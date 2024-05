Sin amistad, adolescentes y jóvenes enfrentan riesgos significativos para su desarrollo emocional y social

(Información remitida por la empresa firmante)

Según la investigación “El valor de la amistad en la adolescencia y la juventud 2023” realizada por Fad Juventud y Fundación SM

La juventud valora la confianza, sinceridad y reciprocidad como elementos esenciales en la formación de relaciones de amistad duraderas. A pesar de los desafíos digitales, estos principios básicos siguen siendo clave para fomentar conexiones profundas y significativas

En contra del estereotipo, lejos de promover el aislamiento, las redes sociales se revelan como espacios vitales donde se expresan y comparten preocupaciones cultivando sus amistades. Pero su uso les plantea desafíos y retos en las amistades, como la gestión del tiempo de respuesta, la sensación de saturación y sobreexposición, y el desafío de desconectarse voluntariamente

La investigación destaca los esfuerzos de la juventud española por superar estereotipos de género y fomentar relaciones amistosas más empáticas y auténticas entre diferentes géneros

Los datos de la investigación han sido presentados en rueda de prensa por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud y el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de la Fundación SM en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo.

23 de mayo, Madrid.- La amistad sigue siendo uno de los pilares básicos en la jerarquía de valores juveniles y entre las cosas que consideran más importantes, ofreciendo un bastión de estabilidad para la juventud en España. Ellos y ellas reconocen la trascendencia que tienen los amigos y las amigas como referente esencial fuera de la familia, que hasta la adolescencia constituye prácticamente el universo completo de su vida.

¿Por qué la amistad supone un pilar central en la adolescencia? En primer lugar, porque proporciona a la juventud la sensación de ser valorados, ofreciendo un espacio donde alguien capaz de entenderlos realmente los escucha y respeta. En definitiva, sienten que “importan”, y eso otorga seguridad. Además, señalan que las amistades no sólo te muestran cómo eres, sino que también te enseñan cosas que te mejoran como persona. Actúan, en cierta medida, como una malla de seguridad, generando sensaciones fundamentales para el desarrollo social y personal tales como la integración, la empatía, la lealtad, la confianza o el respeto.

Contrariamente al estereotipo que asocia lo digital con el aislamiento, las redes sociales pueden favorecer que los y las adolescentes desarrollen los lazos de amistad necesarios para construir su identidad. Sin embargo, no todos logran crear esa red de seguridad, enfrentando riesgos de desequilibrios personales. Esto no solo afecta a la formación de su identidad personal, sino que también influye en sus acciones: las rutinas, los hábitos y la forma en que abordan las actividades y la vida en general.

Estos son algunos de los principales hallazgos del estudio "El valor de la amistad en la adolescencia y la juventud 2023", elaborado por Fad Juventud y la Fundación SM, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la directora General de la Fundación SM, Mayte Ortiz; la directora general de Fad Juventud, Beatriz Martín Padura; la coordinadora de Investigación y Evaluación Educativa de la Fundación SM, Ariana Pérez Coutado; la directora del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, Anna Sanmartín; y el investigador y autor del estudio, Ignacio Megías.

AMISTAD, ELEMENTO CLAVE EN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y PERSONAL

La amistad no solo proporciona un sentido de compañía y pertenencia, sino que también es fundamental para el desarrollo emocional y personal. De hecho, muchos y muchas jóvenes valoran sus amistades como una fuente de apoyo incondicional y comprensión mutua.

Según los datos de la investigación, en la que participaron 40 jóvenes y que incluyó la realización de grupos de discusión, grupos triangulares y el análisis de diarios personales, los amigos y amigas actúan como espejos, reflejando y validando su propia personalidad, lo que les ayuda a consolidar su sentido de identidad y pertenencia en un mundo a menudo percibido como fragmentado y volátil.

Además, los y las jóvenes españoles reafirman la importancia de la confianza, sinceridad y reciprocidad como pilares esenciales en la formación de relaciones duraderas. Estos principios no solo son clave para fomentar conexiones profundas y significativas, sino que también actúan como cimientos de amistades que resisten los retos, tanto personales como tecnológicos.

La pandemia de COVID-19 puso a prueba la resiliencia de estas relaciones. En momentos de interacción limitada, la investigación demuestra que las herramientas digitales fueron esenciales para mantener y fortalecer las amistades.

Lejos de promover el aislamiento, las redes sociales se revelan como espacios vitales donde adolescentes y jóvenes no solo se expresan y comparten preocupaciones, sino también gestionan su intimidad con madurez. Estas plataformas digitales, criticadas a menudo por superficializar las relaciones, en realidad tienden a fortalecer los lazos de amistad y facilitan una comprensión mutua profunda.

A través de las redes sociales y comunicaciones digitales, los y las jóvenes han aprendido a apreciar la soledad sin sentirse solos, un equilibrio esencial para el autocuidado personal. Las tecnologías, lejos de ser un vehículo de desconexión, han permitido a jóvenes y adolescentes establecer límites y fomentar el autoconocimiento.

Además, la juventud muestra una notable responsabilidad en la comunicación mediada por la tecnología. Están perfectamente sensibilizados de no dejar a sus amistades "colgadas" en las conversaciones digitales, conscientes del impacto emocional que pueden tener sus acciones. Esta actitud cuidadosa refleja un compromiso serio con la empatía y la consideración hacia los demás.

Para muchos y muchas jóvenes, los amigos y amigas se convierten en una “familia elegida”, un testimonio de cómo la línea entre las relaciones familiares y de amistad se está desdibujando. Este fenómeno resalta cómo la juventud valora y prioriza las relaciones basadas en la confianza, el respeto mutuo y la afinidad emocional.

IMPACTO DE LAS TRICO EN LAS RELACIONES DE AMISTAD

Las TRICO han revolucionado la manera en que la juventud interactúa y mantiene sus amistades, presentando tanto desafíos como oportunidades para la conexión interpersonal. La juventud no solo enfrenta estos retos con resiliencia, sino que también ha desarrollado estrategias efectivas para fortalecer sus lazos sociales a través de la tecnología.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la juventud en el contexto digital es la gestión del tiempo de respuesta. Ante la presión por responder de forma inmediata, muchos y muchas jóvenes están estableciendo límites claros y aprendiendo a priorizar interacciones significativas sobre la rapidez, reduciendo así la ansiedad asociada a una comunicación constante.

Otro desafío importante es la sensación de saturación y sobreexposición digital. Para combatir la fatiga digital, los y las jóvenes optan por períodos de desconexión, enfocándose en actividades fuera de la esfera digital. Esta práctica no sólo preserva la intimidad, sino que también fomenta relaciones más profundas y auténticas cara a cara.

La comunicación emocional efectiva es otro aspecto que plantea desafíos en el entorno digital. En respuesta a la ausencia de señales no verbales en la comunicación digital, los y las jóvenes utilizan emojis, GIFs y otros elementos visuales para añadir una dimensión emocional a sus conversaciones, lo que ayuda a prevenir malentendidos y enriquecer la interacción.

La desconexión voluntaria se está convirtiendo en una declaración de autonomía y salud mental. Elegir cuándo y cómo desconectarse está siendo reconocido como una habilidad esencial para mantener relaciones saludables y duraderas, fomentando así la independencia personal y el respeto mutuo entre amistades.

DISCURSOS DE GÉNERO EN LA AMISTAD

El estudio también explora cómo se manifiestan los discursos de género en las amistades, revelando que los estereotipos tradicionales aún influyen en cómo jóvenes de diferentes géneros experimentan y gestionan sus relaciones:

● Expectativas de comunicación y apoyo emocional: tradicionalmente, se espera que las mujeres proporcionen apoyo emocional, mientras que de los hombres se espera acción. Sin embargo, los y las jóvenes están desafiando estas normas sociales buscando equilibrio y profundidad en sus interacciones, con independencia del género.

● Actividades y formas de relacionarse: mientras que los hombres suelen enfocarse en actividades grupales y comunicación basada en el humor, las mujeres priorizan el contacto emocional y físico en sus amistades. No obstante, hay una tendencia creciente entre jóvenes de ambos géneros a fusionar estos estilos para formar relaciones más completas y satisfactorias.

● Deconstrucción de los roles de género: gran parte de la juventud está abogando por una mayor apertura emocional y comunicativa, especialmente entre los hombres, y buscan relaciones que trasciendan los prejuicios y expectativas tradicionales.

Estas tendencias indican un cambio progresivo hacia relaciones más inclusivas y equitativas, donde los roles de género están siendo revisados y reformulados para reflejar una sociedad más consciente y adaptada a las realidades de la juventud actual.

CUANDO LA AMISTAD ACABA: LA PÉRDIDA Y LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL

Aceptar que la amistad, incluso la que se creía eterna e inquebrantable, puede terminar, sin duda genera un poso amargo.

A lo largo de las conversaciones sobre la pérdida con los y las jóvenes participantes en el estudio, resulta evidente que para muchas personas genera experiencias traumáticas.

Desde un discurso general, se percibe una tendencia a transformar la resignación (la amistad se termina) en aprendizaje, por la vía de blindarse rebajando las expectativas. Pero es evidente que por el camino de la resignación y la reducción de expectativas (¿y de ilusiones?) no se neutralizan o manejan adecuadamente algunas emociones y sentimientos, como la posible sensación de culpabilidad por no haber sabido conservar algo que teóricamente era ideal, y que es uno de los escasos bastiones que existen.

Pero hay otro aspecto que tal vez es más relevante, y es que los testimonios que oscilan entre la resignación y la amargura no ocultan algo que parece evidente: socialmente no se educa para la pérdida de la amistad, ni para afrontar el duelo correspondiente. Porque, por ejemplo, de la pérdida de una relación de pareja, y de todas las emociones asociadas a ese proceso, se habla públicamente, se abordan (entre los amigos y las amigas), se ofrecen estrategias de aceptación y superación, etc. Algo que no parece ocurrir respecto a la amistad, circunstancia que revela la urgencia de mejorar la educación sentimental asociada a las relaciones de amistad.

SOBRE FAD JUVENTUD

Fad Juventud (www.fad.es) es una fundación privada e independiente cuyo propósito es mejorar el bienestar y la calidad de vida de la juventud.

Para conseguirlo, Fad Juventud ANALIZA, ACTÚA E INFLUYE en todo lo que afecta al desarrollo de la juventud:

● ANALIZA el universo de la juventud, lo monitoriza, detecta riesgos y oportunidades, y anticipa tendencias.

● ACTÚA en España y Latinoamérica a través de proyectos educativos y programas de formación; de campañas de sensibilización; y de servicios de información y orientación.

● INFLUYE directamente en la juventud o indirectamente a través de sus familias, su entorno escolar y su comunidad; de la opinión pública y las políticas públicas

Pone el foco en su salud y bienestar; el empleo y la emancipación; la educación y la ciudadanía digital; y el género y los valores.

Genera impacto social y oportunidades para la juventud por medio de alianzas y proyectos con empresas, organizaciones no gubernamentales y el sector público.

SOBRE LA FUNDACIÓN SM

Fundación SM

La Fundación SM es una institución educativa sin ánimo de lucro que está presente en 7 países de Iberoamérica. Trabaja desde hace más de 45 años para que, a través de la educación, ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

Orienta todas sus iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa. Le avala más de cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en España y países de Iberoamérica.

La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.

Prestigio y fiabilidad de los informes de la Fundación SM

"Jóvenes y Amistad" se sitúa en el marco de un trabajo más extenso que la Fundación SM está desarrollando con el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (www.observatoriodelajuventud.org) que es un programa de la Fundación SM con más de treinta años de dedicación a la investigación sobre juventud, educación y cultura que, a lo largo de su trayectoria, ha elaborado decenas de informes para conocer las inquietudes, intereses y motivaciones de la juventud.

