(Información remitida por la empresa firmante)

El último modelo lleva a Amflow a una categoría de bicicletas completamente nueva

SHENZHEN, China, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Amflow, la marca de bicicletas impulsada por la innovación, que tiene como objetivo lograr la máxima fusión de tecnología y mecánica, anuncia hoy el lanzamiento de la serie Amflow UE, su primer modelo de bicicleta eléctrica urbana. La entrada en el mercado de bicicletas urbanas marca un hito importante para Amflow, al llevar años de experiencia en ingeniería de bicicletas eléctricas y tecnología inteligente a un público más amplio. Diseñada para los desplazamientos diarios, las compras y las salidas de fin de semana, la serie Amflow UE combina un peso reducido, comodidad y rendimiento sin las concesiones habituales, mientras incorpora tecnología práctica al día a día y facilita que pueda integrar el ciclismo en su rutina cotidiana. La serie está disponible en dos niveles de acabado: los ciclistas pueden elegir entre el modelo de altas prestaciones Amflow UE Carbon Pro y el Amflow UE Carbon.

Diseño ligero y ergonómico para una elegancia urbana

Con un cuadro ultraligero de 2.35 kg fabricado íntegramente en fibra de carbono, la Serie Amflow UE alcanza un peso total de solo 20.9 kg 1 (46 libras), lo que garantiza un manejo ágil para sus desplazamientos diarios y trayectos con carga. Su cuerpo compacto hace que la bicicleta sea más fácil de llevar en el ascensor cuando termina su recorrido, y está muy bien adaptada para los viajes 4+2 en coche. Con un tubo diagonal estilizado y el clásico color Blanco lunar, Amflow UE ofrece líneas limpias y elegantes, y se integra a la perfección al estilo urbano.

La talla estándar de la Amflow UE se adapta a ciclistas de entre 155 cm (5 pies 1 pulg.) y 190 cm (6 pies 3 pulg.) 1. Con potencias intercambiables en dos alturas, los ciclistas pueden ajustar su posición de conducción para lograr un ajuste cómodo, lo que permite que familiares o amigos compartan la misma bicicleta. Se espera lanzar una versión específica de talla pequeña en 2027, diseñada para ciclistas de entre 140 cm (4 pies 7 pulg.) y 160 cm (5 pies 3 pulg.), para que puedan manejar la bicicleta con absoluta facilidad y confianza.

Un alcance más corto y un stack mayor (distancia vertical entre el eje del pedalier y la parte superior del tubo de dirección) crean una diferencia de altura de 260 mm1 entre el sillín y el manillar, lo que permite adoptar una postura erguida de casi 90 grados1 que alivia la presión en los hombros y la espalda. La configuración estándar de 70 grados1 tanto para el ángulo del tubo de dirección como para el ángulo del tubo de sillín permite una transmisión más directa de la fuerza de las piernas, lo que se traduce en una conducción cómoda. El cuadro de fácil acceso permite subir y bajar de la bicicleta sin problemas, lo que facilita que el ciclista arranque y frene rápidamente.

Conduzca con comodidad y menos fatiga

Amflow UE prioriza la comodidad con varios componentes de suspensión que ayudan a reducir la fatiga, suavizar los baches y absorber los impactos. La horquilla delantera ofrece 65 mm de recorrido, con lo cual absorbe eficazmente los impactos y reduce la vibración que se transmite al manillar. La función de bloqueo de la horquilla mantiene la parte delantera estable, ahorra energía y aumenta la eficiencia en carreteras lisas. Finalmente, la tija telescópica ofrece aproximadamente 30 mm1 de recorrido de suspensión para amortiguar aún más los baches. La tija telescópica también ofrece 125 mm1 de ajuste de altura, lo que le permite regular en tiempo real la altura del sillín y su postura.

Cada decisión sobre los componentes se tomó pensando ante todo en su comodidad, incluyendo:

Sillín: se adapta al cuerpo de cada ciclista para ofrecer una comodidad superior

Manillar y empuñaduras: el manillar tipo ala de gaviota ofrece dos opciones de potencia para adaptarse a distintos hábitos de agarre, y las empuñaduras de alta calidad reducen la fatiga en las manos.

Frenos de disco: los frenos de disco Magura de 180 mm delanteros y traseros, con un diseño de palanca de tres dedos, aseguran una potencia de frenado fiable.

Neumáticos anchos: los neumáticos anchos Maxxis 262.0″ superan los obstáculos con facilidad.

Potencia suave, sin esfuerzo y de largo alcance

Gracias al sistema Avinox M2 eDrive, la serie Amflow UE ofrece un par máximo de 125 Nm y una potencia pico de 1100 W1, con una batería extraíble para facilitar la carga. Supera fácilmente pendientes del 30 %1, incluso con carga pesada, y ofrece una relación de asistencia máxima de 8x1. La serie Amflow UE hace que sus desplazamientos diarios, como el viaje matutino al trabajo o las gestiones de fin de semana, sean más fáciles y sostenibles.

El sistema inteligente de control de tracción (TCS) interpreta la intención del ciclista al pedalear para regular la rapidez y la suavidad con la que se transmite la potencia, adaptándose al tráfico con paradas frecuentes, a las pendientes urbanas o a ligeras subidas fuera de carretera. La unidad de propulsión mantiene el ruido por debajo de 45 dBA1 gracias a un juego de engranajes optimizado.

Amflow UE ofrece una autonomía máxima de hasta 132 km1 (82 millas) con una batería intercambiable de 600 Wh para recorridos más largos. La batería puede realizar una carga rápida del 0 al 100 % en 2 horas y 23 minutos1, y ofrece un límite de carga personalizable para proteger la salud de la batería a largo plazo.

Tecnología inteligente en una bicicleta urbana

La serie Amflow UE ofrece dos modelos: Amflow UE Carbon Pro y Amflow UE Carbon. Una diferencia clave entre los dos modelos son las opciones de transmisión disponibles. Ambos modelos ofrecen un cambio electrónico inteligente con Cambio automático y SmoothShift para lograr cambios de marcha fluidos en todo tipo de condiciones de la carretera.

Amflow UE Carbon Pro: Equipada con un buje con cambio interno electrónico de 3 velocidades personalizado y una correa de carbono Gates, ofrece una conducción silenciosa y de bajo mantenimiento. Dedicada a las subidas, a los paseos relajados y al pedaleo a alta velocidad, permite cambios de marcha rápidos y precisos incluso cuando está detenida.

Amflow UE Carbon: Cuenta con un desviador trasero electrónico de 10 velocidades (desarrollado conjuntamente con TRP) para un escalonamiento preciso de las relaciones de transmisión.

Ambos modelos incorporan la nueva función inteligente Auto Boost de Avinox, que activa el modo Boost automáticamente cuando las condiciones de la carretera y la potencia del motor cumplen los criterios necesarios, para eliminar la necesidad de activación manual. La asistencia automática se adapta a las exigentes condiciones de la conducción urbana y proporciona potencia adicional sin necesidad de intervención manual; por ejemplo, al subir pendientes pronunciadas o al arrancar en un semáforo con la bicicleta cargada.

Conectividad y protección

La Serie Amflow UE integra a la perfección un conjunto completo de nuevos componentes Avinox, e incorpora al mismo tiempo la pantalla para manillar Avinox DP200, el soporte de carga inalámbrica para teléfono Avinox, la luz trasera Avinox y el candado para bicicleta Avinox.

El control intuitivo de la conducción se lleva a cabo a través de la pantalla táctil de 1.4 pulgadas DP200, situada en el manillar, mientras que el soporte para el móvil mantiene a los ciclistas con batería y conectados gracias a la carga rápida inalámbrica de 15 W y la carga rápida USB-C de 20 W, además de permitir una rotación flexible en modo vertical y horizontal. La configuración de iluminación inteligente mejora la seguridad con un cambio fluido entre luces altas y bajas, activación automática al atardecer y en condiciones de poca luz, y un sistema de detección de frenado sensible que hace que la luz brille con mayor intensidad al desacelerar. Para completar el sistema, el candado para bicicleta Avinox les permite a los ciclistas asegurar su bicicleta con un candado en forma de herradura de acero endurecido de 10 mm con certificación ART 2-Star.

La aplicación Avinox Ride les ofrece a los ciclistas conectividad y las siguientes funciones inteligentes:

Combinación de registros de ruta: Les permite a los ciclistas combinar varios tramos de ruta consecutivos y dividir las rutas fusionadas.

Emparejamiento de varias bicicletas: Todas las bicicletas Amflow son compatibles con la nueva función de gestión de varias bicicletas de Avinox, que les permite a los ciclistas conectar y administrar varias bicicletas usando una única cuenta mediante el escaneo de códigos QR, sin límite en la cantidad de bicicletas.

Conectividad con Apple Watch: Los ciclistas pueden conectar su Amflow UE a su Apple Watch para sincronizar sus datos de salud, comprobar el estado de la bicicleta, desbloquearla y mucho más.

Control inteligente de la frecuencia cardíaca: Amflow UE puede emparejarse con un monitor de frecuencia cardíaca, lo que les permite a los ciclistas establecer una zona objetivo de frecuencia cardíaca que determinará cuánta asistencia al pedaleo proporciona la bicicleta.

Conectividad con la cámara Osmo: Conecte una cámara Osmo compatible y grabe con el controlador inalámbrico o desde la pantalla de control.

La seguridad también está integrada en las funciones de Amflow UE. Una sola llave bloquea tanto el cuadro como la batería, lo que simplifica la seguridad y reduce la cantidad de objetos que los ciclistas tienen que llevar. Si roban la bicicleta o alguno de sus accesorios, los ciclistas pueden activar el Modo Perdido en la aplicación Avinox Ride para comunicar el número de serie y bloquear los componentes clave. La integración con el ecosistema Buscar de Apple les permite a los usuarios rastrear la ubicación de la bicicleta en tiempo real y activar su alerta sonora.

Utilidad versátil y disponibilidad

Diseñada para ofrecer una versatilidad práctica en el día a día, Amflow UE proporciona una gran capacidad de carga, equipada con un portaequipajes delantero que soporta una carga de 20 kg (44 libras) y un portaequipajes trasero con una capacidad de carga de 27 kg (59.5 libras). El portaequipajes trasero es compatible con la interfaz MIK HD y funciona a la perfección con bolsas para bicicleta con sistema de liberación rápida, cestas, sillas infantiles y alforjas laterales compatibles. Desde los desplazamientos urbanos diarios y los trámites familiares hasta las compras del supermercado y los viajes cortos de fin de semana al aire libre, Amflow UE se adapta sin esfuerzo a cada escenario de estilo de vida.

La Serie Amflow UE Carbon, que incluye Amflow UE Carbon Pro y Amflow UE Carbon, está disponible desde hoy a través de los canales oficiales de Amflow y de socios minoristas autorizados en todo el mundo.

Amflow UE Carbon tiene un precio de venta de 3.099 EUR.

Amflow UE Carbon Pro tiene un precio de venta de 3.499 EUR.

Los detalles sobre los precios están disponibles en el sitio web oficial.

Para obtener más información sobre el producto, visite:https://www.amflowbikes.com/ue-carbon

Para obtener más información, póngase en contacto con: pr@amflowbikes.com

1Todos los datos se probaron en condiciones controladas. La experiencia real podría variar. Para obtener más detalles, consulte la página del producto en el sitio web oficial de Amflow.

Acerca de Amflow

Nacida en 2023, Amflow es la creación de un equipo de expertos en tecnología unidos por una pasión sin límites por el ciclismo y la innovación. La empresa busca sorprender con una combinación inigualable de potencia, autonomía y rendimiento, integrada a la perfección en bicicletas eléctricas de diseño elegante. El compromiso de Amflow con el sector de las bicicletas eléctricas es convertir sus modelos en la opción de referencia para todos los ciclistas que buscan transformar cualquier terreno en un mundo de posibilidades.

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