Amflow lanza Amflow TL Carbon, su primera bicicleta eléctrica de turismo todoterreno, en Eurobike 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Quienes asistan a Eurobike serán los primeros en ver y probar la primera propuesta de Amflow que se aleja de las eMTB tradicionales, equipada con el motor Avinox M2

FRÁNCFORT, Alemania, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, la marca de bicicletas impulsada por la innovación que persigue la máxima fusión entre tecnología y mecánica, presentará su último modelo de bicicleta en Eurobike 2026, en Fráncfort, la feria líder mundial dedicada a las bicicletas, la ecomovilidad y la innovación. Amflow debutó en el sector y lanzó Amflow PL en Eurobike 2024, y ahora celebra su tercer año en la feria con el lanzamiento de la cuarta serie de bicicletas: Amflow TL Carbon.

El lanzamiento de Amflow TL Carbon Amflow TL Carbon es la bicicleta eléctrica para todo tipo de usos. Impulsada por el motor Avinox M2, Amflow TL puede alcanzar hasta 125 N•m de par máximo y 1100 W de potencia máxima para ofrecer asistencia en ascensos de montaña, desplazamientos diarios largos o trayectos prolongados con carga adicional. Cuenta con una batería extraíble de 800 Wh que puede combinarse con una nueva batería secundaria Avinox de 480 Wh para alcanzar hasta 1280 Wh de capacidad total.

Con un peso total de tan solo 22.6 kg y doble suspensión desarrollada conjuntamente con FOX, la bicicleta Amflow TL Carbon ofrece agilidad en senderos, suavidad en ciudad y estabilidad en rutas con carga. Amflow TL, con un peso total aproximado de hasta 200 kg, viene de serie con guardabarros delantero y trasero, portaequipajes trasero, portabidón, pedales y luz delantera, y admite un portaequipajes delantero opcional para garantizar que los ciclistas estén preparados para cualquier situación de uso.

Tras su anuncio el 23 de junio de 2026, Amflow TL Carbon hace su debut oficial en Eurobike. En el stand también se podrán ver de cerca los lanzamientos más recientes de Amflow: las series Amflow PX y Amflow PR.

Sea de las primeras personas en probar la Amflow TL Carbon Eurobike será la primera oportunidad para que los consumidores vean y prueben Amflow TL Carbon, equipada con el motor Avinox M2.

Avinox, en primer plano En el stand de Amflow en Eurobike también se presentarán varias innovaciones de Avinox, que se incorporan a las bicicletas de Amflow. En la exposición, los visitantes podrán ver:

El motor Avinox M2S, presente en los modelos Amflow PX Carbon Pro, Amflow PX Carbon y Amflow PR Carbon Pro, que ofrece hasta 150 N•m de par máximo y una potencia máxima de 1500 W

El motor Avinox M2, presente en los nuevos modelos Amflow TL Carbon y en Amflow PR Carbon, que ofrece hasta 125 N•m de par máximo y una potencia máxima de 1100 W

Baterías integradas y extraíbles, tanto nuevas como ya existentes: Avinox FP700: una celda de batería integrada personalizada de 700 Wh que se utiliza en la serie Amflow PX Avinox RS800: una batería extraíble de 800 Wh que se utiliza en las series Amflow PR y Amflow TL Avinox RS600: una batería extraíble de 600 Wh compatible con las series Amflow PR y Amflow TL Avinox RS480: una nueva batería secundaria de 480 Wh, que se utiliza para ampliar la autonomía de Amflow TL Carbon



Detalles de la exposición: Fechas y horarios: del 24 al 27 de junio, de 9:00 a 18:00, hora local.Ubicación: Messe FrankfurtStand de Amflow: Open Air F12, stand A37

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