y Cristina Martínez Gijón, junto a otros influencers, han incorporado los escapularios de la firma a sus estilismos.

Incluso el mundo taurino se ha sumado a este fenómeno. Óscar Higares, Manuel Escribano y Julio Aparicio figuran entre los toreros que lucen sus diseños, conectando la tradición del escapulario con una nueva forma de entender la elegancia.

La presencia de AMADEI también ha llegado a destinos tan exclusivos como Ibiza, donde los camareros de Dúo Ibiza llevan piezas de la firma sevillana.

Una lista de nombres que refleja cómo una pequeña marca nacida en Sevilla está consiguiendo despertar interés entre perfiles muy diferentes, unidos por una misma idea: llevar un complemento que no pase desapercibido.

La joya que une a famosos, empresarios y a los círculos más exclusivos

¿Qué tienen en común un empresario de moda, una presentadora de televisión, un cantante y una personalidad de la alta sociedad?

En este caso, su interés por un accesorio que combina tradición, personalidad y diseño.

AMADEI ha conseguido reinterpretar el escapulario, tradicionalmente vinculado a la fe y a la protección, para convertirlo en una pieza de joyería contemporánea que puede acompañar tanto a un estilismo sofisticado como a uno informal.

Su atractivo reside precisamente en esa versatilidad. No se trata únicamente de una joya religiosa ni de un complemento de moda convencional, sino de una pieza que permite expresar una identidad propia.

La firma ha encontrado así un espacio singular entre quienes buscan accesorios diferentes, con historia y un significado que va más allá de lo estético.

Ni dos iguales ni una moda cualquiera: el secreto de los escapularios AMADEI

Una de las características más llamativas de AMADEI es que no existen dos escapularios exactamente iguales.

La combinación de medallas, cruces, esmaltes y colores hace que cada creación tenga una personalidad propia. La disposición de sus elementos puede variar, convirtiendo cada pieza en una composición singular.

Sus colecciones incorporan medallas religiosas, cruces, piedras naturales y diferentes acabados, con diseños unisex elaborados artesanalmente en España.

Turquesas intensos, rojos, amarillos y combinaciones llenas de color se convierten en protagonistas de una estética reconocible, capaz de aportar carácter incluso a los looks más sencillos.

Frente a la uniformidad de muchos accesorios producidos en serie, AMADEI apuesta por el encanto de lo diferente.

Porque la exclusividad no siempre consiste en llevar la joya más cara, sino en encontrar una pieza que tenga personalidad y que no sea idéntica a la de nadie más.

De Sevilla a Ibiza: la firma española que empieza a hacerse un hueco donde se marcan tendencias

La historia de AMADEI comienza en Sevilla, en junio de 2026, con una propuesta que recupera la esencia del escapulario tradicional y la adapta a los nuevos códigos de la moda.

En poco tiempo, sus creaciones han empezado a ganar visibilidad entre figuras de la televisión, la música, el mundo empresarial y las redes sociales.

La presencia de sus diseños entre personalidades conocidas y en ambientes como los de Ibiza demuestra la versatilidad de una firma que no pretende limitarse a un único público.

Desde una camisa blanca y unos vaqueros hasta un estilismo más elaborado, los escapularios de AMADEI pueden convertirse en el detalle protagonista.

Y es precisamente esa facilidad para integrarse en estilos tan diferentes lo que convierte sus diseños en una propuesta atractiva para quienes buscan algo más que una tendencia pasajera.

El nuevo lujo no necesita grandes logotipos: necesita una historia que contar

En una industria dominada por grandes firmas internacionales, AMADEI reivindica el valor de las pequeñas marcas españolas y de las creaciones hechas a mano.

Su concepto de lujo se aleja de la ostentación y se acerca a una idea mucho más personal: llevar algo que tenga significado.

La firma resume su filosofía en una frase que se ha convertido en parte de su identidad: Los colores te eligen a ti. Una declaración que invita a entender cada escapulario como una elección personal, relacionada con los gustos, las emociones y la conexión que cada persona establece con la pieza.

Fe, protección, amor, esperanza y estilo conviven en unas creaciones que buscan recuperar el valor sentimental de la joyería. Porque hay complementos que simplemente adornan y otros que, además, cuentan algo de quien los lleva.

Detrás de la firma que llevan los famosos hay una historia de amor familiar

Aunque hoy AMADEI está estrechamente relacionada con la moda y los rostros conocidos, su origen es profundamente sentimental.

La marca nace inspirada en Petra, la abuela de su fundador, y en un recuerdo de infancia relacionado con un escapulario rojo del Sagrado Corazón.

Aquella pequeña pieza, cargada de significado, representaba protección, cariño y fe. Con el paso de los años, ese recuerdo terminó convirtiéndose en la inspiración de un proyecto que busca recuperar la esencia de los escapularios tradicionales.

El propio nombre de la firma, AMADEI, significa Amado de Dios, una expresión que resume los valores sobre los que se construye su identidad.

Esta conexión familiar aporta autenticidad a una marca que no nació únicamente para crear complementos, sino para transmitir emociones a través de ellos.

Cada colección conserva parte de esa inspiración inicial, reinterpretada mediante colores, materiales y diseños contemporáneos.

El accesorio que antes era tradición y ahora también es tendencia

Durante generaciones, los escapularios han acompañado a millones de personas como símbolos de fe y protección. Ahora, AMADEI propone una nueva manera de llevarlos, sin renunciar a su esencia ni a su significado original.

Sus diseños demuestran que la tradición puede convivir con las nuevas tendencias y que una joya con raíces religiosas también puede convertirse en un complemento de estilo.

La presencia de sus escapularios entre famosos, empresarios, artistas, modelos e influencers contribuye a dar visibilidad a una propuesta que conecta con públicos muy distintos. Y mientras la firma sevillana continúa ampliando sus colecciones, mantiene una idea que define su personalidad: crear piezas especiales para personas que buscan algo diferente.

AMADEI: cuando la verdadera exclusividad está en llevar algo que nadie más tiene igual

En un mundo en el que las tendencias cambian constantemente y muchos accesorios terminan pareciéndose, AMADEI apuesta por la singularidad. Sus escapularios no buscan ser simplemente otra joya de moda, sino convertirse en piezas que acompañen a quien las lleva y que conserven un significado personal.

Quizá ahí esté la clave de su atractivo: en conseguir que un complemento tradicional encuentre su lugar entre los rostros más conocidos, los ambientes más sofisticados y quienes valoran la artesanía española.

Porque las modas pasan, pero las joyas que tienen una historia que contar pueden permanecer para siempre.

AMADEI — Joyería artesanal hecha en España.

Instagram: @amadei.studio

Web: www.amadeistudio.com

Contacto

Emisor: Amadei

Contacto: Amadei

Número de contacto: 674 14 12 24