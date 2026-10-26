Amflow anuncia la disponibilidad de venta de dos de sus modelos más esperados

(Información remitida por la empresa firmante)

Amflow TL ya está disponible para la compra a nivel mundial, y Amflow PR ya está disponible en Estados Unidos.

SHENZHEN, China, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ --:Amflow, la marca de bicicletas impulsada por la innovación que persigue la máxima fusión entre tecnología y mecánica, anuncia hoy la disponibilidad mundial de Amflow TL Carbon, su primera bici eléctrica para cicloturismo todoterreno, y la disponibilidad en Estados Unidos de Amflow PR, el primer modelo de eMTB de Amflow que ofrece una batería extraíble para una mayor autonomía.

Amflow TL Carbon

Impulsada por el motor Avinox M2, Amflow TL Carbon es una e-bike tipo SUV totalmente equipada para cualquier escenario de uso, y ofrece 125 Nm de par máximo para brindarte asistencia en cualquier tipo de ruta. Con un peso total de la bicicleta de solo 22.6 kg, Amflow TL puede soportar hasta 200 kg de peso total, incluyendo la bicicleta, las cargas de los portaequipajes delantero y trasero y el ciclista.

La serie Amflow PR Carbon

La serie Amflow PR Carbon, disponible en dos versiones, permite extraer la batería para cargarla y cambiarla rápidamente, e incorpora la primera batería extraíble de alta capacidad de 800 Wh de Avinox. Con un peso de solo 4 kg, combina una gran capacidad con un peso reducido para ofrecer una autonomía de hasta 158 km*. El diseño de batería extraíble amplía la autonomía de un viaje y permite cargar la batería desmontada en lugar de tener que meter toda la bicicleta en casa para conectarla a una toma de corriente. Quitar la batería cuando la bici está aparcada también ayuda a disuadir los robos. Amflow PR Carbon cuenta con el impulso del nuevo motor Avinox M2, que ofrece hasta 125 Nm de par, mientras que Amflow PR Carbon Pro incorpora el nuevo motor Avinox M2S con hasta 150 Nm de par.

Precio y disponibilidad

Amflow TL Carbon está disponible hoy a nivel mundial y puedes adquirirla en el sitio web oficial de Amflow y en los distribuidores locales oficiales indicados aquí: https://www.amflowbikes.com/test-ride. Su precio es de 3 499 € en Europa y 3 899 $ en Estados Unidos.

Anteriormente disponibles en otras regiones, Amflow PR Carbon Pro y Amflow PR Carbon están disponibles hoy para compradores en Estados Unidos a través del sitio web oficial de Amflow y de los distribuidores locales oficiales autorizados que podrás encontrar aquí: https://www.amflowbikes.com/test-ride.Amflow PR Carbon y Amflow PR Carbon Pro tienen un precio de 4 499 € y 5 899 € en Espana..

Para obtener más información sobre los modelos Amflow, visita: https://www.amflowbikes.com

*Autonomía medida en una carretera llana y pavimentada con un ciclista de 80 kg montado en una Amflow PR Carbon (800 Wh). Las pruebas se realizaron en el modo de asistencia Eco, con una cadencia de 65 rpm y una velocidad de 21 km/h, con la configuración de asistencia predeterminada. La autonomía real depende de factores como la temperatura y la velocidad del viento. Los resultados pueden variar.

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