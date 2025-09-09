América Latina en un punto de inflexión: la neutrinovoltaica proporciona energía limpia más allá del sol

(Información remitida por la empresa firmante)

The Neutrino Energy Group ha revelado la fórmula maestra de la neutrinovoltaica, el primer marco que describe cómo la radiación invisible se convierte en electricidad continua

Sao Paulo, 9 de septiembre de 2025.- La fórmula de Neutrino Energy reúne los parámetros que permiten extraer energía de los neutrinos, los muones cósmicos, los campos electromagnéticos y las microvibraciones. Dentro de capas de grafeno y silicio, estos flujos generan un movimiento de electrones que puede calcularse, verificarse y reproducirse a escala. Neutrino Energy Group ha condensado décadas de investigación en una ecuación que traslada la neutrinovoltaica de la visión a la tecnología.



El cubo de energía de neutrinos

Este avance ya es práctico. El Neutrino Power Cube, que pesa unos 50 kilogramos, produce entre 5 y 6 kW de potencia constante. Funciona día y noche, bajo cualquier cielo, sin combustible ni grandes instalaciones. Doscientas mil unidades equivalen a la carga base de una central nuclear, pero la electricidad se genera en el punto de uso. Para América Latina, esto significa que los hogares de los Andes, las clínicas del Amazonas y las empresas de las islas del Caribe pueden disfrutar de la misma fiabilidad que los centros urbanos.



Diseñado para cualquier clima

La geografía de América Latina presenta condiciones climáticas extremas, desde el calor tropical hasta el frío de las montañas. Neutrino Energy Group ha equipado sus sistemas con un sistema de regulación térmica que mantiene el núcleo entre 20 y 35 °C. El rendimiento se mantiene estable dentro de un margen del 3 al 5 %, incluso cuando las temperaturas exteriores oscilan entre -40 y +60 °C.



Logro colectivo, oportunidad continental

La Fórmula Maestra no es el triunfo de una sola empresa, sino el resultado de la ciencia global. Instituciones de todos los continentes han sentado las bases, desde la física de neutrinos hasta la ciencia de los materiales. Holger Thorsten Schubart, director ejecutivo de Neutrino Energy Group, lo considera tanto un regalo como una responsabilidad: "Para América Latina, este es un punto de inflexión. Estamos poniendo a disposición electricidad limpia y descentralizada que no depende de las importaciones de combustible ni de las redes centrales. La ecuación garantiza que ahora sea posible alcanzar la equidad energética".



Un futuro escrito en números

América Latina ha avanzado en energía solar y eólica, pero la intermitencia y la distribución desigual persisten. Al basar la generación en radiación invisible que nunca cesa, la neutrinovoltaica proporciona energía continua y universal.



La fórmula maestra, P = ∫ Φ(E,θ) · σ(E) · Δp · v_ph · η_conv dE dθ, ofrece precisión y soberanía. Todas las comunidades, independientemente de su ubicación, pueden compartir el mismo suministro.



Un umbral histórico

El Neutrino Energy Group prevé que la neutrinovoltaica seguirá un camino similar al de la energía fotovoltaica en la década de 1990, con una década de expansión por delante. Se están llevando a cabo proyectos piloto y la producción en masa está al alcance de la mano. No se trata simplemente de otra opción renovable, sino de la base de un sistema energético limpio, descentralizado e independiente de las condiciones meteorológicas.



Para América Latina, las implicaciones son profundas. El continente se encuentra en el umbral de una era en la que la proximidad sustituye a la dependencia y la equidad sustituye a la escasez. Lo invisible ha cobrado forma y con ello llega la promesa de una electricidad estable, asequible y universal.







Contacto

Nombre contacto: Holger Thorsten Schubart

Descripción contacto: CEO y miembro de The Scientific Advisory Board

Teléfono de contacto: +493020924013

