AMIR Medicina Estética analiza la evidencia sobre melatonina e insuficiencia cardíaca - AMIR Medicina Estética

(Información remitida por la empresa firmante)

Expertos analizan las limitaciones científicas en torno a recientes asociaciones entre melatonina e insuficiencia cardíaca.

Madrid, 03 de diciembre de 2025.-

Ante la reciente difusión de contenidos en medios de comunicación que sugieren una posible asociación entre el consumo de melatonina y el desarrollo o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, diversos especialistas del ámbito médico y académico participaron en un coloquio con el fin de examinar la validez científica de dichas afirmaciones.

Revisión metodológica de los datos disponibles

Los expertos subrayan que el estudio en cuestión presenta importantes limitaciones. Se trata de una investigación de carácter retrospectivo y observacional, aspectos que impiden establecer una relación causal directa entre la administración de melatonina y el riesgo cardiovascular.

“Estamos ante un estudio observacional y retrospectivo, con múltiples sesgos que impiden extraer conclusiones clínicas sólidas. No demuestra causalidad, solo genera una hipótesis que necesita validación con ensayos clínicos bien diseñados”, advierte el Dr. Alberto Jiménez Lozano, cardiólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Asimismo, se señala que muchos de los trabajos utilizados para sostener esta hipótesis han sido realizados en modelos experimentales, principalmente animales, por lo que no son directamente extrapolables a la práctica clínica habitual.

“La melatonina es uno de los tratamientos más utilizados para el insomnio, con un perfil de seguridad muy favorable y con bajo riesgo de dependencia o tolerancia, especialmente si la comparamos con hipnóticos como las benzodiacepinas. Antes de generar mensajes alarmistas, es importante diferenciar una correlación estadística de una relación causal. Para afirmar que la melatonina ‘produce’ insuficiencia cardiaca se requerirían ensayos controlados, análisis de dosis, duración, factores de confusión y criterios clínicos claramente definidos”, señala el Dr. Kazuhiro Tajima Pozo, médico psiquiatra y director de la línea Wellness de Healthcademia.

Consideraciones clínicas sobre su uso y supervisión médica

La melatonina cuenta con indicaciones terapéuticas autorizadas, particularmente en el manejo de trastornos del sueño, como el insomnio en adultos mayores, el jet lag o alteraciones del ritmo circadiano en trabajadores por turnos.

“La melatonina es una molécula con múltiples propiedades terapéuticas, pero su uso debe estar pautado por un profesional sanitario. Hay diferencias importantes entre automedicarse y emplearla dentro de un protocolo médico estructurado y personalizado”, explica la Dra. Lorena Vaquer, anestesista y coordinadora del Máster de Medicina Estética de AMIR.

Como cualquier sustancia con acción farmacológica, los expertos recalcan que debe ser utilizada bajo supervisión facultativa, valorando el perfil clínico de cada paciente, sus antecedentes médicos y tratamientos concomitantes.

Sobre la difusión de información médica

Los profesionales hacen un llamado a los medios de comunicación a ejercer una labor informativa responsable, especialmente cuando se abordan temas de salud pública que pueden impactar la percepción de pacientes crónicos o profesionales no especializados.

“La asociación entre insomnio e insuficiencia cardiaca es bien conocida y forma parte del continuo bidireccional entre trastornos del sueño y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, vincular de manera directa la melatonina con la insuficiencia cardiaca requiere mucha cautela metodológica,” indica el Dr. Kazuhiro Tajima Pozo.

Recomendaciones a usuarios y profesionales sanitarios

A quienes consumen melatonina bajo indicación médica, se les recomienda mantener su tratamiento y resolver cualquier inquietud directamente con su profesional de referencia. Las decisiones clínicas deben basarse en evaluaciones individualizadas, no en titulares generales.

“El estudio ha generado una alarma innecesaria. Con la evidencia científica actual, no hay motivos para modificar las pautas clínicas sobre la melatonina. Lo que hace falta es más investigación rigurosa, no titulares alarmistas”, concluye la Dra. Lorena Vaquer.

Compromiso con la divulgación científica rigurosa

AMIR, desde donde se realizó el coloquio entre los tres profesionales citados, reafirma su compromiso con la salud pública y la divulgación científica basada en evidencias contrastadas, manteniendo un enfoque ético, técnico y centrado en la mejora de la práctica médica y el bienestar del paciente.

Contacto

Emisor: AMIR Medicina Estética

Contacto: AMIR Medicina Estética

Número de contacto: 911986135