Amazfit presenta los relojes inteligentes Amazfit GTR 2e y GTS 2e (1)

-Amazfit presenta los relojes inteligentes de moda Amazfit GTR 2e y GTS 2e con características de vanguardia de salud y fitness

Estos relojes inteligentes todo en uno esenciales son donde el estilo se une a la salud

LAS VEGAS, 11 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Amazfit, una marca global en el mercado de los artículos portátiles, dio a conocer los relojes inteligentes Amazfit GTR 2e y GTS 2e en el CES totalmente digital de este año. Con las últimas características de seguimiento de fitness junto con un diseño ultradelgado y de moda, las dos últimas incorporaciones a la familia de relojes inteligentes Amazfit GTS 2 y GTR 2 representan la combinación perfecta de estilo y salud para los consumidores activos de hoy en día, al tiempo que ofrecen una duración de la batería extra larga y una elegancia absoluta.

Consulte la línea de productos Amazfit durante el CES totalmente digital, 11-14 de enero, en amazfit.com [https://www.amazfit.com/en/].

https://mma.prnewswire.com/media/1396871/Amazfit_Smartwatche... [https://mma.prnewswire.com/media/1396871/Amazfit_Smartwatche...]

Diseño sin bordes[1], completo

Una exquisita artesanía está en plena exhibición con un diseño sin bordes que utiliza vidrio curvo para crear una experiencia visual fuerte e integrada. Los relojes inteligentes Amazfit GTR 2e y GTS 2e cuentan con un cuerpo de aleación de aluminio con curvas dinámicas que ofrecen una experiencia para llevar cómoda y ligera, al tiempo que incorporan recubrimiento al vacío para una pantalla resistente a los arañazos y al desgaste.

Pantalla giratoria con color brillante y claridad

El GTS 2e cuenta con una pantalla HD AMOLED giratoria de 1,65 pulgadas que es comparable en claridad a los últimos teléfonos inteligentes. La densidad de píxeles de 341 ppi hace que la visión sea clara y realista, con colores vivos que garantizan una legibilidad suave.

El GTR 2e, por su parte, tiene una pantalla AMOLED giratoria de alta definición de 1,39 pulgadas con densidad de píxeles de 326 ppi para una visión clara y vívida.

Protección integral de la salud[2]

Equipado con el último sensor óptico de alta precisión BioTracker(TM )2 PPG, el Amazfit GTR 2e y el GTS 2e logran realmente una protección de salud integral. Los relojes pueden realizar un control de la frecuencia cardíaca las 24 horas e incluso proporcionar advertencias cuando la frecuencia cardíaca en reposo es anormalmente elevada.

Medida de la saturación de oxígeno en sangre

Cuando se dedica a la actividad física sostenida, como correr un maratón o hacer ejercicio intenso al aire libre, puede medir su nivel de SpO2 en el momento en que su energía comienza a decaer.

Sistema de evaluación de la salud PAI(TM)

PAI(TM) (Personal Activity Intelligence) es un sistema de evaluación de la salud que utiliza algoritmos para convertir datos complejos como la frecuencia cardíaca, la duración de la actividad y otros datos de salud en una única puntuación intuitiva para que los usuarios entiendan fácilmente su estado físico.

Control de la calidad del sueño para un rendimiento máximo

Los relojes inteligentes Amazfit GTR 2e y GTS 2e admiten el control en profundidad del sueño mediante la determinación precisa de las etapas del sueño, el seguimiento de la condición de la respiración del sueño y proporciona el análisis de calidad y sugerencias de mejora. Los relojes también reconocen las siestas diurnas durante 20 minutos[3] con el fin de registrar información más completa sobre el sueño.

Control del nivel de estrés

Nuestros nuevos relojes inteligentes le permiten comprobar dónde se encuentra su nivel de estrés personal (desde relajado, normal, medio o alto) durante todo el día.

90 modos deportivos incorporados

Los nuevos relojes inteligentes Amazfit cuentan con 90 modos deportivos integrados para cubrir las necesidades de la mayoría de los entusiastas de los deportes. Con una función de reconocimiento deportivo inteligente[4], activan automáticamente el modo deportivo relevante una vez que empieza a mover su cuerpo.

Asistencia inteligente de voz[5]

Realice operaciones de voz en su reloj sin acceso a Internet con la función de asistente de voz sin conexión, incluida la activación de los modos deportivos o la apertura de la función de control de frecuencia cardíaca.

Duración prolongada de la batería

Con un sistema de gestión de batería de alta capacidad profundamente optimizado que promete una duración de la batería de hasta 24 días para el GTR 2e y 14 días para el GTS 2e con un uso típico[6], los relojes inteligentes siempre están listos para realizar un seguimiento de su progreso, sin tener que preocuparse por llevar un cargador a donde vaya.

Compatibilidad con la aplicación Zepp para la gestión optimizada de datos de salud

Nuestros nuevos relojes se conectan a la aplicación Zepp actualizada, que lleva a cabo un análisis exhaustivo de múltiples fuentes de datos para proporcionar una gestión 24/7 de los datos corporales, ayudando a los usuarios a comprobar su condición física en cualquier momento.

Precio y disponibilidad

En Norteamérica, el Amazfit GTR 2e y Amazfit GTS 2e están disponibles desde el 11 de enero tanto en el sitio web oficial de Amazfit [https://us.amazfit.com/products/amazfit-gtr2e?utm_source=kol...] como en Amazon [https://www.amazon.com/dp/B08PCZKXN1] (enlaces específicos incluidos). Ambos a un precio de 139,99 dólares estadounidenses.

En Reino Unido, el Amazfit GTR 2e y Amazfit GTS 2e estarán disponibles en Argos a partir del 11 de enero, a un precio de 119 libras, y estarán disponibles tanto en el sitio web oficial de Amazfit como en Amazon en una fecha posterior que será confirmada.

(1) El Amazfit GTR 2e y el GTS 2e adoptan un nuevo concepto de diseño, los productos no tienen un borde en el frente, aportando una experiencia visual "sin borde".

(2) Estos productos no son dispositivos médicos. Los datos y los resultados de la prueba son solo para referencia y no se pueden utilizar para diagnosticar o supervisar ninguna condición médica. Además, la precisión de los datos se verá afectada por tatuajes u otros pigmentos en la piel, tonos de piel más oscuros, cabello, movimiento y sudor de los deportes, etc.

(3) Cuando detecta que el usuario está dormido entre la medianoche y las 6 am, el tiempo de sueño entre las 6 pm del día anterior y las 11 am se puede registrar como tiempo de sueño nocturno; el sueño entre las 11 am y las 6 pm que dura más de 20 minutos se registra como una siesta. No se registra el sueño que dura menos de 20 minutos.

(4) El reconocimiento inteligente de los modos deportivos incluye correr al aire libre, cinta de correr, caminar, ciclismo al aire libre, natación y elíptica.

(5) El asistente de voz sin conexión sólo es compatible con comandos de voz en inglés.

(6) La duración de la batería puede variar según la configuración, las condiciones de funcionamiento y otros factores. Por lo tanto, el resultado real puede diferir de los datos de laboratorio. El Amazfit GTR 2e puede durar hasta 24 días con un uso típico. Escenario de uso típico: la frecuencia cardíaca siempre está activada, la supervisión del sueño habilitada; 150 mensajes al día iluminando la pantalla, levantar la muñeca para ver el tiempo de reproducción 30 veces, operaciones de pantalla brillante durante 5 minutos; ejercicio 3 veces a la semana, GPS funcionando durante 30 minutos.

El Amazfit GTS 2e puede durar hasta 14 días para el uso típico escenario de uso típico: la frecuencia cardíaca siempre está activada, la supervisión del sueño habilitada; 150 mensajes al día iluminando la pantalla, levantar la muñeca para ver el tiempo de reproducción 30 veces, operaciones de pantalla brillante durante 5 minutos; ejercicio 3 veces a la semana, GPS funcionando durante 30 minutos.

