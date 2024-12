American Wave Machines anuncia su asociación con el Grupo de Turismo de China

(Información remitida por la empresa firmante)

De esta asociación entre ambas entidades nacerá un proyecto llamado Riyue Bay Surf Resort y estará situado en la isla de Hainan

California, 18 de diciembre de 2024.- American Wave Machines, la empresa de tecnología de surf que está detrás de PerfectSwell Surf Venues en todo el mundo, ha anunciado hoy un acuerdo para desarrollar un PerfectSwell Surf Resort con China Tourism Group. El proyecto, situado en la isla de Hainan, en Riyue Bay, también conocida como Sun and Moon Bay, en la localidad de Wanning, se llamará Riyue Bay Surf Resort.



Conocida por tener el mejor surf de China, la bahía de Riyue ha atraído a una amplia gama de negocios, entre ellos una vibrante escena de restaurantes y bares abiertos a turistas internacionales. Con unas condiciones y un clima que favorecen la práctica del surf durante todo el año, Riyue Bay ha celebrado competiciones internacionales durante once años consecutivos. Faro del éxito del surf chino, Riyue Bay es también la sede del Equipo Nacional de Surf de China.



El complejo multiusos PerfectSwell será el primer complejo de surf de China. En la primera fase, el complejo ofrecerá un hotel de temática surfera y otro de diseño con un total de 132 habitaciones, una zona comercial, bares y restaurantes, una tienda de surf y una pista de skate, además de la piscina de surf PerfectSwell.



La segunda fase añadirá más habitaciones al hotel y más opciones de alojamiento. El proyecto aprovechará la flexibilidad de la tecnología de surf PerfectSwell para dirigirse al mercado actual de surfistas entusiastas extranjeros y, al mismo tiempo, a los principiantes de la población local.



Kuan Zhao, director del parque de surf del complejo, describe lo que la tecnología de surf PerfectSwell aporta a los atletas chinos: "Con el lanzamiento de PerfectSwell, China consolida su compromiso con el desarrollo de atletas de talla mundial en todos los deportes olímpicos, incluido el surf. Con PerfectSwell, Riyue Bay Surf Resort ofrece oportunidades de entrenamiento inigualables que nos permiten cultivar talentos locales. Al mismo tiempo, el complejo ofrecerá una experiencia de clase mundial para todos los niveles de turistas del surf. Ampliaremos la comunidad de surfistas de todo el país a la vez que daremos la bienvenida al diverso y amplio espectro de entusiastas del surf de todo el mundo".



Miquel Lázaro, ingeniero jefe de American Wave Machines, describe lo que significa añadir un PerfectSwell Venue a la escena emergente de China: "Estamos encantados de llevar nuestra marca de olas de alto rendimiento a China. Riyue Bay Surf Resort ofrecerá a locales y visitantes algo de categoría mundial. Hemos visto el impacto de los Parques de Surf PerfectSwell en otras regiones y es una oportunidad emocionante para impactar en la increíble cultura del surf y el potencial de talento de China".



Acerca de American Wave Machines



American Wave Machines, Inc. es el inventor y desarrollador de la tecnología de surf PerfectSwell. La tecnología de AWM impulsa instalaciones y destinos de surf de clase mundial respaldados por finanzas probadas, amplia captura de datos y surfistas entusiasmados. PerfectSwell es la única tecnología de surf neumática basada en secuencias del mercado. Protegida por más de 50 patentes en todo el mundo, PerfectSwell Split Peaks, Peeling Waves, Air Sections y Wedge Barrels están cubiertos por la sólida cartera de patentes de AWM.



Acerca de China Tourism Group



China Tourism Group Corporation Limited (CTG), también conocida como China Travel Service (Holdings) Hong Kong Limited, es una empresa estatal básica gestionada directamente por el gobierno central y una de las empresas propiedad del gobierno central con sede en Hong Kong. CTG ha formado una estructura industrial que comprende agencias de viajes, zonas escénicas, hoteles, venta minorista libre de impuestos, transporte turístico, servicios de documentos de viaje, cruceros, inmobiliaria y operaciones integrales en Hong Kong. La red de operaciones se extiende por China continental, Hong Kong, Macao y más de 30 países y regiones del extranjero.







Contacto

Nombre contacto: Jenna Tminsky

Descripción contacto: American Waves Machines

Teléfono de contacto: +1 858 755 1497