Los amantes de Harry Potter tienen una cita con la magia en Vallsur este domingo - VALLSUR

· El domingo 11 de octubre tendrá lugar en Casa del Libro de Vallsur el Harry Potter Book Day, una celebración internacional que cada año reúne a miles de seguidores de la saga literaria

· Los asistentes podrán acudir disfrazados de sus personajes favoritos del universo creado por J.K. Rowling y participar en cuentacuentos, sorteos y regalos

(Información remitida por la empresa firmante)

Valladolid, 8 de octubre de 2026.- Los amantes de Harry Potter tienen una cita con la magia el próximo 11 de octubre en Vallsur. El centro comercial vallisoletano y Casa del Libro de Vallsur se suman a la celebración del Harry Potter Book Day, una cita internacional que cada año reúne a lectores y seguidores de la saga en torno a los libros, la imaginación y el universo creado por J.K. Rowling.

La edición de este año tiene como temática ‘Hechizos y Pociones’, una propuesta que invita a descubrir y disfrutar de nuevo de las historias que han convertido a Harry Potter en uno de los grandes fenómenos literarios de las últimas décadas y que continúa conquistando a lectores de diferentes generaciones.

En Valladolid, Casa del Libro de Vallsur ha preparado una tarde especial para celebrar esta jornada. A las 18:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un cuentacuentos inspirado en el universo de Harry Potter, una actividad dirigida especialmente al público familiar y pensada para acercar la lectura a los más pequeños a través de la fantasía, la aventura y la imaginación.

La celebración también invita a los seguidores de la saga a meterse de lleno en el papel de sus personajes favoritos. Los asistentes podrán acudir disfrazados de personajes del universo de Harry Potter y mostrar a qué casa de Hogwarts pertenecerían, convirtiendo la librería en un punto de encuentro para los fans de la saga.

Además, los miembros de Vallsur Club podrán recibir diferentes regalos inspirados en el mundo mágico, entre ellos varitas, ojos de monstruo, sobres sorpresa y otros detalles preparados especialmente para la ocasión.

La programación se completará con el sorteo de un lote exclusivo de Harry Potter, que incluye el estuche con las tres primeras novelas de la saga en la edición ilustrada por Johnny Duddle, una agenda escolar y un libro de cocina inspirado en el universo mágico de Hogwarts.

Con su participación en el Harry Potter Book Day, Vallsur y Casa del Libro se suman a una celebración que cada año convierte librerías y espacios culturales de distintos lugares en escenarios para compartir la pasión por la lectura y por una saga que ha marcado a varias generaciones.

Harry Potter Book Day en Vallsur

· Fecha: Domingo, 11 de octubre de 2026

· Lugar: Casa del Libro de Vallsur

· Hora: 18:00 horas.

· Acceso: gratuito hasta completar aforo.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, propiedad de Castellana Properties y gestionado por Nueve Capital, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo con la normativa ISO 14001:2023.

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