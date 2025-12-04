AMOENUS, la promoción de viviendas de lujo de Casangular Exclusive en Costa Adeje inicia su contrucción - Casangular Exclusive

Tenerife, 04 de diciembre 2025.- El complejo residencial de viviendas de lujo Amoenus, desarrollado por Casangular Exclusive y situado en Costa Adeje (Tenerife) en primera línea de costa y con vistas a la Gomera, ya ha iniciado su proceso de construcción y avanza a buen ritmo.

Amoenus es la tercera promoción inmobiliaria que Casangular Exclusive desarrolla en Tenerife, todas ellas ubicadas en Rokabella, una de las zonas residenciales más espectaculares y exclusivas del sur de Tenerife, y en continuo crecimiento, todo lo que se está construyendo en dicha zona es vivienda de lujo. Su ubicación privilegiada y sus excelentes comunicaciones permiten alcanzar los puntos de interés más importantes en solo unos minutos. Si a esto le sumamos el diseño del prestigioso arquitecto canario Teótimo Rodríguez Hermoso, reconocido por la dedicación en sus trabajos y por su sello diferencial, el resultado es espectacular, innovación en cada vivienda que se funde en armonía con el entorno.

Todas las viviendas tienen vistas al mar, disponen de 3 y 4 dormitorios, con piscina infinity, ascensor y garaje privado, además el complejo cuenta con energía fotovoltaica que hace más eficiente y sostenible la promoción.

OHLA es la empresa constructora encargada de llevar a cabo la obra. Con casi 110 años de trayectoria, más de 20.000 empleados y fuerte presencia en EE.UU, Latinoamérica y Europa, OHLA aporta la solidez, experiencia e innovación que Amoenus requiere. Toda una garantía de éxito.

Amoenus en definitiva, es una perfecta simbiosis entre naturaleza y confort, entre la suerte de un ecosistema natural privilegiado y la exclusividad pensada minuciosamente para vivir una experiencia única a diario. Una forma de vida completamente diferente, donde la seguridad, la calma y el lujo se entrelazan y consiguen una vida de bienestar inigualable.



