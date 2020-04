COMUNICADO: Amerigo Education responde al impacto del COVID-19 (1)

El proveedor líder de programas de internado en Estados Unidos toma medidas de protección para salvaguardar la salud y la seguridad de sus estudiantes en Estados Unidos

CHICAGO, 30 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Amerigo Education, el proveedor líder de programas integrales de internado para estudiantes internacionales, ha compartido hoy sus estrategias para ayudar a proteger la salud y el bienestar de sus estudiantes durante el brote de coronavirus (COVID-19). Amerigo empezó a tomar medidas proactivas cuando la epidemia empezó a manifestarse en China a finales de enero, como poner a los estudiantes en cuarentena cuando fuese necesario, y ofrecer orientación sanitaria y protocolos de precaución en todos los campus de Amerigo. A medida que la situación escalaba, Amerigo implementó medidas integrales de protección e inició comunicaciones diarias y en tiempo real con los padres para ofrecer una total transparencia. A la luz de las posibles restricciones para viajar en todo el mundo, también introdujo dos nuevos programas, Start Anywhere y Get Ahead, que ofrecen a los estudiantes flexibilidad a la hora de concentrarse en sus proyectos académicos durante estos tiempos tan desafiantes e inusuales.

Apoyo constante, eficaz e inmediato para los estudiantes las 24 horas, los 7 días de la semana

"Este es un momento de incertidumbre sin precedentes y estamos haciendo todo lo que podemos para garantizar que nuestros estudiantes reciben el apoyo y cuidados que necesitan por parte de nuestro personal cualificado", dijo Craig Pines, consejero delegado de Amerigo. "Todos los campus de Amerigo cuentan con miembros de nuestro equipo residencial las 24 horas, los siete días de la semana que han implementado rápidamente las directrices y los protocolos sanitarios necesarios recomendados por los expertos médicos, han abastecido los campus de suministros básicos, han establecido pautas de actividad en los campus y han implementado las mejores prácticas de higiene personal. Aspiramos a ofrecer el mejor apoyo posible para ayudar a nuestros estudiantes a preservar su salud física y mental durante este momento tan desafiante".

El impacto del COVID-19 ha dado lugar al cierre de las escuelas en Estados Unidos, incluidos todos los campus de Amerigo. Amerigo anticipó que se tomaría esta medida tan necesaria y actuó para garantizar que todas las residencias de estudiantes permaneciesen abiertas y provistas de todo el personal. Todos los estudiantes de Amerigo han sido transferidos a un entorno de aprendizaje en línea, donde continuarán con sus estudios en un entorno seguro hasta la finalización del periodo escolar de primavera. Amerigo también ofrece tareas adicionales en línea a través de sus programas de apoyo académico, asesoramiento universitario y ayuda al desarrollo de la lengua inglesa. Todo el personal de Amerigo ha estado trabajando sin descanso para seguir ofreciendo una experiencia de aprendizaje que sea productiva y positiva para los estudiantes.

Frente a la pandemia, medidas inmediatas en beneficio de los estudiantes

Frente a las incertidumbres generadas por el COVID-19, Amerigo sigue tomando medidas inmediatas en beneficio de los estudiantes. Cuando uno de los estudiantes de Amerigo no pudo volver a Estados Unidos tras viajar a Wuhan durante el Año Nuevo chino, Amerigo rápidamente desarrolló un plan de estudios personalizado para garantizar que el estudiante pudiese completar los estudios que le quedaban y recibir los créditos correspondientes para llegar a graduarse.

Para mitigar las preocupaciones sobre las restricciones a la hora de viajar y obtener visados en los próximos meses, Amerigo ha introducido dos nuevos programas con el objetivo de ofrecer a los estudiantes opciones flexibles para estudiar en el extranjero. El programa Start Anywhere ofrece a los estudiantes de Amerigo que no puedan viajar a Estados Unidos para el comienzo del periodo escolar de otoño 2020 la opción de empezar el curso en línea y recibir, además del programa académico completo, aprendizaje de la lengua inglesa y asesoramiento universitario, como si estuviesen en uno de los campus de Estados Unidos. Para obtener más información sobre Start Anywhere, visite: https://bit.ly/2xrQZKk [https://bit.ly/2xrQZKk]

Get Ahead, un programa de entre 4 y 6 semanas que se ofrece como parte de la Academia de Verano de Amerigo, permitirá a los estudiantes pasar sus vacaciones de verano en Estados Unidos junto con otros estudiantes de Amerigo y miembros del personal. En cuanto a aquellos estudiantes que prefieran permanecer en Estados Unidos durante del verano para evitar posibles restricciones a la hora de viajar, el programa los ayuda a seguir con sus estudios a través de cursos avanzados y preparación para la universidad. Para obtener más información sobre Get Ahead, visite: https://bit.ly/39jsQmL [https://bit.ly/39jsQmL]

Comunicaciones transparentes y en tiempo real con los padres

La salud y la seguridad de los estudiantes de Amerigo siguen siendo la máxima prioridad para toda la comunidad de Amerigo. Para atender mejor las preocupaciones de los padres con respecto a la seguridad de sus hijos, Amerigo ha empezado a publicar comunicaciones diarias relativas a la dinámica y estresante situación generada por el COVID-19. Ahora ofrece actualizaciones diarias que incluyen recomendaciones locales, los últimos protocolos de seguridad del campus, datos sobre los seguros médicos de los estudiantes, medidas para las vacaciones de primavera e información para los estudiantes que estén considerando regresar a sus países de origen. La respuesta de los padres ha sido muy positiva y uno de ellos compartió los siguientes comentarios:

"Apreciamos enormemente el esfuerzo que está haciendo Amerigo para mantener a nuestros hijos seguros y sanos. Recibir actualizaciones diarias por vuestra parte nos ayuda a mantener la calma en este momento tan difícil. Esperamos que tanto el personal como los profesores de Amerigo se mantengan seguros y sanos mientras cuidan de nuestros hijos".

Compartir un canal de comunicación abierto y directo con los padres siempre ha sido esencial para Amerigo. Amerigo cree que un esfuerzo conjunto con los padres crea el mejor entorno de aprendizaje para los estudiantes, especialmente para los adolescentes que estudian en el extranjero. Además de enviar las calificaciones mensuales de los estudiantes a los padres con información sobre su proceso de aprendizaje, participación extracurricular y aculturación, Amerigo también crea y mantiene grupos de chat con los padres para ofrecer actualizaciones en tiempo real y atender sus preocupaciones.

Acerca de Amerigo

Amerigo apoya a los estudiantes internacionales de escuelas preparatorias privadas y de alto rendimiento en EE. UU. a través de un enfoque holístico que combina resultados académicos excelentes con un entorno propicio para su integración. La empresa ofrece apoyo académico adicional, ayuda al desarrollo de la lengua inglesa, asesoramiento universitario, orientación e inmersión cultural para equipar a sus estudiantes internacionales con los valores, aptitudes y atención necesarios para prosperar en la escuela secundaria, la universidad, y la vida posterior. Para obtener más información, visite amerigoeducation.com [http://amerigoeducation.com/].

