Amcor y Fedrigoni presentan un innovador envase reciclable para toallitas húmedas

Zúrich, Suiza, 11 de abril de 2025: Amcor (NYSE: AMCR, ASX: AMC), líder mundial en el desarrollo y producción de soluciones de embalaje responsable, se ha asociado con Fedrigoni, referente global en la fabricación de papeles especiales para envases y otras aplicaciones creativas, etiquetas autoadhesivas, medios gráficos y RFID, para desarrollar una solución de envase flexible para toallitas húmedas que esté lista para el reciclaje.

La combinación del flow wrap AmPrima Plus de Amcor con la etiqueta semi-rígida de Fedrigoni ha dado lugar a un envase de toallitas húmedas completamente reciclable, compatible con los flujos de reciclaje de polietileno (PE) en toda Europa.

Esta colaboración representa un avance significativo para la industria del cuidado del hogar y personal, acelerando la transición hacia envases reciclables en línea con regulaciones como el Reglamento de Envases y Residuos de Envases (PPWR) de la UE, que tiene como objetivo reducir residuos y hacer que todos los envases comercializados en la UE sean reciclables para 2030.

La solución mono-material desarrollada por Amcor y Fedrigoni ofrece numerosas ventajas para las marcas, incluyendo posibles ahorros en las tarifas EPR (Responsabilidad Extendida del Productor), una reducción en el uso de plástico y una menor huella de carbono en sus envases.

La combinación del flow wrap con la etiqueta semi-rígida de PE garantiza una excelente funcionalidad y rendimiento de las toallitas durante todo el ciclo de vida del envase. Esta nueva solución de envasado ha sido certificada como reciclable por Recyclass y cyclos-HTP.

Además, la solución AmPrima Plus de Amcor puede incorporar contenido reciclado postconsumo (PCR), allanando el camino para una mayor integración de PCR antes del mandato PPWR de 2030, que exigirá que los envases plásticos contengan un porcentaje mínimo de material reciclado.

La composición única del envase AmPrima Plus para toallitas húmedas, combinada con una etiqueta semi-rígida patentada de Fedrigoni, permite a las marcas reducir el peso de sus envases hasta en un 15% en comparación con los envases tradicionales multimaterial[1] con etiqueta rígida. Además, el nuevo envase tiene una huella de carbono hasta un 55%[2] menor, según la metodología de evaluación del ciclo de vida ASSET de Amcor, certificada por The Carbon Trust. Gracias a su diseño optimizado para el peso, la solución también permite un ahorro de hasta el 35%[3] en las tarifas EPR.

Geoffrey Gendebien, Director de Marketing de Home & Personal Care en Amcor, afirma que "La innovación requiere cooperación y colaboración. Al combinar el flow wrap AmPrima para toallitas húmedas con la etiqueta semi-rígida de Fedrigoni, Amcor y Fedrigoni han logrado algo especial: un envase completo diseñado para el reciclaje en el flujo de reciclaje de PE".

Federico Lanzi, Director de Marketing e I+D de Fedrigoni Self-adhesives, agrega: "Como un sector técnico y desafiante, mejorar la reciclabilidad de los productos de cuidado del hogar y personal será fundamental para el éxito de la regulación PPWR. Al combinar el liderazgo de Fedrigoni en etiquetas adhesivas con la experiencia de Amcor en envases responsables, estamos orgullosos de ofrecer una solución que prioriza el diseño centrado en el cliente. Esta colaboración también representa una aceleración en los procesos de innovación del Grupo y es consistente con nuestra estrategia ESG para 2030, que busca garantizar que el 100% de los materiales estén diseñados para una reciclabilidad óptima y una recuperación al final de su vida útil".

Amcor

Amcor es un líder mundial en el desarrollo y producción de soluciones de envasado responsable para diversos sectores, incluyendo alimentos, bebidas, productos farmacéuticos, médicos, cuidado del hogar y personal, entre otros. Amcor trabaja con empresas líderes en todo el mundo para proteger productos, diferenciar marcas y mejorar las cadenas de suministro. La empresa ofrece una gama de soluciones innovadoras y diferenciadas en envases flexibles y rígidos, cartones especiales, cierres y servicios. Amcor se centra en la creación de envases cada vez más reciclables, reutilizables, livianos y con un mayor uso de contenido reciclado. En el año fiscal 2024, los 41.000 empleados de Amcor generaron 13.600 millones de dólares en ventas anuales a partir de 212 ubicaciones en 40 países. NYSE: AMCR; ASX: AMC

Para más información: www.amcor.com I LinkedIn I YouTube

Fedrigoni

Fundada en 1888 en Verona (Italia), Fedrigoni es hoy sinónimo de excelencia en el mundo de las etiquetas y materiales autoadhesivos, papeles especiales para envases de lujo y otras soluciones creativas, así como soluciones de productos basadas en RFID. Con 6000 personas en 28 países y 78 plantas, incluidos centros de producción, de corte y de distribución, el grupo vende y distribuye 25.000 productos en 132 países.

Para más información: www.fedrigoni.com

Emisor: Fedrigoni/Amcor

Media Contact:

Fedrigoni

Spain and Portugal: Mar Godia

Oficina de prensa

mgodia@agenciabeatcontent.com



Amcor

Kirby Mosenthal

Oficina de prensa

Kirby.Mosenthal@nelsonbostock.com

[1] Comparación basada en toallitas húmedas estándar PET12/PE50 y toallitas húmedas MDOPE(HR)25/PE35, según la Evaluación del Ciclo de Vida ASSET de Amcor.

[2] Comparación basada en un análisis de ciclo de vida completo ("de la cuna a la tumba") entre el envase estándar PET12/PE50 con etiqueta PET/PE y el laminado AmPrima Plus con etiqueta semi-rígida mono-PE de Fedrigoni (suponiendo que el envase AmPrima se recicle mecánicamente); Reciclabilidad para BE, DE, NL, ES, con FR, AT e IT próximamente.

[3] Estimación de Amcor basada en el EPR modulado en los principales países de la UE (BE, FR, DE, PT, ES); El valor en EUR basado en la información de Fost Plus Bélgica de 2024 para 1 millón de m de laminado.