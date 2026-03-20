'La amenaza del León Negro', un thriller de denuncia social sobre el tráfico de personas en África - Rais Busom

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de marzo de 2026.-

En un contexto global donde la vulnerabilidad de miles de personas sigue siendo una preocupación creciente, la nueva novela de Rais Busom, La amenaza del León Negro, plantea una historia intensa y profundamente humana que invita a reflexionar sobre algunas de las realidades más complejas de nuestro tiempo.

La obra narra la vida de un matemático italiano cuya historia da un giro inesperado tras la desaparición de su novia etíope. Años más tarde, convertido en activista humanitario y director de la ONG Save Our Kids en Nairobi, orienta su labor hacia la protección de la infancia en entornos de riesgo. Su compromiso, sin embargo, le lleva a enfrentarse a situaciones límite, marcadas por la tensión y la incertidumbre propias de los contextos en los que trabaja.

La estabilidad que había logrado reconstruir se ve nuevamente alterada cuando la hija de su actual pareja desaparece. Este suceso desencadena una búsqueda contrarreloj que conduce al protagonista a adentrarse en territorios desconocidos del Cuerno de África. En ese entorno complejo emerge la figura del llamado León Negro, un personaje rodeado de misterio, en una trama donde las apariencias rara vez son lo que parecen.

La amenaza del León Negro se presenta como una novela que combina emoción, introspección y dilemas éticos, explorando los límites personales y las decisiones que marcan el destino de sus personajes. A lo largo de sus páginas, se plantean preguntas sobre la identidad, la justicia y la capacidad de transformación del ser humano.

Publicada por la editorial Posidonia del Grupo Sargantana, la obra ya se encuentra disponible en Amazon y en librerías.

Sobre el autor

Rais Busom (Barcelona, 1963) es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y cuenta con formación complementaria en Administración de Empresas, Ingeniería de Software y Ciberinteligencia. Actualmente desarrolla su actividad como escritor de ficción y no ficción, además de ejercer como coach literario certificado por la editorial Planeta. Es también fundador del Club Escritores, una comunidad enfocada en la profesionalización del sector literario.

Disponible en Amazon: amzn.to/4bcIB1Z

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