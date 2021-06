- American Sealants, Inc. amplía su oferta de servicios internacionales para la construcción de exhibiciones de animales y retención de agua

GRAND JUNCTION, Colo., 8 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- American Sealants, Inc. (ASI) anunció hoy que la empresa se encuentra en estos momentos ampliando su oferta de servicios internacionales con el objetivo de incluir a todos los países con niveles seguros en las advertencias de viajes internacionales, como informa la aplicación de mapeo dinámico mundial del Departamento de Estado de Estados Unidos. ASI se ha estado preparando para atender a clientes globales nuevos y existentes, monitoreando de cerca las pautas de viaje de la COVID-19 para ciudadanos de Estados Unidos, según lo indicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Joshua Fritz, director global de Ventas y Marketing de ASI, comentó: "Entendemos que las condiciones de viaje de un país pueden cambiar rápidamente y en cualquier momento debido a la COVID-19, pero estamos listos para atender a todos los clientes comerciales o privados existentes o potenciales ubicados en zonas de viaje que travel.state.gov reporte como seguras. Además, estamos tomando todas las precauciones de salud y seguridad necesarias para proteger a nuestro personal y a todos los residentes de las ubicaciones de nuestros clientes en todo el mundo".

ASI es líder global en la construcción y el mantenimiento de exhibidores acuáticos personalizados, acuarios, recintos para exhibición en zoológicos y piscinas. Cuenta con clientes como The Walt Disney Company, SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., Rainforest Café, el parque temático The Land of Legends en Serik/Antalya, Turquía, y el castillo Château Louis XIV en Louveciennes, Francia.

Según el sitio web de la compañía, "ASI facilita un legado de experiencias impactantes al crear características de agua de clase mundial y exhibiciones de animales que impresionan y entretienen durante toda la vida. Nuestra misión se cumple con resiliencia a través de una profesionalidad constante, soluciones innovadoras, responsabilidad social y excelencia sin igual".

ACERCA DE AMERICAN SEALANTS INC (ASI)

Fundada en 2005, American Sealants, Inc. es una empresa privada con sede en Grand Junction, Colorado, Estados Unidos, que se especializa en el suministro, la instalación, el mantenimiento y la reparación de instalaciones acuáticas personalizadas para zoológicos, acuarios, museos, parques temáticos, piscinas, fuentes y artículos especiales con alcance mundial. Para obtener más información, llame al +1-970-523-6001 o visite AmSealInc.com.