American Power Systems presenta una solución de alternador dual de alto rendimiento para Nissan Patrol

Obtenga más potencia a bordo con cambios mínimos en la configuración original

DAVENPORT, Iowa, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cuando se trata de equipar vehículos para seguridad, defensa o aplicaciones comerciales exigentes, el Nissan Patrol destaca por ser una plataforma confiable. Sin embargo, a medida que estos vehículos se actualizan con blindaje adicional y equipo especializado, sus necesidades de energía eléctrica a menudo superan la capacidad de los alternadores OEM estándar. Aquí es donde entra en juego el nuevo kit de soporte de alternador doble para el Nissan Patrol, de American Power Systems, Inc. (APS), con sede en EE. UU.: es una solución innovadora para operadores que requieren potencia confiable y de alto rendimiento en el campo.

El nuevo kit de soporte de alternador doble permite a los usuarios añadir potencia adicional a los vehículos Nissan Patrol Y62 2017-24 con motor de gasolina V8 de 5.6L con cambios mínimos en la configuración original. Específicamente, los usuarios finales pueden agregar alternadores de alto rendimiento de 12 V, 24 V o 48 V de APS para configuraciones de sistema de alimentación de alternador secundario de 12-12, 12-24 o 12-48 V.

Más potencia para mantenerse seguro y conectado en el campo

"Al equipar el Nissan Patrol para misiones de seguridad o defensa, la demanda de energía eléctrica fiable aumenta drásticamente debido al blindaje adicional y al equipo especializado", dijo Amy Lank, presidenta y consejera delegada de APS. "Nuestro kit de soporte de alternador doble proporciona a los operadores la potencia adicional necesaria para operar sistemas avanzados, como inhibidores anti-IED, comunicaciones, equipos satelitales y unidades de refrigeración, lo que garantiza que el vehículo se mantenga completamente operativo y que el personal se mantenga seguro y conectado en cualquier entorno".

APS lanzó su línea de productos Nissan Patrol en 2021 con alternadores HPI de 255 y 360 amperios para los motores de gasolina de 5.6 L. APS añadió alternadores de alto rendimiento Ultra Performance at Idle (UPI) de 290 y 390 amperios en la primavera de 2025. También ofrecen un kit de controlador de ralentí alto para el Nissan Patrol.

Probados para resistir los entornos más exigentes y ofrecer una potencia estable y fiable

Para garantizar que los productos APS cumplan con los estándares de calidad y rendimiento superiores, todos los productos nuevos se someten a un riguroso proceso de ingeniería y pruebas según los estándares de la industria para garantizar su durabilidad. Con más de 2.000 vehículos actualmente en el campo y 29.000 kilómetros de prueba registrados en el Nevada Automotive Test Center, nuestros alternadores de alto rendimiento resisten los entornos más exigentes y ofrecen una potencia estable y fiable.

"Hay una razón por la que APS goza de confianza global", afirmó Lank. "Tenemos una reputación mundial de calidad, innovación y experiencia. Cuando nuestros productos llegan al mercado, confiamos en su rendimiento gracias a la meticulosidad que ponemos tras bambalinas durante su desarrollo".

Los productos APS se han utilizado en más de 10.000 vehículos en varios continentes, como Europa, Australia, África, Asia y América.

Visite American Power Systems, Inc. para más información: https://www.americanpowerinc.com/about/news-blog/powering-up-the-new-nissan-patrol-dual-alternator-bracket .

Acerca de American Power Systems, Inc.

Fundada en 2006, American Power Systems, Inc. se creó para satisfacer la creciente necesidad de alternativas de alta potencia para una amplia gama de vehículos y entornos. Con una rápida consolidación mundial de calidad, innovación y experiencia, APS se convirtió en el socio de confianza de diversas agencias gubernamentales y empresas de todo el mundo, incluyendo clientes como el Departamento de Estado de EE. UU., el Departamento de Defensa de EE. UU., el Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. (SOCOM) y el Ministerio de Defensa de Australia.

La empresa, con sede en Davenport, Iowa, se especializa en la innovación y el diseño a medida de sistemas de conversión y distribución de energía para vehículos blindados, de seguridad , comerciales , marítimos y vehículos especiales, como autocaravanas y autocares de lujo, y cuenta con un equipo de casi 300 años combinados de experiencia en las diversas áreas de especialización que gestiona.

En marzo de 2020, APS fue reconocida como Small Business Exporter of the Year por la Oficina de la Región VII de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA). APS también fue reconocida como Battelle's Small Business Supplier of the Year . Con una creciente base de clientes y un éxito galardonado, APS continúa expandiéndose y ofreciendo a sus socios comerciales productos confiables, seguros y duraderos y soporte práctico.

